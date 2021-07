Suomessa on nyt historiallisen paljon avoimia työpaikkoja – näiltä aloilta ja alueilta työpaikan pitäisi löytyä helposti

Elinkeinoelämän keskusliitto pitää avoimien työpaikkojen määrää huolestuttavana. ”Jos katsotaan, paljonko avoimia työpaikkoja on suhteessa työttömiin työnhakijoihin, olemme itse asiassa jo hyvin lähellä aivan edellisen noususuhdanteen loppupuolella ollutta huippua”, sanoo EK:n Sami Pakarinen.

Matkailu- ja ravintola-alalla on nyt 96 prosenttia enemmän avoimia työpaikkoja kuin kesäkuussa 2020. Määrällisesti majoitus- ja ravitsemistoiminnan työpaikkoja on eniten auki Uudellamaalla. Kuvassa leipomoravintola Levainissa Helsingin Punavuoressa työskentelevä Jenna Heino.

Pyöritätkö yritystä? Tuntuuko, että Suomesta on poikkeuksellisen vaikeaa löytää työntekijöitä?

Ei ihme. Suomessa on nimittäin juuri nyt poikkeuksellisen paljon avoimia työpaikkoja.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tietojen mukaan Suomessa oli kesäkuun lopussa yli 64 500 avointa työpaikkaa. Lukema on kesäkuun korkein vuoden 2006 alkuun ulottuvassa tilastossa. Vastaavia ennätyksiä tehtiin myös huhti- ja toukokuussa.

Johtaja Sami Pakarinen Elinkeinoelämän keskusliitosta (EK) pitää lukuja huolestuttavina.

”Jos katsotaan, paljonko avoimia työpaikkoja on suhteessa työttömiin työnhakijoihin, olemme itse asiassa jo hyvin lähellä aivan edellisen noususuhdanteen loppupuolella ollutta huippua”, Pakarinen sanoo.

Työvoimapula on kasvanut etenkin teollisuudessa. Kesäkuussa teollisuudessa oli avoinna 2 974 työpaikkaa. Vuotta aiemmin työpaikkoja oli avoinna vajaat 1 300. Kasvua on lähes 135 prosenttia.

HS kertoi heinäkuun alussa ravintola-alan työvoimapulasta.

”Tulin haastatteluun, pyysin täysipäiväistä työtä, ja sain sen. Työllistyminen ravintola-alalle on nyt todella helppoa”, sanoi jutussa haastateltu Christian Atkinson. Hän työskentelee Daddy Greens -pizzaravintolassa Helsingin Punavuoressa.

Atkinsonin kokemus näkyy tilastoissa. Matkailu- ja ravintola-alalla on nyt 96 prosenttia enemmän avoimia työpaikkoja kuin kesäkuussa 2020. Yhteensä avoimia paikkoja on yli 2 700.

Määrällisesti majoitus- ja ravitsemistoiminnan työpaikkoja on eniten auki Uudellamaalla, noin 630 kappaletta. Uudellamaalla alan työpaikkoja on vapaana nyt 95 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Suhteellisesti eniten auki olevien majoitus- ja ravitsemistoiminnan työpaikkojen määrä on kasvanut Kanta-Hämeessä.

Työvoimapulan kasvu on ollut kovaa myös Pirkanmaalla. Avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut viime kesäkuun lopusta 105 prosenttia eli yli kaksinkertaistunut.

Asia ei yllätä johtaja Peer Haatajaa Tampereen kauppakamarista. Hän kuvaa tilannetta työvoimapulan osalta huonoksi.

”On ollut hyvin tiedossa, että näin tulee käymään, jos suhdanne kovasti piristyy.”

Haatajan mukaan tilanne näkyy kaikilla aloilla sekä myös julkisen sektorin tietyillä palvelualoilla.

Haatajan mukaan Pirkanmaan työvoimapulan kasvua selittää muun muassa monipuolinen elinkeinorakenne. Hän kuvaa Pirkanmaata ”virkeäksi kasvumaakunnaksi, jossa yrityksillä on kova halu kasvaa”.

”En ole yhtään ihmeissäni, että meillä näyttäisi olevan edessä vielä haastavampi tilanne kuin monella muulla maakunnalla. Hyvät asiat ovat johtaneet siihen, että meillä on nyt rankka työvoimapula edessä.”

Pakarisen mukaan työvoimapulaan liittyvät rakenteelliset ongelmat olivat tiedossa jo ennen koronavirusta, mutta pandemian aiheuttama talouden sukeltaminen hautasi ne hetkellisesti alleen.

”Kun globaalin šokin jälkeen lähdetään nyt palautumaan, niin me löydämme nämä hetkeksi pinnan alle hautautuneet ongelmat hyvin nopeasti taas nenän edestä”, Pakarinen sanoo.

Talouden positiivisista näkymistä on kerrottu tällä viikolla monesta eri suunnasta.

EK:n tiistaina julkistetun suhdannebarometrin mukaan teollisuusyritysten tilauskanta on korkeimmillaan sitten vuoden 2007.

Samalla se kertoi, että yritykset luottavat hyvin vahvasti valoisaan tulevaisuuteen. Kaikkien toimialojen luottamuslukemat olivat pitkän ajan keskiarvojen yläpuolella.

Tilastokeskus taas kertoi kuluttajien luottamuksen omaan talouteen ja rahatilanteeseen olevan vankempi kuin koskaan.

Myös pörssiyhtiöiden tuloskausi on sujunut varsin positiivisissa merkeissä.

Kasvusuhdanteen ja työvoimapulan yhdistelmä tuo esiin tutun yhtälön: työikäinen väestö vähenee suurten ikäluokkien eläköityessä, kun samaan aikaan kasvua hakevat yritykset kaipaavat entistä enemmän työvoimaa.

Pakarinen perää ratkaisuksi ongelmaan työperäistä maahanmuuttoa sekä toimenpiteitä, joilla työikäisen väestön sisällä pystyttäisiin siirtymään työttömästä työllisiksi entistä helpommin.

Näitä keinoja ovat esimerkiksi työn vastaanottamisen kannustimet.

Myös Tampereen kauppakamarin Haataja nostaa esiin työperäisen maahanmuuton.

”Se on ratkaisu, jolla ongelmaa pystytään laajemmassa mittakaavassa ratkaisemaan.”

Tuoreiden lukujen mukaan Suomen kausivaihteluista siivottu työllisyysaste oli kesäkuussa 72,4 prosenttia.

Pakarisen mielestä hyvä tilanne olisi, jos kausitasoitettu työllisyysaste saataisiin ensin 75 prosenttiin ja lopulta vielä noin 78 prosenttiin.

”Työllisyyden nostaminen on aivan keskeisessä asemassa, että saamme julkisen talouden oikaistua”, Pakarinen sanoo.

Hän varoittaa tuudittautumasta siihen ajatukseen, että pandemian jälkeinen kasvu jatkuisi itsestään.

Suomen Pankin kesäkuussa julkaiseman ennusteen mukaan Suomen talous kasvaisi 2,9 prosenttia tänä vuonna ja 3,0 prosenttia vuonna 2022. Vuonna 2023 bruttokansantuotteen kasvu kuitenkin hidastuisi 1,3 prosenttiin.

”Talouden rakenteen rajat tulevat väistämättä jossain vaiheessa vastaan. Ennusteiden mukaan vuonna 2023 ollaan reilun prosentin talouskasvussa, ja siihen on tyytyminen näillä talouden rakenteilla”, Pakarinen sanoo.

