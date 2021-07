”Pandemia ei ole vielä ohitse. On turha unelmoida, että tarjonta ja kysyntä olisivat kunnossa, kun niin ei ole”, sanoo Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker Helsingin Sanomille.

Uusiutuvaa dieseliä ja lentopolttoainetta valmistava Neste on viidessä vuodessa noussut seitsemän miljardin euron arvoisesta öljynjalostusyhtiöstä Suomen markkina-arvoltaan arvokkaimmaksi, yli 40 miljardin euron yhtiöksi.

Tiistaina Nesteen julkaistua huhti–kesäkuun osavuosikatsauksena sankaritarina otti ainakin pörssikursseilla mitattuna takapakkia, kun vertailukelpoinen liiketulos jäi analyytikkojen arviosta.

Nesteen osakekurssi laski kello 16.15 mennessä yli 7,5 prosenttia, vaikka moni seikka meni täysin ennakkoon ilmoitetun mukaisesti.

Esimerkiksi Porvoon jalostamon 12 viikkoa kestänyt ja 2,5 miljardia euroa liikevaihtoa syövä seisokki oli ohi suunnitellussa aikataulussa ja budjetissa. Tämän lisäksi Nesteelle sijoittajien silmissä tärkeiden uusiutuvien tuotteiden marginaalit olivat nousussa ja yhtiön kassavirta oli kääntynyt hyväksi.

Näytti siltä, että sijoittajat pelästyivät ennen kaikkea Nesteen loppuvuoden näkymistä.

Neste kertoi osavuosikatsauksessa uskovansa ”merkittävän epävakauden jatkuvan öljytuotteiden ja uusiutuvien raaka-aineiden markkinoilla” ja uusiutuvan dieselin heinä–syyskuun myyntimäärien jäävän pienemmiksi kuin toisella neljänneksellä.

Samalla sijoittajia muistutettiin Singaporen ja Rotterdamin suunnitelluista huoltokatkoksista.

”Toinen vuosineljännes on hyvin vaikea selittää”, Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker toteaa videohaastattelussa.

Hän muistuttaa Porvoon seisokin siirtyneen pandemian tähden viime vuoden keväältä rasittamaan vuoden toista neljännestä.

”Sitä [Porvoon jalostamoa ei käynnistetä päivässä. Se tapahtuu pienin askelin” Vanacker sanoo.

Peter Vanacker tiedotustilaisuudessa Helsingissä 9. helmikuuta 2018, kun hänet oli nimitetty Nesteen uudeksi toimitusjohtajaksi.

Yhtenä syynä sijoittajien huoleen saattoi olla sekin, että koronapandemia on vaikeuttanut Nesteen uusiutuvien polttoaineiden raaka-aineiden saantia.

Kun esimerkiksi ravintolat eivät pyöri täydellä teholla, käytetyn paistoöljyn määrät ovat pudonneet puoleen normaalista, Vanacker kertoo.

Vanacker sanoo Nesteen pyrkivän ohjeistuksissa aina niin harkitsevaiseen ja totuudenmukaiseen näkymään tulevasta kuin mahdollista.

”Tilanne on se mikä se on. Pandemia ei ole vielä ohitse. On turha unelmoida, että tarjonta ja kysyntä olisivat kunnossa, kun niin ei ole”, Vanacker sanoo.

”Delta-virusmuunnos on leviämässä ja jotkut maat ovat menossa taas lockdowniin. Silloin olisi väärä viesti kertoa, että kaikki olisi hyvin.”

Euroopan komissio julkaisi keskiviikkona 14. heinäkuuta suuren ilmastolainsäädäntöehdotusten paketin, jolla EU vähentäisi nettopäästöjään vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Neste ilmoittautui tuoreeltaan samana päivänä FIT for 55 -paketin tukijaksi.

Komission lakiehdotusten mukaan Nesteen investointiohjelman kannalta ensiarvoisen tärkeän, fossiiliseen lentopolttoaineeseen sekoitettavan uusiutuvan lentopolttoaineen määrän tulisi olla EU-alueella vuoden 2035 alkuun mennessä jo lähes kymmenen miljoonaa tonnia.

”Yksin Euroopassa. Sitten on vielä Aasia ja muu maailma.”

Neste päätti vajaat kolme vuotta sitten laajentua Pohjois-Euroopasta ja Kalifornian markkinoilta ympäri maailmaa.

Osavuosikatsauksessa Neste arvioi investoivansa tänä vuonna 1,2 miljardilla eurolla ilman yritysostoja.

Singaporen jalostamon laajennusprojektiin on päätetty investoida yhteensä 1,5 miljardia euroa. Myös Rotterdamin mahdollinen uusi investointi on samaa luokkaa, jos se tämän vuoden lopussa päätetään toteuttaa.

Molemmissa on mahdollista valmistaa uusiutuvaa lentopolttoainetta, joka pyrkii ajan oloon korvaamaan fossiilisen kerosiinin.

Vanacker arvioi, että uusiutuvasta lentopolttoaineesta tulee Nesteelle tulevaisuudessa isompaa liiketoimintaa kuin tieliikenteen uusiutuvasta dieselistä.

Tätä edistää sekin, että dieselin kysyntä vähenee samalla kun henkilöautojen sähköistyminen kasva ja dieselautojen käyttö vähenee.

Myös uusiutuvista tehtyjen polymeerituotteiden kasvunäkymät ovat hyvät, Vanacker kertoo.

Uusiutuvat polymeerituotteet voivat ottaa uuden lainsäädännön myötä noin kymmenen prosentin osuuden markkinoista, jotka kasvavat vuosittain hieman bruttokansantuotteen nousua nopeammin, Vanacker sanoo.

Hänen arvionsa mukaan öljyjalostus- ja petrokemiateollisuus ala kykenisi EU:n komission tavoitteita nopeampaankin siirtymään hiilidioksidipäästöjen poistamiseksi, kunhan sääntelystä ei tehdä liian yksityiskohtaista.

”Tavoitteiden tulisi olla teknologianeutraaleja. Ei pitäisi esimerkiksi liian tiukasti säännellä sitä, mitä jätettä saa käyttää raaka-aineena.”