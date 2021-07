Osavaltioiden on vielä hyväksyttävä Yhdysvaltojen historian toiseksi suurin sovintoehdotus.

Yhdysvalloissa useiden osavaltioiden oikeusministerit ovat esittäneet yhteensä 26 miljardin dollarin eli noin 22 miljardin euron sopua, jolla neljä lääkeyhtiötä voisivat sovitella tuhannet meneillään olevat oikeusjutut liittovaltion ja osavaltioiden tuomioistuimissa. Yhtiöt ovat olleet oikeudessa syytettyinä maan opioidikriisin lietsomisesta.

Yhdysvaltojen kolme suurinta lääkejakeluyhtiötä McKesson, Cardinal Health ja Amerisource Bergen maksaisivat sovinnossa 21 miljardia dollaria ja lääkevalmistaja Johnson & Johnson 5 miljardia dollaria.

Lääkeyhtiöt ovat sitoutuneet sovintoesitykseen, mutta osavaltioiden ja paikallishallintojen tulee vielä hyväksyä esitys.

New Yorkin osavaltio on jo allekirjoittanut esityksen, ja muilla osavaltioilla on 30 päivää liittyä joukkoon. Paikallishallinnoilla aikaa on 150 päivää.

Sopimus tarkoittaisi, että osavaltiot sitoutuvat tulevaisuudessa olemaan nostamatta kanteita lääkeyhtiöitä vastaan opioidikriisiin liittyen.

Opioidikriisin arvioidaan aiheuttaneen Yhdysvalloissa yli 500 000 kuolemaa viimeisen 20 vuoden aikana. Rahat on tarkoitus käyttää opioidiriippuvaisten hoitoon ja riippuvuuden ehkäisyyn.

”Suoraan sanottuna maailmassa ei ole tarpeeksi rahaa, jotta se voisi kattaa [kriisin aiheuttaman] tuskan ja kärsimyksen,” sanoi Connecticutin osavaltion oikeusministeri William Tong uutistoimisto Reutersille.

Tongin mukaansa sopu olisi syntyessään Yhdysvaltain historian toisiksi suurin. Sitä suurempi on vain 1990-luvulla tupakkayhtiöiden kanssa saavutettu 200 miljardin dollarin sovinto.