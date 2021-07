Suurin syy olla kuulumatta ammattiliittoon on kyselyn mukaan se, että jäsenyys maksaa liikaa.

Työntekijöiden järjestäytymisasteessa on tapahtunut selkeä notkahdus, ilmenee Suomen Yrittäjien teettämästä kyselystä.

Ammattiliiton jäseniä on enää 59 prosenttia Suomen työllisistä, kun aiemmissa kyselyissä osuus on ollut 65 prosenttia.

Tärkeimmät syyt olla kuulumatta ammattiliittoon ovat kyselyn mukaan se, että jäsenyys maksaa liikaa ja liittojen poliittisuus.

Tärkein syy kuulua liittoon on puolestaan ansiosidonnainen työttömyysturva.

"On hyvä huomata, että järjestäytyminen on selvästi alhaisempaa pienillä työpaikoilla ja yksityisellä sektorilla. Siksi erityisesti siellä tarvitaan tilaa sopimiselle ilman liittoja”, arvioi Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tiedotteessa.

Työttömyyskassoihin kuulutaan selvästi enemmän kuin liittoihin. Kassoihin kuuluu kolme neljännesosaa työllisistä.

"Nuoret kuuluvat kassoihin muita vähemmän, mikä on huolestuttavaa, koska meillä ei ole vielä yleistä ansioturvaa. Kassoihin järjestäytyminen on vähäisempää myös pienillä työpaikoilla, mihin on hyvä kiinnittää huomiota”, Pentikäinen sanoo.

Kantar TNS:n toteuttamaan kyselyyn vastasi 1 002 työllistä. Virhemarginaali on 3,1 prosenttia suuntaansa.