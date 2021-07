Kerosiinipula vaikuttaa etenkin pieniin lentokenttiin Yhdysvaltain länsiosissa.

Lentopetrolin tarjontapula aiheuttaa ongelmia Yhdysvaltain lentoliikenteessä.

Kerosiinipula on niin paha, että maailman suurimman lentoyhtiö American Airlines on sisäisessä muistiossaan kehottanut lentäjiään säästämään lentopetrolia kaikin mahdollisin tavoin, kertoo uutistoimisto AFP. Yhtiön mukaan jokainen ”säästetty gallona on hyödyllistä”.

American Airlinesin muistion mukaan lentopetrolipula on aiheutunut siitä, että öljyputkikapasiteettia ei ole tarjolla kerosiinille. Pandemian synkimpään aikaan kerosiinina kysyntä väheni merkittävästi. Tämän kerosiinilta vapautuneen putkikapasiteetin tilalle on tullut bensiinin, dieselin ja muiden polttoaineiden siirtoa, eikä kerosiinille riitä kapasiteettia nyt, kun kysyntä on jonkun verran elpynyt.

American Airlinesin mukaan myös vajaus säiliöautoista ja kuljettajista pahentaa kerosiinipulaa.

Yhdysvaltalaisten lentoyhtiöiden etujärjestö Airlines for America arvioi AFP:lle, että kerosiinipula vaikuttaa etenkin pieniin lentokenttiin Yhdysvaltain länsiosissa.

American Airlinesin mukaan odottaa kerosiinitoimituksien viivästykset ovat laajentuneet Yhdysvaltain länsiosien kentiltä myös muualle maahan. Yhtiö odottaa niiden kestävän elokuun puoliväliin asti.

American Airlinesin kilpailijoista myös Delta tunnistaa ongelman ja ehdottaa, että viranomaiset sovittelisivat asiaa lentoyhtiöiden ja öljyputkiyhtiöiden kanssa. Myös Southwest Airlines kertoo AFP:lle tarkkailevansa tilannetta, vaikka kerosiinipula ei ole vaikuttanut sen liiketoimintaan.

Uutistoimisto AP:n mukaan Nevadan osavaltion viranomaiset varoittivat viikonloppuna lentojen viivästyksistä ja peruutuksista Reno-Tahoen lentoasemalla mahdollisen kerosiinipulan takia.

Nevadassa lentopetrolin pulaa on pahentanut tarjontaongelmien lisäksi yllättävä tarve palonsammutuskoneista, joilla sammutetaan alueen metsäpaloja.

