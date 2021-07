Keskon osakkeen hinta on noussut maaliskuussa voimaan tulleiden koronarajoitusten jälkeen lähes 70 prosenttia.

Helsingin pörssissä on perjantaina vahva nousupäivä. Pörssin yleisindeksi on vahvistunut kello 13.30 mennessä yli prosentin.

Päivän rajuin nousija on ollut aamulla odotuksia paremmasta tuloksesta kertonut Stockmann. Kauppayhtiön osakkeen hinta on noussut lähes 35 prosenttia.

Osake on yhä todella halpa, noin 1,5 euroa. Stockmannin osake maksoi korkeimmillaan joulukuussa 2006 lähes 38 euroa.

Myös kevään kauppayhtiö Keskon osake on vahvistunut perjantain tulosjulkistuksen jälkeen tuntuvasti. Vahvasta tuloksesta kertoneen Keskon osake oli perjantai-iltapäivänä muutaman prosentin nousussa.

Keskon osakkeen hinta on noussut reilusti maaliskuussa saakka. Hallitus otti Suomessa käyttöön niin sanotun ”sulkutilan” 8. maaliskuuta. Tuolloin asetettuja rajoituksia on sittemmin purettu, mutta Keskon vaihdetumman B-osakkeen hinta on noussut sen jälkeen lähes 70 prosenttia.

