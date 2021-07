World of Warcraftin tuottanut peli­studio haastettu oikeuteen Kaliforniassa nais­työntekijöiden epä­tasa-arvoisesta kohtelusta

Yrityksen nais­työntekijät ovat kohdanneet muun muassa seksuaalista häirintää ja saaneet epätasa-arvoisesti palkkaa.

Peliyhtiö Activision Blizzard tunnetaan World of Warcraft ja Diablo -videopelien tekijänä. Nyt yhtiötä vastaan on nostettu kanne, jonka mukaan yrityksessä vaalitaan ”frat boy” -kulttuuria, jossa yhtiön naistyöntekijät joutuvat jatkuvasti seksuaalisen häirinnän kohteeksi ja saavat huonompaa palkkaa.

Asiasta kertoi muun muassa yhdysvaltalaismedia Bloomberg Law.

Kanteen on nostanut Kalifornian oikeudenmukaiseen työllisyyteen ja asumiseen keskittyvä viranomainen. Sen mukaan kahden vuoden tutkinnassa saatiin selville, että yritys syrjii naistyöntekijöitään työehtojen ja -olojen osalta, mukaan lukien korvaukset, työtehtävät, ylennykset ja irtisanomiset. Yrityksen johto ei ole onnistunut ehkäisemään syrjintää, häirintää tai niin sanottuja kostotoimia.

Kanteen mukaan yrityksen työntekijöistä noin 20 prosenttia on naisia. Kanne on toimitettu Los Angelesin korkeimpaan oikeuteen tiistaina.

Viranomaisen mukaan yhtiön miestyöntekijät pelaavat videopelejä työpäivän aikana ja siirtävät vastuullaan olevia työtehtäviä naistyöntekijöille. Miehet myös vitsailevat seksuaalissävytteisistä asioista, esimerkiksi raiskaamisesta.

Naisille ei anneta ylennyksiä, koska on mahdollisuus, että he voisivat tulla raskaaksi. Heitä kritisoidaan, kun he lähtevät hakemaan lapsiaan päiväkodista ja ajetaan pois imetykseen tarkoitetuista huoneista, jotta miehet voivat käyttää huoneita kokouksiin, kanteessa kerrotaan.

World of Warcraftin työryhmässä naiset kertovat miestyöntekijöiden ja esihenkilöiden iskevän heitä, sanovan loukkaavia kommentteja raiskauksesta tai muuten käyttäytyvän heitä kohtaan nöyryyttävästi, kertoo viranomainen.

Kanteessa otetaan myös esille naistyöntekijän tekemä itsemurha työmatkalla, jolla hän oli miespuolisen esihenkilönsä kanssa. Nainen oli joutunut vakavan seksuaalisen ahdistelun uhriksi ennen kuolemaansa. Hänen alastonkuviaan oli esimerkiksi jaettu eteenpäin työpaikan juhlassa.

Viranomainen vaatii, että yritys määrättäisiin noudattamaan työsuojelua ja myös maksamaan muun muassa korvauksia, menetettyjä palkkoja ja bonuksia naistyöntekijöille.