Koronapandemia on muuttanut monen työt jatkuvaksi kokous­helvetiksi, eikä tilanne helpotu välttämättä jatkossakaan: ”Se musertaa ihmisiä”

Koronaviruspandemia on täyttänyt monien työpäivät lyhyillä kokouksilla. Toimistoilla käyttöön otettava hybridimalli voi sotkea tilannetta entisestään.

Koronapandemia on kasvattanut Slackin ja Zoomin kaltaisissa viestimissä järjestettävien palaverien määrää.

Brenda Fernandez on sentään yrittänyt. Hän on jättänyt aikoja vapaiksi kalenteristaan. Hän on yrittänyt keskittyä keskusteluissa olennaisiin asioihin. Silti hän ei pääse eroon kokousruuhkasta.

”Kaikesta mahdollisesta tehdään palaveri”, 29-vuotias mainostoimiston copywriter Miamista kertoo.