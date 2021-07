Käytettyjen tuontiautojen kaupasta jo yli 95 prosenttia kulkee ammattimaisten autokauppiaiden kautta, arvioi Autoalan keskusliiton Pekka Rissa. Saksa näyttää nousseen taas suurimmaksi tuontimaaksi Ruotsin ohi.

Suurimmat käytettyjen autojen kauppiaat näyttävät yhä ottavan markkinaosuuksia pienemmiltä toimijoilta.

Laaja myymäläverkosto, reaaliaikainen kaupankäynnin digiseuranta ja koko ajan kasvava etämyynti selittävät autokaupan muutosta kesällä 2021.

Kun rahaa on jäänyt monella säästöön, kauppojen myymien käytettyjen autojen keskihinnat ovat nousseet monessa liikkeessä parilla tuhannella eurolla.

Samalla kiinnostus hybridi- ja sähköautoihin kasvaa muun myynnin kasvua nopeammin, vaikka valtaosa kaupasta on yhä bensiini- ja dieselautoja, autokauppiaat kertovat HS:lle.

Viime kesänä käytettyjen autojen kaupassa raportoitiin hurjia kasvulukuja. Kuukausimyynnit nousivat edelliseen vuoteen verrattuna jopa yli 50 prosentin vauhtia.

Kun uusien autojen ostoa arkailtiin, kysyntä siirtyi vaihtoautoihin. Lisäpotkua myyntiin toi nettikaupan helpottuminen. Kauppiaat toivat auton vaikka kotiovelle, palautusoikeudella.

Viime kesänä kauppaa vauhditti kolme asiaa: joukkoliikennettä ryhdyttiin virustartuntojen pelossa välttelemään, kotimaanmatkailu lisääntyi, ja kun ulkomaille ei lähdetty lomamatkalle, monelta jäi rahaa säästöön auton vaihtoon.

Nuo syyt ovat olleet tänäkin kesänä päteviä, mutta säästöt ovat monella kasvaneet entisestään.

Esimerkiksi J. Rintajoupin autokaupoissa käytettyjen autojen keskimyyntihinta on noussut vuodessa 1 500–2 000 euroa, myyntijohtaja Markku Ala-Hakuni kertoo.

Ala-Hakunin mukaan käytettyjen henkilöautojen myynti on kasvanut alkuvuodesta reippaasti, mutta kesä- ja heinäkuu ovat olleet viime vuoden ennätyskuukausiin verrattuna hieman rauhallisempia.

Yhtenä syynä on uusien autojen toimituksia hidastava komponenttipula, joka heijastuu vaihtoautokauppaan.

”Kun ei myydä uusia autoja, ei tule vaihtoautoja”, Ala-Hakuni kertoo.

Autoalan keskusliiton (AKL) toimitusjohtaja Pekka Rissa vahvistaa, että uusien autojen lievien toimitusvaikeuksien takia vaihdokkeja ei tule tällä hetkellä niin paljon myyntiin.

Vaihtoautoissa suurimman pullonkaulan muodostavat kysynnän edelleen kasvaessa jo nyt uusien autojen puolijohteiden ja akkukomponenttien saatavuusongelmat, Rissa kertoo.

Hänen mukaansa käytetyistä autoista ei ole pulaa, mutta uusien autojen toimitusten hidastuminen saattaa nostaa lievästi erityisesti uusimpien käytettyjen autojen hintoja loppuvuodesta.

Rintajoupin myyntijohtaja Ala-Hakunin mukaan autoja tullaan myymään kaikesta huolimatta enemmän kuin aiemmin.

”Tänä vuonna ainakin meillä pistetään myyntiennätykset uusiksi. Sen uskaltaa jo sanoa”, hän kertoo.

Käytettyjä autoja myydään Suomessa vuosittain noin 580 000 kappaletta. Jo nyt hinnat ovat voimakkaan kysynnän takia hieman nousseet, AKL:n Rissa arvioi.

”Tähän mennessä vajaus on hoidettu käytännössä tuontiautojen määrää lisäämällä.”

