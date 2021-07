Virgil Abloh ryhtyy uudistamaan luksustuotteista tunnetun LVMH:n brändiä.

Ranskalainen luksustuotteisiin keskittynyt yhtiö LVMH on ostanut 60 prosentin osuuden muotitalo Off-Whitesta. Off-White on muotisuunnittelijana ja dj:nä tunnetun Virgil Ablohin perustama.

LVMH on erilaisiin luksustuotteisiin keskittyvä yhtiö. Siihen kuuluu Louis Vuittonin lisäksi muun muassa samppanjavalmistaja Moet Hennessy sekä lukuisia luksushotelleja.

Abloh puolestaan on monien ihailema muotialan uudisraivaaja. Hän on ensimmäinen musta muotisuunnittelija, joka on työskennellyt suuren ranskalaisen muotitalon luovana johtajana.

Abloh perusti Off-Whiten vuonna 2013. Sittemmin hän siirtyi Louis Vuittonin miesten muodin pääsuunnittelijaksi. Abloh suunnittelee yhä myös Off-Whiten vaatteita.

Aikaisemmin Abloh on työskennellyt esimerkiksi amerikkalaisen hip hop -artisti Kanye Westin työparina.

Abloh on saanut kehuja Louis Vuittonin uudistamisesta. Nyt 40-vuotias Abloh saa New York Timesin mukaan suuremman roolin myös koko LVMH:ssa. Lehden mukaan hän ryhtyy työskentelemään esimerkiksi LVMH:n juoma- ja majoitusbrändien parissa.

Tarkoituksena on murskata siiloja sekä tuoda monimuotoisuutta useisiin LVMH:n brändeihin, lehti kirjoittaa.

”Olemme rakentaneet Off-Whitesta lähes vuosikymmenen ajan brändiä, jonka tarkoitus on voimauttaa sukupolvemme ja haastaa nykytilannetta”, Abloh sanoi tiedotteessa uutistoimisto AFP:n mukaan.

”LVMH antaa meille tarvittavaa voimaa, jolla voimme kehittää Off-Whiten todelliseksi luksusbrändiksi.”

LVMH on kasvanut koronaviruksen aikana todella nopeasti. Yhtiön markkina-arvo on nyt noin 323 miljardia euroa.