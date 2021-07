Etätöiden tekeminen lisääntyi roimasti koronavuoden aikana, ja valtaosa haluaisi työskennellä kotoa käsin jatkossakin.

Elisan pääkonttori Helsingin Pasilassa on heinäkuisena perjantaina täynnä tyhjiä työpisteitä. Toimistoelämää hiljentävät epäilemättä etätyösuosituksen lisäksi tuleva viikonloppu ja käynnissä oleva lomakausi.

Toimiston kulmista löytyy muutamia työntekijöitä. Osa yksin, osa pienessä porukassa.

”Toimistolla on mukavaa ja rauhallista. Pystyn helposti keskittymään työhöni”, kertoo Shivansh Pratap Singh.

Muutaman työkaverin porukasta huomautetaan myös työn ja vapaa-ajan pitämisestä erillään.

Singh myöntää, että sekin on hyvä syy.

Shivang Saxena työskenteli perjantaina rauhallisessa Elisan pääkonttorissa. Lomakausi hiljentää toimistoelämää, mutta moni suomalainen palaa pian töihin kesälomien jälkeen.

Moni suomalainen palaa pian töihin kesälomien jälkeen. Mutta onko edessä paluu toimistoon, etätöihin vai kenties jonkinlaiseen näitä molempia yhdistävään hybridimalliin?

”Koronan aikana olemme oppineet, että ihmisille on tärkeää päästä itse valitsemaan, missä puitteissa he työtään tekevät. Olemme huomanneet, että myös yhteen tulemisella on oma arvonsa”, sanoo Suomen suurimman teleoperaattorin Elisan henkilöstöjohtaja Merja Ranta-aho.

HS kysyi Suomen suurilta työnantajilta, millaisia suunnitelmia niillä on etätöiden suhteen.

OP-ryhmän henkilöstöjohtaja Hannakaisa Länsisalmi kertoo sähköpostitse, että finanssiryhmä tekee epidemian jälkeiset etätyöohjeensa heinä-syyskuun aikana.

”Arviomme on, että etätyön määrä kokonaisuutena tulee olemaan tulevassa hybridityöskentely­mallissamme suurempi kuin aikana ennen koronaa”, hän arvioi.

Ennen lomakautta konsernissa tehtiin laajamittaisesti etätöitä sellaisilla alueilla, joilla koronavirustilanne oli huono. Toimistollakin on saanut tehdä töitä, kunhan turvaväleistä ja muista varotoimista huolehditaan. OP-ryhmässä työskenteli maaliskuun lopussa lähes 12 800 ihmistä.

”Pandemia-ajan kokemusten perusteella olemme päätyneet koronatilanteen helpottaessa niin kutsuttuun hybridimalliin, jossa työtä tehdään osan viikkoa toimistolla ja välillä etänä”, kertoo puolestaan Nordean Suomen henkilöstöstä vastaava johtaja Johanna Bergström.

Asiakastiedon mukaan Nordea-pankin Suomen henkilöstömäärä oli vuonna 2019 yli 6 200 ihmistä. Bergströmin sähköpostiviestin mukaan suuri osa yhtiön työntekijöistä on työskennellyt etänä vuoden 2020 keväästä lähtien.

Elisan etätyöpolitiikka on Ranta-ahon mukaan ollut varsin vapaa jo vuodesta 2013. Elisan työntekijät tekivät ennen pandemiaa etätöitä keskimäärin noin 77 päivää vuodessa.

Elisalla on Suomessa vajaat 4 000 työntekijää.

Hajonta työntekijöiden välillä oli kuitenkin suurta: osa teki työnsä lähes kokonaan etänä, osa työskenteli lähes täysin toimistolla.

”Uskon, että jatkossa nämä ääripäät vähän vähenevät. Moni on nyt tehnyt ensimmäistä kertaa etätyötä ja löytänyt siitäkin tiettyä arvoa itselleen. Ehkä myös kokonaan etätöissä olleet ovat nyt löytäneet hyviä syitä tulla toimistolle silloin tällöin”, Ranta-aho arvelee.

Tällä hetkellä yhtiö suosittelee etätöiden tekemistä kaikille, joille se on mahdollista. Toimistollekin on lupa tulla, jos kotona töitä ei pysty tekemään tai asunnossa on liian kuuma. Tätä vaihtoehtoa on käyttänyt noin kymmenen prosenttia yhtiön toimistotyöntekijöistä.

Nykyisen linjauksen on kerrottu kestävän elokuun loppuun saakka, jotta työntekijät voivat suunnitella kesän aikataulunsa.

”Monelle se tarkoittaa, että ollaan vaikka kesämökillä tekemässä etätöitä, jotta lapset saavat olla mökillä”, Ranta-aho kertoo.

Syksyllä Elisan sisäiset tiimit pohtivat keskenään, millainen etätyömalli juuri heille sopii jatkossa. Ranta-aho muotoilee asian runollisemmin:

”Kukin tiimi tulee käymään läpi, mitkä kohtaamiset ovat juuri heille sillä tavalla arvokkaita, että toimistolle tullaan yhdessä.”

