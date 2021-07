Finanssiala laajentaisi rahanpesun torjuntaa myös finanssisektorin ulkopuolelle.

EU-komissio haluaa Eurooppaan uuden rahanpesuviranomaisen. Viranomainen toimisi EU:n alueella. Se hoitaisi suurimpien finanssilaitosten rahanpesuvalvonnan ja koordinoisi kansallisten viranomaisten toimintaa.

Samalla komissio ehdottaa EU-alueelle yhteistä 10 000 euron käteisostorajaa.

Suomalaisten pankkien edunvalvojajärjestö Finanssiala kannattaa EU-komission ehdotuksia rahanpesun torjunnan tehostamiseksi.

Järjestö sanoo tiedotteessaan, että sen mielestä sääntely tulisi ulottaa myös finanssisektorin ulkopuolisiin toimijoihin, esimerkiksi pelivälitysfirmoihin.

Finanssiala kehuu EU-komissiota muun muassa siitä, että se haluaa virtuaalivaluuttapalveluntarjoajat valvonnan ja rahanpesusääntelyn piiriin.

Keskusrikospoliisin (krp) Rahanpesun selvittelykeskus kertoo vastaanottaneensa vuoden alkupuoliskolla yli 3,4 miljoonaa virtuaalivaluuttapalvelujen tarjoajien tekemää rahanpesuilmoitusta. Muilta kuin virtuaalivaluuttapalvelujen tarjoajilta ilmoituksia tuli hieman alle 27 000 kappaletta.

”Toivomme uuden valvojan keskittyvän myös rahanpesua koskevan tiedonvaihdon parantamiseen. Tietoja on pystyttävä vaihtamaan monen tahon kesken: Pankkien on saatava tietoja viranomaisilta, pankkien täytyy voida vaihtaa tietoja epäilyttävistä rahasiirroista ja asiakkaista keskenään ja viranomaisten eri maissa on niin ikään vaihdettava tietoja keskenään. Ilman laajaa tietojenvaihtoa torjuntatyöt jäävät aukollisiksi”, sanoo Finanssialan EU-asioiden johtaja Mari Pekonen-Ranta tiedotteessa.