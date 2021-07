Emojipedia julkisti viimeisimmät ehdokkaat uusiksi emojeiksi. Suurin osa niistä päätynee käyttöön.

Emojeista on tullut olennainen osa sähköistä viestintää ja osa kansalaisista kykenee käymään jopa kokonaisia, enemmän tai vähemmän merkityksellisiä keskusteluja emojien avulla.

Samalla tavalla kuin kieli kehittyy, myös emojit kehittyvät. Unicode-merkistöä ylläpitävä Unicode Consortium julkaisee vuosittain joukon uusia emojeja vastaamaan muuttuvan maailman tarpeisiin.

Emojipedia-sivusto julkisti ehdokkaat uusiksi virallisiksi emojeiksi viime viikolla. Unicode Consortium päättää syyskuussa, mitkä ehdokkaista pääsevät tietokoneisiin ja puhelimiin loppuvuodesta alkaen. Totutusti suurin osa julkaistuista ehdokkaista on päätynyt myös tuotantoon.

Uudet emojit ovat tyypillisesti tulleet puhelimiin syys–lokakuussa, mutta tänä vuonna pandemia on lykännyt emojien julkaisuaikataulua.

Viime vuonna käyttöön tuli 62 täysin uutta emojia ja 55 uutta sukupuoli- ja ihonvärivaihtoehtoa. Myös tämän vuoden emojijoukossa korostuu ihonvärien ja sukupuolten moninaisuus.

Mukana on esimerkiksi kaksi raskaana olevaa henkilöä kuvaavaa emojia. Kahdesta erilaisesta henkilöhahmosta toisella on viikset. Hahmoille on olemassa molemmille viisi eri ihonvärivaihtoehtoa emojinkeltaisen lisäksi. Aiemmin emojeissa on ollut mukana vain raskaana oleva naisoletettu.

Muita uusiksi emojeiksi ehdolla olevia kuvakkeita ovat muun muassa itkua pidättelevä ja sulava hymiö, huultaan pureva suu, koralli, lootuskukka, tyhjä ja täysi linnunpesä, pavut, liukumäki, saippuakuplat ja trolli.

Yllättävää on, että uusia emojeja ovat myös pelastus- ja autonrengas sekä diskopallo. Näiden arkisten esineiden olisi olettanut olevan jo mukana emojimaailmassa.

Uutena emojina on mukana myös yhtäsuuruusmerkki, joka on aiemmin löytynyt tietokoneiden ja kännyköiden näppäimistöjen kautta.