”Ruotsi on ollut monta vuotta tuontiautojen ykkösmaa, mutta nyt Saksasta tuodaan autoja jopa enemmän”, Rissa kertoo.

Ruotsissa alkoi jo kymmenisen vuotta sitten yksityisleasing-buumi. Nuo autot alkoivat tulla käytettyinä myyntiin 6–7 vuotta sitten, ja niistä moni tuotiin Suomeen. Samaan aikaan Ruotsin kruunu heikkeni suhteessa euroon.

Viime vuosina Ruotsissa on mennyt paljon kaupaksi täyssähkö- ja hybridiautoja, ja erityisesti norjalaiset haluavat ostaa niitä käytettyinä.

”Tämä on johtanut yhtenä syynä vaihtoautojen hintojen nousuun Ruotsin markkinoilla. Kauppiaat ostavat sieltä mistä hyvin saa.”

Valuuttakurssi on sen sijaan pysynyt vuoden ajan jokseenkin vakaana, Rissa kertoo.

Käytettyjen autojen tuonti Suomeen on siirtynyt lähes kokonaan autokauppiaiden käsiin, autokauppiaat kertovat.

Rissa arvioi, että 12 viime kuukauden aikana autoliikkeet ovat hoitaneet vähintään 95 prosenttia Suomen autotuonneista.

Kehitystä on vauhdittanut sekin, että kuluttajien on ollut koronavirus­rajoitusten takia vaikeampi käydä autonhakureissuilla Ruotsissa tai Saksassa.

Samalla Suomessa hintakilpailu autokauppiaiden välillä on kiristynyt sen verran, että oman tuontiauton hakumatkan syynä on usein ennemmin laajempi valikoima kuin taloudellinen hyöty.

”Koronan jälkeen käytännössä kaikki käytettyjen autojen tuonti on nyt ammattimaista”, Rissa kertoo.

Suomessa myytiin viime vuonna 96 000 uutta henkilöautoa.

Tänä vuonna uusien autojen kauppa oli AKL:n tilaston mukaan tammi-kesäkuussa 20 prosentin kasvussa.

Vuoden loppuun mennessä alalla uskotaan, että Suomessa myytäisiin runsaat 106 000 uutta henkilöautoa.

AKL:n tilastot näyttävät, että tämän vuoden tammi-kesäkuussa käytettyjen autojen kappalemääräinen myynti oli viiden vuoden keskiarvomyyntiä 3,4 prosenttia suurempi.

”Se on ihan merkittävää”, Rissa sanoo.

Jaakko Savolainen siirtää autoja työkseen asiakkaille tai myymälästä toiseen. Seitsemässä vuodessa ajokilometrejä on kertynyt peräti 600 000. ”Vain kerran jouduin palaamaan Joensuusta junakyydillä. Se oli ihan järkytys”, Savolainen kertoo Konalan Kamuxilla.

Erityisen hyvin ovat menestyneet alan kaksi suurinta toimijaa Kamux ja Saka.

Pörssiin listatun markkinajohtaja Kamuxin osakekurssi on vuodessa yli kaksinkertaistunut. Sen liikevaihto kasvoi toissa vuoden 658 miljoonasta 724 miljoonaan vuonna 2020.

Tammi-maaliskuussa kannattava kasvu jatkui yli 25 prosentin vauhdilla.

Kamux julkaisee tammi-kesäkuun tuloksensa 13. elokuuta, eikä toimitusjohtaja Juha Kalliokoski voi sitä ennen puhua Kamuxin kesän kasvuluvuista.

Markkinan yleisestä kehityksestä hän saa kuitenkin puhua.

”Tosiasia on, että valtaosa autokaupasta on käytetyn auton kauppaa, ja se on edelleen äärimmäisen fragmentoitunutta, Suomessa yhdistymisen aste on suurin mitä tiedetään. Isot toimijat ottavat markkinaa.”

Kalliokosken arvion mukaan korona on entisestään vahvistanut etäostojen osuutta.

Kamuxilla on 50 liikettä Suomessa. Tammi-maaliskuussa peräti 36 prosenttia kaupoista tehtiin ristiinostoina eli auto toimitettiin ostajalle tai myymälään toisesta myyntipisteestä.

