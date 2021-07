Yritysten tulosjulkaisut ovat saaneet osakekurssit nousuun, ja tällä viikolla edessä on kesän superviikko – tuloksensa julkaisevat muun muassa Tesla, Neste, Apple ja Nokia

Tämä viikko on osakesijoittajille todellinen superviikko. Tuloksena julkaisevat kuluvan viikon aikana muun muassa sähköautoyhtiö Tesla, öljynjalostaja Neste, teknologiayhtiöt Apple, Facebook, Microsoft ja Amazon sekä Nokia.

Ryöpytyksen aloittaa Tesla, jonka tulos julkaistaan tänään maanantai-iltana New Yorkin pörssin sulkeuduttua.

Teslan osake on noussut vuoden 2020 alusta hurjasti, mutta viime aikoina yhtiö on pakottanut kauas alkuvuoden huipustaan. Tammikuussa yhtiön osake kävi hurjimmillaan jopa 900 dollarissa, mutta perjantain päätteeksi yhtiön osake maksoi enää runsaat 640 dollaria.

Esimerkiksi markkina- ja yritysanalytiikkaan erikoistunut Refinitiv odottaa Teslan kertovan viime vuoden huhti–kesäkuuta vahvemmasta tuloksesta. Tiistaina selviää, miten markkinat reagoivat siihen.

Tesla on myös suomalaisten sijoittajien parissa suosittu osake.

Tiistaiaamuna tuloksestaan kertoo puolestaan Neste. Nesteen asema on kiinnostava muun muassa EU-komission ilmastopaketin takia. Yhtiön osakekurssi on noussut voimakkaasti viimeisten vuosien aikana, mutta tämän vuoden osalta yhtiön osake on noin 6,5 prosenttia pakkasella.

Neste on todellinen kansanosake, sillä on yhtiön mukaan 102 000 omistajaa.

Tiistai-iltana katse kohdistuu jälleen Yhdysvaltoihin, kun Apple julkistaa tuloksensa. Yhtiön osakekurssi on noussut ennätyksellisen korkealle. Sijoittajien kannalta oleellinen kysymys on, onko yhtiön osakkeen hinnoittelu realistinen.

Myös Apple kuuluu suomalaisten suosikkiosakkeisiin. Applen tavoin myös Microsoft ja Googlen emoyhtiö Alphabet julkaisevat tuloksensa tiistaina.

Viikon kenties kiinnostavin päivä on torstai, jolloin tuloksensa julkaisee Nokia. Nokian osakekurssi on ollut alkuvuodesta vahvassa vireessä, sillä yhtiön osakkeen hinta on noussut 56 prosenttia.

Verkkolaitevalmistaja kertoi heinäkuun alkupuolella, että se odottaa liiketoimintansa kehittyvän tänä vuonna aikaisempaa arvioitua paremmin.

Nokialla on pelkästään Nordnetillä noin 65 000 omistajaa.

Torstaina tuloksensa julkaisee myös Tokmanni ja Amazon.

Viime viikolla tuloksensa julkaisivat muun muassa Kesko, Huhtamäki, UPM ja Stockmann. Kaikkien osakekurssit nousivat tulosjulkaisun jälkeen.