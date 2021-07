Main ContentPlaceholder

NYT: Toyota loi aikanaan edistyksellisen Prius-hybridihitin, nyt se koettaa jarruttaa siirtymää täys­sähköautoihin

Toyotan jarrupolitiikan taustalla on The New York Timesin mukaan japanilaisyhtiön investoinnit kilpaileviin teknologioihin.

Toyota tunnetaan isoista kehitysinvestoinneistaan autojen sähkömoottoreihin ja sen vuonna 1996 ensimmäistä kertaa esitelty Prius-hybridi on yksi autoalan virstanpylväistä.

Japanilainen autonvalmistaja Toyota on kaikessa hiljaisuudessaan ryhtynyt voimakkaasti vastustamaan liikenteen siirtymää pelkkiin sähköautoihin Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa, kertoo The New York Times (NYT). Toyota tunnetaan isoista kehitysinvestoinneistaan autojen sähkömoottoreihin ja sen vuonna 1996 ensimmäistä kertaa esitelty Prius-hybridi on yksi autoalan virstanpylväistä. NYT:n lähteiden mukaan Toyota lobbasi esimerkiksi viime kuussa Yhdysvaltain päättäjiä yhtiön linjasta, jonka mukaan se vastustaa nopeaa täyttä siirtymää bensiiniautoista sähköautoihin. Toyotan mukaan kaasusähköhybridit ja vetykäyttöiset autot ovat liikenteen tulevaisuus. NYT:n mukaan Toyota vastustaa tiukempia päästöstandardeja tai sähköautoja myös Britanniassa, Euroopan unionissa ja Australiassa. Yritysten ympäristölobbaamista seuraavan Influencemap-kansalaisjärjestön mukaan Toyota on siirtynyt ympäristöystävällisen autojen johtotähdestä kehityksen jarruttajaksi. Toyotan jarrupolitiikan taustalla on NYT:n mukaan sen investoinnit vetypolttokennoteknologiaan, joka on kalliimpaa kuin sähköakkujen teknologia. Siten nopea siirtymä bensiiniautoista sähköautoista olisi tuhoisaa sen markkinaosuudella. Toyotan NYT:lle antaman lausunnon mukaan se ei vastusta sähköautoja. Yhtiön mukaan täysin sähköinen liikenne on tulevaisuutta, mutta ennen tätä tulevaisuutta hybrideillä ja vetypolttokennoteknologialla on rooli.