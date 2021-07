Palkansaajien tutkimus­laitoksen uuden johtajan Mika Malirannan mukaan Suomen talouden tila on hyvä – ”Luovalle tuholle on annettava riittävästi tilaa”

Ei pidä jumittua siihen, millä elintaso aikoinaan rakennettiin, sanoo Palkan­saajien tutkimus­laitoksen uusi johtaja Mika Maliranta. Tulevaisuudessa oleellista ei ole se, mitä Suomessa valmistetaan, vaan mitä täällä tehdään.

Taloustieteilijä Mika Malirannan viesti voi yllättää: Suomen talouden perusta on kunnossa, vaikka runsaat kymmenen vuotta meille on toitotettu, kuinka hatara se on.

”Talouden kokonaiskuva on hyvä. Sellainen menestys, joka meillä oli 1990-luvun laman jälkeen aina vuoteen 2008, ei olisi ollut mahdollinen ilman, että keskeiset perusasiat ovat kunnossa.”

Maanantaina Maliranta aloittaa Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtajana. Se on hänen mielestään tehtävä, josta taloustieteilijän on vaikea kieltäytyä.

Myönteistä kokonaiskuvaa Suomen taloudesta hän perustelee sillä, että monet keskeiset asiat talous­politiikasta työ­markkinoihin ja koulutuksesta innovaatio­politiikkaan eivät ole loppujen lopuksi muuttuneet kovin paljon.

Toisin sanoen se, mikä oli mahdollista 25 vuotta sitten, on mahdollista edelleen.

Toki paljon on myös parannettavaa, mutta se litania on kuultu lukemattomia kertoja: työn tuottavuuden paranemista pitäisi jouduttaa, yhä suurempi osa työikäistä pitäisi kannustaa töihin ja pitkän ajan kuluessa julkisen talouden tulot ja menot pitäisi saada tasapainoon.

”Jos yksi asia pitäisi ottaa esille, niin innovaatio­politiikassa ei ole riittävästi edistytty. Olen Tekesin [Teknologian kehittämiskeskus] suuri ystävä, koska se onnistui koordinoimaan suuria tutkimus­hankkeita, johon osallistui pieniä ja suuria yrityksiä sekä yliopistoja. Nykyään puhutaan muodikkaasti innovaatioiden ’ekosysteemistä’, mutta oikeastaan se on nimenomaan sitä, mitä Tekes pitkään teki”, Maliranta sanoo.

Sanahirviö ”ekosysteemi” tarkoittaa verkostoja, joissa yritykset liittoutuvat yliopistojen kanssa yhteen kehittääkseen uusia innovaatiota.

Ne taas ovat työn tuottavuuden parantamisen keskipisteessä: kehitetään uusia työ­tapoja, jotka tuottavat enemmän arvon­lisää, jolloin työn tuottavuus paranee.

Suomessa työn tuottavuutta heikensi Nokian matkapuhelin­liiketoiminnan romahdus. Luovaa tuhoa tutkinut Maliranta korostaa, että romahdus oli täysin ymmärrettävää.

”Ei Nokia tehnyt mitään sen enempää väärin kuin monet muut yhtiöt, jotka luopuivat matka­puhelimista. Nokian matka­puhelin­tekniikka tuli yksinkertaisesti elin­kaarensa päähän, ja samaa on tapahtunut suur­yrityksissä eri puolilla maailmaa. Suomi on pieni avotalous, jossa yhden poikkeuksellisen suuryhtiön vaikeuksilla on luonnollisesti valtavat seuraukset.”

Nimenomaan tätä on luova tuho: yritykset, joiden menestymisen mahdollisuudet ovat heikentyneet, poistuvat markkinoilta tai joutuvat muuttamaan liike­toimintaansa, jotta se olisi tuottavaa.

” ”Luova tuho on yksinkertaisesti seurausta innovaatiotoiminnasta.”

Luovassa tuhossa keskeistä on, että vanhojen liiketoimintamallien ja yritysten tilalle syntyy uutta taloudellista toimintaa, jossa työn tuottavuus on parempi. Se tuottaisi myös enemmän kansan­taloudelle elin­tärkeää arvonlisäystä, jota mitataan brutto­kansan­tuotteella.

