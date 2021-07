Robinhood on julistanut haluavansa tehdä sijoittamisesta mahdollista aivan kaikille. Siksi se aikoo sallia yksityissijoittajien osallistumisen osakeantiin samoilla ehdoilla kuin institutionaalisten sijoittajien.

Sijoitussovellus Robinhoodin taustalla oleva yhtiö suuntaa pörssiin historiallisen listautumisannin siivittämänä.

Annissaan se aikoo myydä noin 52,4 miljoonaa osaketta. Yhden osakkeen keskihinnaksi on määritelty 38–42 dollaria.

Robinhood aikoo myydä noin kolmanneksen näistä osakkeista asiakkailleen suoraan sovelluksensa kautta. Asiakkaille tarjottavien osakkeiden arvo olisi noin 770 miljoonaa dollaria eli noin 654 miljoonaa euroa.

Lisäksi yhtiö järjestää lauantaina sijoittajille suunnatun verkkotilaisuuden, johon kuka tahansa voi osallistua. Tilaisuudessa yhtiö esittelee taloustietojaan.

Mikään yhdysvaltalaisyhtiö ei ole aiemmin tarjonnut yhtä suurta osuutta listautumisannin osakkeista yksityissijoittajille, kertoo The New York Times (NYT). Tyypillisesti asiakkaille varataan noin 1–2 prosenttia osakkeista.

Wall Streetillä on ollut myös tapana esitellä sijoittajille yhtiöiden tarkempia taloustietoja suljettujen ovien takana.

Kukaan ei varmastikaan ole odottanut Robinhoodin noudattavan Wall Streetin sääntöjä millintarkasti. Vlad Tenevin ja Baiju Bhattin vuonna 2013 perustama yhtiö on julistanut tavoitteekseen demokratisoida sijoittaminen ja tehdä sijoittamisesta mahdollista kaikille.

Monet Robinhoodin asiakkaat tekevät osakekauppoja aktiivisesti ja osa heistä on osallistunut myös niin kutsuttujen meemiosakkeiden hintojen heiluttamiseen tietoisesti.

”Olemme ylpeitä siitä, että voimme avata annin asiakkaillemme samoilla ehdoilla kuin institutionaalisille sijoittajille, ja tiedämme, että monille teistä tämä on ensimmäinen pörssilistautuminen johon teillä on ollut mahdollista osallistua”, yhtiön perustajat kirjoittavat sijoittajakirjeessään, joka on osa Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle (SEC) toimitettuja listautumispapereita.

Osakeannin avaaminen asiakkaille on kuitenkin riskialtista, sanoo NYT. Lehden mukaan erityinen uhka on osakekurssin heilunta, koska yksityissijoittajien odotetaan muita todennäköisemmin myyvän annissa ostamansa osakkeet heti varsinaisen kaupankäynnin alkaessa.

”Yhtiö ottaa valtavan riskin”, sanoo kauppakorkeakoulu Columbia Business Schoolin liiketalouden professori R.A. Farrokhnia NYT:lle.

”Jos se onnistuu, se on fantastinen voitto. Jos se menee pieleen, epäonnistuminen tullaan muistamaan.”

NYT:n lähteiden mukaan Robinhoodin asioita hoitavat pankkiirit odottavat pörssilistautumisen alusta tavallista epävakaampaa. Pankkiirit pelkäävät, että tekniset ongelmat voivat johtaa vähintään tyytymättömyyteen asiakaskunnassa ja sääntelijöissä ja jopa oikeustapauksiin.

Mahdollinen kurssiromahdus on jo sinällään epäonnistuminen, mutta se myös vie rahoja suoraan Robinhoodin asiakkaiden taskuista, jolloin heille jää vähemmän varoja tehdä kauppaa sovelluksessa.

Robinhood on tarjonnut annissa myös työntekijöilleen osakkeita annissa. Yhtiö sallii työntekijöidensä myyvän 15 prosenttia omistuksistaan heti varsinaisen pörssikaupankäynnin alettua.

Robinhoodin odotetaan määrittävän lopullisen hinnan osakkeelleen ensi viikon keskiviikkona. Kaupankäynnin osakkeella pitäisi alkaa torstaina 29. heinäkuuta.

Nyt määritetyillä hinnoilla koko yhtiön arvo olisi noin 33 miljardia dollaria eli noin 28 miljardia euroa.