Alex Cooper, 26, jakoi julkisia suuseksi­vinkkejä, nyt hänen podcastistaan maksetaan kymmeniä miljoonia euroja – ”Haluan, että podcastini on maailman isoin”

Call Her Daddy -podcastin juontaja Alex Cooper on rakentanut brändinsä liittämällä yhteen roisin puheen ja feministisen voimaannuttamisen. Spotifylle podcastin arvo on 20 miljoonaa dollaria vuodessa.

Alex Cooper allekirjoitti hiljattain uuden kolmevuotisen sopimuksen Spotifyn kanssa. Sen arvo on 60 miljoonaa dollaria (lähes 51 miljoonaa euroa). Heinäkuun 21. päivän jälkeen Call Her Daddy on ollut saatavilla yksinomaan Spotifyn suoratoistoalustalla. Kuvassa Cooperin Spotify-mainos.

Huippusuositun Call Her Daddy -nimisen podcastin 26-vuotias juontaja Alex Cooper tajusi vasta hiljattain, mistä hänen ohjelmassaan on lopulta kysymys. Siihen riitti yksi kesken ohjelmaa annettu välikommentti. Cooperin vieraana oli kliininen psykologi ja Showtimen Couples Therapy -dokumenttisarjan tähti Orna Guralnik. Cooper ja Guralnik olivat juuri käyneet yli tunnin kestäneen, laaja-alaisen keskustelun muun muassa tiedostamattomasta ajattelusta ja varhaislapsuuden kokemusten vaikutuksesta ihmisiin.