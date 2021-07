Sovellus tulkitsee muun muassa kissan korvien, silmien, kuonon ja viiksien asentoon.

Ihmisten voi olla joskus vaikea päätellä, millainen olo kissalla tai koiralla oikeasti on. Tunteeko luimisteleva lemmikki kipua, vai onko se vain väsynyt tai ärtynyt?

Kanadalainen Sylvester.ai-yritys on esitellyt keinoälyn ja koneoppisen avulla tehdyn Tably-puhelin­sovelluksen, jonka avulla voi yrittää tulkita kissojen mielenmaisemaa.

Kehitystyössä on ollut mukana myös eläinlääketieteen ammattilaisia, ja sovelluksen toivotaan auttavan paitsi kissojen omistajia myös eläinlääkäreitä.

Videon kehitteillä olevan sovelluksen käytöstä voi katsoa tämän artikkelin yhteydessä.

Uutistoimisto Reutersin mukaan sovellus hyödyntää tieteellisesti tutkittua Feline Grimace -asteikkoa.

Asteikon avulla ihmiset voivat tulkita, onko kissalla kipuja. Siinä tarkastellaan esimerkiksi korvien, silmien, kuonon ja viiksien asentoon.

Tably-sovellus voi auttaa tulkitsemaan, onko kissalla kipuja.

”Sinun täytyy vain ottaa valokuva kameralla, ja se antaa tuloksen”, selittää Sylvester.ai-yrityksen johtaja Miche Priest Reutersille.

Sovellus ei ole vielä saatavilla puhelimien sovelluskaupoista, ja se on tarkoitettu vain suuntaa antavaksi työvälineeksi. Myös kissan yleinen käyttäytyminen esimerkiksi virtsatessa saattaa kertoa sairaudesta.

”Joskus kissa ei ole onnellinen, koska häiritset sitä itse. Kannattaa ottaa kuvia säännöllisesti ja seurata sitä ajan mittaan”, Priest huomauttaa.

Vastaavanlaisia lemmikkien tunteita tulkitsevia sovelluksia on saatavilla puhelimille jo nyt. Niiden toimintalogiikka on kuitenkin kyseenalainen, ja tiettävästi Tablyn tekniikka on niitä merkittävästi hienostuneempaa.

Reutersin haastattelema, Wired-teknologialehdelle testin sovelluksesta tehnyt toimittaja Stephan Boissonneault suhtautuu keksintöön toiveikkaasti – sen selkeistä puutteista huolimatta.

”Käytin sitä, kun asuin kolmen kissan kanssa. Yksi kissoista oli musta ja sovelluksella oli vaikeuksia tulkita kissan naamaa. – – Mutta se käyttää koneoppimista, joten se oppii kun ihmiset käyttävät sitä. Se on koko keinoälyä hyödyntävän koneoppimisen tarkoitus”, Boissonneault kertoo.

Vielä ei ole tiedossa, milloin valmis sovellus tulee saataville sovelluskauppoihin.