Esimerkiksi Kamux ja Saka tekevät 200 euron käsirahalla kotiin toimitettavia etäostoja, jotka ovat osaltaan kasvattaneet myyntiä. Kaupan voi halutessaan perua vielä auton saatuaan, mutta auton toimittaminen ostajalle vaikuttaa ratkaisuun.

”Siinä saa henkisen päätöksen ostosta”, Kalliokoski sanoo.

Kalliokoski uskoo käytettyjen autojen kaupan keskittymisen jatkuvan. Tiedolla johtaminen ja hinnoitteluun ja ostotoimintaan vaikuttava ”digikyvykkyys” vaatii hänen mukaansa tietotekniikka­investointeja, joiden kustannus yhtä myytyä autoa kohden muuttuu pienille toimijoille liian korkeaksi.

Yhtiön tulee tietää tarkkaan, mitä autoja asiakkaat haluavat ja ostaa niitä. Samalla on kyettävä arvioimaan, millä hinnalla autot pitää ostaa ja ottaa huomioon kuluttajasuojan vaatimat myöhemmät korjauskustannukset.

”Pienimoottorisessa kolmevuotiaassa Toyota Yarisissa niitä ei juuri ole, kuusivuotiaassa Audin Q6:ssa pitää varautua tuhanteen euroon”, Kalliokoski selittää autokauppiaan logiikkaa.

Suomen toiseksi suurin käytettyjen autojen kauppias Saka voi kertoa kesän myynnistä vapaammin, kun sitä eivät pörssin säännöt sido.

”Myynti on kasvanut 35 prosenttia viime vuoden alkupuoliskoon verrattuna” , kertoo Sakan toimitusjohtaja Eero Poukkula.

Sakan menestystä korostaa se, että Sakan myynti kasvoi runsaasti viime vuoden maalis-huhtikuussakin. Silloin koronaviruspandemian alku jähmetti monen autoliikkeen myynnin.

Viime vuonna Sakan myynti kasvoi 37 prosenttia 360 miljoonaan euroon. Toiminnan kannattavuutta kuvaavaa käyttökatetta syntyi 26 miljoonaa euroa.

Tänä vuonna liikevaihto menee yli 450 miljoonan euron, Poukkula lupaa.

”Hurja kasvu on edelleen jatkunut.”

Heinäkuukin näyttää yli 30 prosentin kasvua, Poukkula kertoo.

Sakan menestyksen takana olevat syyt ovat Poukkulan mielestä yksinkertaiset.

”Hyvä valikoima autoja ja aktiivinen tapa toimia joka paikassa. Meiltä on helppo ostaa, ja hallitsemme digitaaliset kanavat.”

”Johdamme tiedolla. Joka paikassa on koko ajan reaaliaikainen tieto. Me tiedämme, millaisia autoja asiakkaat haluavat.”

Sakan myynnistä jo yli 30 prosenttia tapahtuu etämyyntinä, joko toiseen myyntipisteeseen tai kotiin toimitettuna.

Autokaupan voittajia ovat tulevaisuudessa Poukkulan arvion mukaan ne, jotka ymmärtävät ”asiakaspolun” ja tietävät, mistä asiakkaat ovat valmiita maksamaan.

Automyyjä Aukusti Tervo esitteli BMW X5 autoa Janne ja Crystal Vauhkoselle Sakan myymälässä Helsingin Konalassa. Janne Vauhkonen kertoo vaihtavansa autoa noin 3–5 vuoden välein. ”Ei ehkä tarvitsisi vaihtaa niin usein, mutta autot ovat intohimo.”

Poukkula kertoo, että vaihtoehtoisen käyttövoiman eli sähkö-, kaasu- ja hybridiautojen myynnin kasvu on Sakan liikkeissä peräti 50 prosenttia.

Niiden suosion kasvua selittää osin se, että vertailtavat kantaluvut ovat vielä pieniä.

Kamuxin Kalliokoski muistuttaa, että uusien automallien suosio näkyy myös käytettyjen autojen kaupassa.

”Ne mallit, jotka ovat haluttuja uusina, ovat haluttuja myös käytettyinä.”