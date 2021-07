Autoyhtiön tavoitteena on saada kuukausimaksusta toistuva tulonlähde.

Sähköautovalmistaja Tesla kertoi viikonloppuna, että se tarjoaa jatkoissa osalle asiakkaistaan mahdollisuuden tilata yhtiön edistynyttä kuljettajan apuohjelmaa 199 dollarin kuukausimaksulla.

Aiemmin Full Self-Driving -ominaisuudet (FSD) eli täysin itsestään ajavan tietokoneen on voinut ostaa autoon 10 000 dollarin kertamaksulla.

Autoyhtiön tavoitteena on saada kuukausimaksusta toistuva tulonlähde. Se haluaa myös laajentaa kaistanvaihtojen ja pysäköintiavustuksen kaltaisten kalliiden ominaisuuksien kuluttajapohjaa.

Reutersin mukaan Teslan talousjohtaja Zachary Kirkhorn sanoi huhtikuussa, että vaikka kuukausimaksumallin odotetaan tuovan yhtiölle toistuvia rahavirtoja, sen tulot voivat tippua lyhyellä aikavälillä.

Kuukausimaksullinen kuljettajan apuohjelma on Teslan mukaan tällä hetkellä saatavilla vain Yhdysvalloissa. Se on saatavilla yhtiön autoihin, joissa on täysin itsestään ajavan tietokoneen versio 3.0 tai uudempi.

Muille päivitys uuteen laitteistoon maksaa 1 500 dollaria.

Kunnianhimoisesta nimestään huolimatta Tesla painottaa, että sen täysin itsestään ajavan tietokoneen ominaisuudet eivät tee autosta itsenäistä, vaan ne vaativat edelleen ”täysin tarkkaavaista ajajaa, jonka kädet ovat auton ohjauspyörällä.

Reutersin mukaan Tesla kertoi maaliskuussa Kalifornialaiselle viranomaiselle, että se ei välttämättä saavuta täysin itsenäisesti ajavaa teknologiaa tämän vuoden loppuun mennessä.