Elinkeinoelämän suhdannebarometrin mukaan maailmanlaajuinen komponenttipula sekä raaka-aineiden hintojen nousu heikentävät teollisuuden ja rakentamisen kasvunäkymiä.

EK:n suhdannebarometrin mukaan pandemiasta kärsineen palvelualan suhdannetilanne on parantunut kesän aikana.

Elinkeinoelämän suhdannenäkymät ovat jatkaneet paranemistaan kesän aikana, ilmenee Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tiistaina julkistamista luottamusindikaattoreista.

Koronapandemian rajoituksista eniten kärsinyt palveluala on nyt myös nousemassa jaloilleen. Palveluyritysten luottamus nousi heinäkuussa seitsemän pistettä kesäkuun lukemasta. Heinäkuun lukema oli +22, kun kesäkuun luku oli +15. Luottamus on nyt selvästi yli pitkän aikavälin keskiarvon, joka on +12.

”Ensi kertaa koronakriisin aikana suurempi osuus yrityksistä näkee palvelualojen tilanteen kehittyvän parempaan suuntaan. Teollisuudessa vire on jatkunut myös hyvänä ja tilauskanta on ollut viimeksi näin hyvällä tasolla ennen finanssikriisiä”, sanoo EK:n johtaja Sami Pakarinen tiedotteessa.

Teollisuusyritysten luottamus laski heinäkuussa kaksi pistettä kuukautta aiemmasta +17 pisteeseen. Indikaattori on pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla, joka on +1.

Rakennusyritysten luottamus parantui heinäkuussa kuusi pistettä kesäkuusta. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -3 pistettä ja nousi sen pitkän aikavälin keskiarvon keskiarvon yläpuolelle, joka on -7.

Vähittäiskaupan luottamus laski heinäkuussa seitsemän pistettä lukuun +13. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -1.

EK:n mukaan nousu on palveluiden näkymien piristymisen varassa, vaikka elinkeinoelämän näkymät ovat myönteiset syksyä kohden mentäessä. Teollisuudessa ja rakentamisessa suhdannenäkymät eivät ole enää niin kirkkaat kuin keväällä.

”Teollisuuden ja rakentamisen vaisumpiin suhdannenäkymiin vaikuttaa osaltaan maailmaa vaivaava komponenttipula sekä raaka-aineiden hintojen nousu. Nämä tekijät toistuvat kysyttäessä suurimpia tuotannon kasvun esteitä. Kokonaisuutena suurin ongelma yrityksille on kuitenkin nopeasti esiin noussut työvoiman saatavuus”, Pakarinen sanoo.

Palvelualoilla työvoiman saatavuusongelmista raportoi EK:n suhdannetiedustelussa ennätyksellisin suuri osuus eli 32 prosenttia vastaajista.