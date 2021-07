Yli 200 miljardin dollarin omaisuudellaan Jeff Bezos on maailman rikkain mies. Amazonin työntekijät tienaavat Alabamassa reilut 15 dollaria tunnissa.

Amazonin perustaja Jeff Bezos pääsi tiistaina avaruuteen oman avaruusyhtiönsä New Shepard -raketin kyydissä.

Besosille neljä minuuttia avaruudessa maksoi vähintään 5,5 miljardia dollaria. Sillä summalla hän on Fortune-lehden mukaan rahoittanut Blue Origin -avaruusyhtiötä omasta taskustaan. Yksi minuutti painottomuutta vastaa siis 1,38 miljardia dollaria.

Bezos otti onnistuneen avaruuslennon jälkeisessä tiedotustilaisuudessa aikaa kiittääkseen lukuisia yhteistyökumppaneita, aluksen rakentajia, texasilaiskaupunki Van Hornia ja lopuksi Amazonin työntekijöitä ja asiakkaita.

”Haluan kiittää jokaista Amazonin työntekijää ja asiakasta, koska te maksoitte tämän kaiken”, Bezos lohkaisi.

Lue lisää: Maailman rikkaimman ihmisen Jeff Bezosin avaruuslento onnistui, matka kesti runsaat 10 minuuttia – Video näyttää lähdön ja laskeutumisen

Paikalla olleen yleisön nauruhermoja heitto kutitteli.

Maailman rikkaimpana miehenä Bezosin omaisuuden arvo on tällä hetkellä laskennallisesti noin 206 miljardia dollaria eli 175 miljardia euroa. Fortune huomauttaa, että summa on noin kymmenkertainen verrattuna Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan reilun 20 miljardin dollarin vuosibudjettiin.

Amazonin työntekijät ovat varsinkin pandemian aikana taistelleet huonojen työehtojensa parantamiseksi. Amazonia on moitittu työntekijöiden heikosta kohtelusta esimerkiksi liittyen viruksen leviämisen estämiseen yhtiön toimipisteissä.

Keväällä osa Amazonin työntekijöistä äänesti ammattiliittoon liittymisestä. Äänestys päättyi järjestäytymisen vastustajien voittoon. Amazonilla oli vuonna 2019 yli 800 000 työntekijää, joiden järjestäytymistä vastaan yhtiö on kampanjoinut pitkään. Vuoden 2021 alussa työntekijämäärä oli noussut 1,3 miljoonaan.

Amazon on väittänyt työntekijöilleen järjestäytymisen olevan turhaa, koska yhtiössä työehdot ovat jo paremmat kuin minimiehdot. Alkupalkka esimerkiksi Amazonin Alabaman-varastolla on ollut 15,30 dollaria tunnilta, ja työntekijöille tarjotaan lisäksi terveydenhuoltoetuja. Osavaltion lain mukainen minimituntipalkka on 7,25 dollaria.

Kesäkuussa kävi ilmi, että lukuisat miljardöörit eivät ole joinakin vuosina maksaneet ollenkaan liittovaltion tuloveroja. Bezos kuuluu tähän joukkoon muun muassa Berkshire Hathawayn toimitusjohtajan Warren Buffettin sekä Teslan ja SpaceX:n toimitusjohtajan Elon Muskin lisäksi.

Avaruusyhtiö Blue Origin ei ole julkaissut taloustietojaan. Fortunen mukaan Amazonin julkistuksista ilmenee, että Blue Origin osti yhtiöltä erinäisiä tuotteita 4,2 miljoonalla dollarilla viime vuonna.

Avaruusteknologia on kokonaisuudessaan 200 miljardin dollarin arvoinen, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Sen mukaan erilaiset avaruusyhtiöt keräsivät yhteensä 5,5 miljardia dollaria rahoitusta riskipääomasijoittajilta viime vuonna.