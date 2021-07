Saunalahden perustaja Ilpo Kuokkanen kuuli kymmenen vuotta sitten kiinnostavasta bisnesideasta. Venäläiset avaruusinsinöörit olivat keksineet keinon, jolla muovituotannon hiilidioksidipäästöt voisi eteenin tuotannossa lopettaa samalla kun tehtaiden tuottavuus paranisi miljardeilla. Nyt ensimmäistä koelaitosta aletaan rakentaa Hollantiin, ja toiveet ovat isoja.

Kymmenen vuotta sitten kesällä 2011 Neuvostoliiton avaruusohjelmassa mukana olleet insinöörit ottivat yhteyttä suomalaissijoittaja Ilpo Kuokkaseen.

He olivat kuulleet, että virtuaalioperaattori Saunalahden perustajana tunnettu Kuokkanen voisi olla oikea henkilö sijoittamaan varoja heidän hankkeeseensa.

Insinöörit uskoivat vakaasti asiaansa. Heidän mielestään se voisi järisyttää koko petrokemiateollisuutta – niin kuin Saunalahti oli 1990-luvulla ravistellut Suomen telealaa.

Tapaaminen sovittiin kabinettiin Helsingin keskustassa.

Venäläinen insinööri Vladimir Bušujev oli kehitellyt tiiminsä kanssa vuosien ajan uudenlaista tapaa muovituotannon keskeisen raaka-aineen eteenin valmistamiseen.

Eteeniä valmistetaan ”krakkaamalla” eli pilkkomalla raakaöljyn raskaita hiilivetyjä lyhyemmiksi molekyyliketjuiksi. Tyypillisesti tämä tapahtuu uunissa korkeissa lämpötiloissa polttamalla metaania ja muita fossiilisia polttoaineita 600–800 asteen lämpötilassa.

Eteeniä käytetään polyeteenimuovin valmistuksessa. Polyeteenimuovi on eniten käytetty muovilaji maailmassa. Sitä käytetään esimerkiksi erilaisten kalvojen ja putkien valmistuksessa.

Eteenin ja ylipäätään muovin valmistus tuottaa paljon hiilidioksidipäästöjä. Maailman eteenituotannon hiilidioksidipäästöt ovat noin 300 miljoonaa CO2-tonnia vuosittain. Se vastaa noin puolta prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2019.

Bušujevin ratkaisun avulla eteenintuotannon päästöistä voitaisiin päästä lähes kokonaan eroon. Se olisi iso asia.

Bušujevin ratkaisu perustui turbiiniteknologiaan, jossa kineettinen energia muuttuu lämpöenergiaksi sähkömoottorin pyörittämän roottorin ja sen lapojen muotoilun seurauksena.

Tällöin fossiilisia polttoaineita ei tarvita korkean lämpötilan tuottamiseksi lainkaan.

Raaka-aine eli kevyt polttoöljy (nafta) tai etaani johdetaan tällaisen roottorijärjestelmän läpi korkeassa lämpötilassa, minkä seurauksena molekyyliketjut pilkkoutuvat pienemmiksi.

Samalla raaka-aineesta saatavan eteenin määrä myös kasvaa, sillä raaka-aine on reaktorissa nykyisiä menetelmiä korkeammassa lämpötilassa ja kaasun viipymäaika reaktorissa on lyhyempi, venäläiset insinöörit kertoivat.

Havainnekuvassa vasemmalla on perinteinen krakkeriuuni päällä olevine jäähdytinlaitteineen. Oikealla näkyy Coolbrookin vastaavan kapasiteetin RDR-reaktori sähkömoottorin sekä pystyssä olevien jäähdytinlaitteiden kanssa.

Ilpo Kuokkanen on juristi, eikä hän ymmärtänyt juurikaan rakettitieteen ja kemian insinöörien selityksiä, mutta liikeidea tuntui perehtymisen arvoiselta. Niinpä Kuokkanen vei yhtiön testitulokset Neste Engineeringillä työskennelleelle Veli-Matti Purolalle arvioitavaksi.

Purolakin innostui, ja Kuokkanen ehdotti venäläisille, että teknologiaa ryhdytään kehittämään Suomessa Coolbrook-yhtiössä.