”Se ei paljon auta, että jokainen tulee yksittäin toimistolle kolmena päivänä viikossa, jos siellä ei ole samaan aikaan muita ihmisiä. Eihän sinne kukaan tule seiniä tapaamaan”, Ranta-aho toteaa.

Suomen Yrittäjien alkukesästä teettämässä kyselyssä lähes puolet työelämässä olevista vastaajista kertoi tehneensä etätöitä.

Tilastokeskuksen mukaan etätyön tekeminen lähes kaksinkertaistui viime vuonna koronaviruksen ajaessa toimistotyöntekijät kotikonttoreilleen.

Nyt seurataan, miten työnantajien etätyöohjeistukset muuttuvat, kun pandemiatilanne alkaa sallia normaalin työnteon.

Monet yritykset ovat jo kertoneet linjauksistaan. Esimerkiksi teknologiajätti Apple kertoi alkukesästä edellyttävänsä, että sen työntekijät tulevat syyskuusta alkaen toimistolle vähintään kolmena päivänä viikossa.

Suomalainen tietoliikenneyhtiö Dna taas kertoi antavansa työntekijöilleen täysin vapaat kädet etätöiden tekemiseen ilman rajoituksia.

Elisan työntekijät tekivät ennen koronaviruspandemiaa etätöitä keskimäärin noin 77 päivää vuodessa. Tällä hetkellä Elisa suosittelee etätöiden tekemistä kaikille.

Helsingin yliopisto työllistää yli 8 100 ihmistä. Heistä runsaat 4 700 on tutkimus- ja opetushenkilöstöä ja yli 3 200 asiantuntija- tai tukihenkilöstöä.

Yliopistolla on voimassa etätyösuositus elokuun loppuun asti. Sen jälkeen uusia linjauksia tehdään viranomaisten ohjeiden perusteella, sanoo työsuhdeasiain­päällikkö Eija Mallenius.

”Lähtökohta on, että vain poikkeustapauksissa suostuttaisiin töiden tekemiseen täysin etänä. Asiantuntijapuolella linjaus tulee varmasti olemaan jonkinlainen sekoitus etä- ja toimistotyötä.”

”Emme ole halunneet antaa yleistä määräystä, että etätöitä tehtäisiin enintään kaksi tai kolme päivää viikossa. Yksiköissä täytyy miettiä, mikä kussakin toimii.”

Mallenius odottaa, että etätyön tekeminen lisääntyy ainakin jonkin verran koronavirusepidemiaa edeltäneestä ajasta. Ulkomailta käsin tehtävään etätyöhön yliopisto ei kuitenkaan suhtaudu innostuneesti.

”Siihen liittyy työnantajan ja työntekijän velvoitteita ulkomaille. En voi sanoa, että se olisi ehdottomasti kiellettyä, mutta se ei varmaan tule olemaan yleinen trendi”, Mallenius kertoo.

Myös noin 2 600 ihmistä työllistävä Neste sanoo kannustavansa henkilöstöään palaamaan lähityöhön.

Yhtiössä uskotaan, että kasvokkain tehtävää yhteistyötä kaivataan pitkän etätyöjakson jälkeen. Lähityön arvioidaan vaikuttavan myönteisesti myös työmotivaatioon.

Toimistolle yhtiössä palataan asteittain, paikallisesta epidemiatilanteesta riippuen.

Helsingin seudun kauppakamarille on tullut yrityksiltä kesän aikana eniten kysymyksiä juuri etätyöohjeistuksen laatimisesta.

”Selvästi monessa yrityksessä pohditaan asiaa ja valmistaudutaan syksyyn. Nähtävästi koronatilanteen uskotaan menevän syksyn aikana sellaiseksi, että voidaan työskennellä aika normaaliin tapaan. Etätyöohjeita päivitetään nyt siltä pohjalta”, sanoo johtaja Marko Silen.

Kauppakamarille tulleiden kyselyiden perusteella Silen arvioi, että etätyön määrä tulee jatkossa kasvamaan epidemiaa edeltäneestä ajasta niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista.

Silen myös vahvistaa, että etätyökäytännöt näyttäisivät jatkossa usein vaihtelevan yritysten sisällä.

”Tähän asti on ollut ehkä tyypillistäkin, että koko organisaatiossa on kategorisesti esimerkiksi yksi etäpäivä viikossa. Siitä ajattelusta mennään varmaan joustavampaan suuntaan tiimeittäin ja työtehtävien mukaisesti”, hän arvelee.

Yritykset eivät kysy kauppakamarilta suoraa suositusta etätyölinjaukseksi. Kysymykset koskevat tyypillisemmin esimerkiksi työsuhdeasioita, kuten työntekijöiden tasapuolista kohtelua.

Toisin sanoen: saako saman yrityksen eri tiimeillä olla erilaiset etätyökäytännöt?

”Vastaus on, että kyllä saa. Asia on työnantajan päätettävissä ja ohjeistettavissa”, Silen toteaa.