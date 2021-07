Nokia ja Sampo ovat Helsingin pörssin vaihdetuimmat osakkeet. Molemmat osakkeet ovat halventuneet maanantaina.

Helsingin pörssissä on maanantaina

Huoli herkästi tarttuvan koronaviruksen deltavariantin leviämisestä painaa osakekursseja ympäri maailmaa.

Yhdysvalloissa teknologiapainotteinen Nasdaq-indeksi on pudonnut pörssin avautumisen jälkeen noin 1,5 prosenttia ja yhdysvaltalaisia suuryhtiöitä edustava S&P500 -indeksi noin 1,7 prosenttia.

Koronahuolet näkyvät muun muassa siten, että suurten lentoyhtiöiden osakekurssit ovat pudonneet maanantaina roimasti. American Airlinesin osakkeen hinta on pudonnut New Yorkin pörssin avautumisen jälkeen lähes 7 prosenttia, Delta Airlinesin yli 5 prosenttia. Helsingin pörssissä Finnairin osake on sulanut lähes 3,5 prosenttia.

Helsingin pörssin yleisindeksi on pudonnut parin prosentin verran. Eniten maanantain aikana on pudonnut Evli pankki. Sen osakkeen hinnasta on kadonnut yli 5 prosenttia. Suurista yhtiöistä yli kolmen prosentin pudotuksessa ovat myös Konecranes ja Cargotec.

Päivän vaihdetuimmista osakkeista myös Nokian ja Sammon osakkeet putoavat.

Eurooppalaisten osakkeiden hintakehitystä mittaava Stoxx Europe 600 -indeksi on pudonnut maanantaina noin 2,2 prosenttia.

Saksan suuryrityksiä edustava Frankfurtin pörssin Dax-indeksi on pudonnut lähes 2,6 prosenttia.

Tukholman pörssin 30:ä vaihdetuinta yhtiötä edustava OMX Stockholm 30 Index puolestaan on pudonnut noin kaksi prosenttia.