Jatkokehitystä ostettiin Nesteen insinööritoimistolta, ensin Kuokkasen varoilla ja sitten myös valtion myöntämien tukien turvin.

Business Finland ja Tekes ovat tukeneet Coolbrookia kolmella miljoonalla eurolla.

Nyt Coolbrook on saamassa Hollannin valtiolta viiden miljoonan euron tuen pilottireaktorin rakentamiseen Geleeniin Hollantiin.

Omia rahoja sijoittajat ovat panneet hankkeeseen seitsemän miljoonan euron verran, nyt 15 prosenttia yhtiöstä omistava Coolbrookin hallituksen puheenjohtaja Kuokkanen kertoo.

Konkreettisia suunnitelmia suurten öljy-yhtiöiden kanssa suurten hiilineutraalien tuotantolaitosten rakentamiseksikin on jo olemassa, Kuokkanen kertoo.

Euroopan tunnetuimmat turbiiniteknologian ja petrokemian professoritkin Cambridgessa, Oxfordissa innostuivat, kun Kuokkanen kävi esittelemässä hanketta.

”He olivat todella vaikuttuneita tietyistä spesiaaliratkaisuista.”

Coolbrookin reaktorissa keskellä oleva roottori pyörii 20 000 kierroksen minuuttivauhtia.

Sen molemmilla puolilla on staattiset lavat, jotka pakottavat ympyrää kiertävän kaasun valtaviin suunnanmuutoksiin.

Havainnekuva Coolbrookin RDR-reaktorista.

Tämä liike-energia saa kaasun liikkumaan yli äänennopeudella, ja liike-energia muuttuu lämpöenergiaksi, Kuokkanen yksinkertaistaa.

Näin valmistetun eteenin valmistus on perinteistä liekeillä lämmitettävää krakkausta tehokkaampaa, eli ilmastoedun lisäksi eteenin saanto on parempaa.

Vuonna 2018 Kuokkanen muutti Lontooseen, jotta Coolbrookin kansainvälistäminen ja yhteistyö yliopistojen kanssa sujuisi paremmin. Sekin saattoi vaikuttaa, että yhtiön toinen pääsijoittaja Michael Dubinin on britti.

”Laskelmat näyttävät ihan huikeilta”, paraikaa Helsingissä käymässä oleva Kuokkanen sanoo. ”Neste Engineerin laskelman mukaan miljoonan tonnin eteenitehdas saa 200 miljoonaa dollaria paremman katteen vuodessa.”

Kun eteeniä valmistetaan maailmassa vuosittain 180 miljoonaa tonnia, Coolbrookin uuden teknologian arvo olisi kaikkialla käyttöön otettuna 180 kertaa 200 miljoonaa dollaria eli 36 miljardia dollaria – vuodessa.

”Puhumme miljardeista tämän teknologian arvona. Mutta arvo riippuu toki siitä, mikä on kykymme viedä se tuotteeksi”, Kuokkanen sanoo.

Coolbrookin teknologia on suojattu 4–5 patenttiperheellä.

”Koko ajan patentoidaan lisää. Tätä on ollut helppo suojata patenteilla, koska idea on niin oma.”

”Teollisuus tarvitsee uusia innovaatioita pyrittäessä kohti kestävää kehitystä. Tämä teknologia on mielestäni erinomainen uusi mahdollisuus vähentää hiilidioksidipäästöjä”, sanoo Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun polymeeriteknologian professori Jukka Seppälä Coolbrookin rdr (electric Roto Dynamic Reactor) -teknologiasta.

Hän kertoo antaneensa lausuntoja teknologiasta jo kymmenisen vuotta sitten ja olevansa yhdessä patentissa osakeksijänäkin.

Raakaöljyn jalostuksesta alle kymmenesosa menee petrokemiaan ja muoveihin. Seppälän mukaan petrokemian teollisuus on varsin konservatiivinen ala, mutta hän uskoo Coolbrookin reaktorille olevan kysyntää, kunhan koetehtaista päästään tuotantolaitosten uusimiseen.

