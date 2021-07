Saudi-Arabian energiaministeri ja prinssi Abdulaziz bin Salman uhoaa, että maailman viimeinen öljytynnyrillinen on peräisin saudi­arabialaisesta öljylähteestä.

Saudi-Arabiassa on arviolta noin vajaa viidennes maailman öljyvaroista. Prinssi Abdulaziz bin Salmanin valtaa korostaa se, että maan öljyntuotanto on kuningasperheen Saudi Aramco -yhtiön hallussa.

Saudi-Arabian energiaministeri ja kuningasperheen jäsen Abdulaziz bin Salman on uhonnut poraavansa maailmasta ”viimeisenkin” öljypisaran.

Energia-alalla on käynnissä valtava murros, kun esimerkiksi autoteollisuus rynnistää vauhdilla öljystä kohti uusiutuvia polttoaineita.

Siirtymää siivittää esimerkiksi EU-komission heinäkuun puolivälissä julkaisema laaja ilmastopaketti. Sen yhteydessä uusien bensa- ja dieselautojen myynti halutaan lopettaa Euroopassa viimeistään vuonna 2035.

Lue lisää: Pärjääkö sähköauto Suomen talvessa, mitä akun lataaminen maksaa, kannattaako sähkö­auto ostaa juuri nyt? HS kertoo kaiken, mitä sähköauton hankinnasta pitää tietää

Öljy-yhtiöille ja Saudi-Arabian kaltaisille öljyntuottajille suunnitelmat aiheuttavat päänvaivaa, sillä uusiutuvia painottava politiikka leikkaa todennäköisesti tulevaisuudessa öljyn kysyntää.

Uutistoimisto Bloomberg kertoi torstaina laajassa jutussaan, että Abdulaziz aikoo varmistaa, että maailman viimeinen öljytynnyrillinen on peräisin saudiarabialaisesta öljylähteestä.

”Aiomme yhä olla alan viimeisenä toimijana pystyssä. Poraamme viimeisenkin hiilivedyn molekyylin”, Abdulaziz sanoi Bloombergin mukaan Bank of American kesäkuussa järjestämässä yksityistilaisuudessa.

Hiilivety on öljynjalostuksessa keskeinen tuote, sillä öljy on käytännössä seos hiilivetyjä.

Prinssi Abdulaziz on tällä haavaa öljymarkkinan tärkein yksittäinen ihminen. Hän on Saudi-Arabian kuningasperheen ensimmäinen jäsen, joka on toiminut maan energiaministerinä.

Bloomberg rinnastaa Abdulazizin vallan eräiden keskuspankkiirien käyttämään valtaan. Hän pystyy toiminnallaan vaikuttamaan öljyn tarjontaan ja sitä kautta myös raakaöljyn hintakehitykseen.

Saudi-Arabiassa on arviolta noin vajaa viidennes maailman öljyvaroista. Abdulazizin valtaa korostaa se, että maan öljyntuotanto on kuningasperheen Saudi Aramco -yhtiön hallussa.

Raakaöljyn hinta on noussut viime kuukausien aikana todella korkealle.

Esimerkiksi Yhdysvaltojen WTI-viitelaadun syyskuun futuurin hinta oli torstaina noin kello 13.30 noin 71 dollaria. Tiistaina 13. heinäkuuta hinta oli 75,25 dollaria barrelilta.

Edellisen kerran hinta oli parin viikon ajan yhtä korkealla kesä-heinäkuun taitteessa 2018 ja tätä ennen marraskuussa 2014.

HS kertoi torstaina World Benchmarking Alliancen (WBA) julkaisemasta raportista, jonka mukaan öljy-yhtiöt ovat pilaamassa maailman ilmastotavoitteet.

Lue lisää: Raportti: Öljy-yhtiöt ovat estämässä maailman ilmasto­tavoitteiden toteutumisen, Neste nousi vertailussa alan vastuullisimmaksi yhtiöksi

Raportin mukaan jatkamalla nykyistä toimintaansa öljy-yhtiöt päästävät ilmoille niin paljon hiilidioksidia, että toimialalle vuoteen 2050 saakka kestämään tarkoitettu hiilibudjetti ylittyy 13 vuotta etuajassa.

Näin ollen öljyteollisuus estäisi maailmaa saavuttamasta ilmaston lämpenemiseen liittyvän, tiukan 1,5 asteen tavoitteen.

Raportin mukaan öljyteollisuudessa ylipäänsä ei toteuteta kattavaa ja vertailukelpoista ilmastoraportointia.