”Teknologian täytyy olla hyvin testattua. Etu on se, että reaktoreita voidaan rakentaa moduuleina rinnakkain vanhan höyrykrakkauksen tilalle.”

”Tarve on lisääntynyt, kun päästöoikeuksien hinnat nousevat ja paine hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen on suuri. Siinä on selkeä lisämotiivi taloudellisen hyödyn lisäksi.”

Oxfordin yliopiston turbiiniteknologiaan erikoistunut tohtori Budimir Rosic kertoo kuullensa ensimmäisen kerran Coolbrookin hankkeesta 2012 Oxfordissa järjestetyssä kemian insinöörien työpajassa.

Se johti matkaan Helsinkiin tapaamaan Vladimir Bušujevia.

”Se oli yksi kiinnostavimmista tapaamisista – Bušujev oli niin vaikuttava ja kokenut henkilö. Kävimme koko päivän mittaisen haastavan ja paikoin kiihkeänkin keskustelun konseptista”, Rosic kertoo videohaastattelussa.

Heti tapaamisen jälkeen Rosic soitti kollega tohtori Liping Zulle Cambridgen yliopistoon. ”Sanoin, että tämä voi olla jotain tosi isoa, mahdollisesti jopa game changer öljyteollisuudessa.”

Seuraavana vuonna Oxfordissa ja Cambridgessa ryhdyttiin tekemään simulaatioita, joilla testattiin idean toimivuutta.

Rosicin mukaan yksi reaktorin parhaita puolia on sen pieni koko, jonka turbokoneen suuri tehotiheys mahdollistaa.

”Se on kaksi kertaluokkaa pienempi kuin perinteinen höyrykrakkeri. Se mahtuu kirjaimellisesti vaikka pöydän alle.”

Rosicin mukaan edes reaktorin käyttöönotossa ei hänen käsityksensä mukaan pitäisi olla mitään varsinaisia teknisiä pullonkauloja, kunhan toiminnan luotettavuus saadaan testattua perusteellisesti koekäytössä.

Suurten öljy- ja petrokemiajättien arvostama professori Kevin Van Geem Ghentin yliopistosta Belgiasta on epäilevämpi.

Hän muistuttaa polymeeritehtaiden olevan miljardien eurojen pitkälti lainarahoilla tehtyjä investointeja, jotka tyypillisesti kuoletetaan 20–30 vuodessa.

”Silloin kädet ovat sidotut. Jos joku tarjoaa tekniikkaa, jota ei ole vielä testattu, sijoittaja sanoo sen olevan kiinnostavaa muttei ota riskiä.”

Van Geem arvioi, että Coolbrookin reaktorit toisivat tosiasiassa parin prosentin tehokkuushyödyn perinteiseen höyrykrakkaukseen verrattuna.

Luku on pienempi kuin Neste Engineerin laskelmissa mutta silti merkittävä loppuunhiottuun höyrykrakkausprosessiin verrattuna.

"Laskelmien täytyy perustua tutkimustuloksiin, ja niitä ei vielä ole. Siksi nyt rakennetaan testilaitos.”

Hollantiin rakennettavan testilaitoksen suunnitelmapiirros.

Van Geem muistuttaa, että tuotantolaitosten johtajille tärkeintä on se, että tehdas voi toimia keskeytyksettä mahdollisimman jatkuvasti.

”3–5 miljoonan euron tehokkuussäästö on kiinnostavaa muttei pääasia.”

Suurin paine höyrykrakkauksesta luopumiseen tuleekin EU:n kiristyvästä ympäristölainsäädännöstä, Van Geem arvioi. Se pakottaa tuotantolaitokset etsimään ympäristöystävällisempiä valmistustapoja.

”Jos vuonna 2022 valmistuva pilotti onnistuu, ensimmäinen teollinen laitos voisi tulla viiden vuoden päästä”, van Geem ennustaa.

”Kaikki odottavat ja toivovat, että hanke onnistuu, mutta kukaan ei halua ottaa riskiä. Hiilidioksidipäästöt vähenisivät 90 prosenttia. Se on hankkeen pääajuri.”

”Toivon todella, että tämä hanke menestyy.”