”Luova tuho on yksinkertaisesti seurausta innovaatiotoiminnasta. Se on harmillista siksi, että työpaikkoja katoaa. Toisaalta se on talouden uudistumisen välttämätön ehto. Jos luovaa tuhoa estellään, sillä todennäköisesti hidastetaan työn tuottavuuden kasvua. Luovaa tuhoa ei siis tarvitse millään tavoin edistää, vaan sille on annettava riittävästi tilaa ja sen seurauksia on hoidettava.”

Kansantalouden näkökulmasta luova tuho tarkoittaa yksinkertaistaen talouden uudistumista. Ei pidä jumittua siihen, millä elintaso aikoinaan rakennettiin, vaan pyrkiä uusille markkinoille, joissa menestymisen mahdollisuudet ovat paremmat.

Aivan erityisen mielenkiintoisia Malirannan mielestä ovat tieto- ja viestintätekniikan palvelut, koska ne tuottavat väli­panoksia muille aloille. Nämä saattavat olla Malirannan mukaan kaikista tärkeimpiä innovaatioita, jotka myös uudistavat tuotanto­tapoja.

”Jos kehitetään vaikkapa jokin entistä parempi tietojärjestelmä, se hyödyttää aluksi vain suppeaa joukkoa yrityksiä. Mutta ajan mittaan sen hyödyt leviävät laajasti eri yrityksiin ja yhteiskuntaan.”

Uuden teknologian kehittämisessä perustutkimuksesta kaupalliseksi tuotteeksi, ja sen tuotannon monistamisessa eri puolille maailmaa, puhutaan Malirannan mukaan väistämättä 10–15 vuodesta.

”Näin ajatellen 15–20 vuoden suvantovaihe ei ole kansantaloudellisesti mikään kummajainen, jos lähtökohtana on, että uuteen teknologiaan perustuvien tuotteiden kehittäminen ja valmistaminen aloitetaan täysin alusta”, hän kertoo.

Yksi hänen esikuvistaan, Harvardin yliopiston taloustieteen professori Phillippe Aghion, on tutkimusryhmineen Malirannan mukaan havainnut, että yritysten patentoimien keksintöjen määrä alkaa kasvaa vasta 3–5 vuoden kuluttua siitä, kun kannustimia innovaation kehittämiseen on lisätty.

Ja patentit ovat vasta patentteja, joilla ei valmisteta vielä yhtäkään tuotetta – suuri osa niistä osoittautuu yleensä kaupallisessa tuotannossa hyödyttömiksi.

Sen jälkeen alkaa tuotannon suunnittelu, mikä vie helposti useita vuosia. Lopuksi pitää vielä investoida koneiseen ja laitteisiin, rakentaa tehtaat ja palkata niihin työntekijät.

Kaikki tämä vie paljon aikaa.

”Tästä syystä ainakin minun on helppo ymmärtää, että työn tuottavuuden kasvu Suomessa on ollut hidasta, vaikka se on toki ikävä asia.”

Kukaan ei voi tietää varmasti, missä ja koska lupaavimmat uudet innovaatiot kehittyvät. Paljon riippuu siitä, mihin markkinat kehittyvät.

Lähtökohtaisesti kysyntä synnyttää tarjontaa, mutta toisinaan myös tarjonta luo kysyntää.

”Suomalaisten yritysten innovointi­panostukset ovat kasvaneet lähes suora­viivaisesti 1990-luvun alusta saakka, kun jätetään pois elektroniikka­teollisuus. Kun tutkimusta ja tuote­kehitystä elektroniikka­teollisuuden ulkopuolella on koko ajan kasvatettu, se lisää uskoani, että vaikeudet voidaan myös voittaa.”

Ikävä tosiasia kuitenkin on, että tutkimus- ja tuote­kehitys­toimintaan vaikuttavat tila­päisesti suhdanteet. Taantumissa yritykset joutuvat yleensä pakon edessä karsimaan tuote­kehitystään, koska niiden myymien tavaroiden ja palveluiden kysyntä supistuu.

Vuonna 2008 kärjistynyt rahoitus­markkinoiden kriisi aiheutti vakavan häiriön maailman­talouteen ja Suomen talous romahti seuraavana vuonna kahdeksan prosenttia. Sen jälkeen talous kasvoi reippaasti kaksi vuotta, kunnes euro­alueen velka­kriisi kärjistyi.

”Taantumat ovat johtuneet Suomesta riippumattomista syistä, minkä takia tutkimus ja tuote­kehitys­toiminta ovat toistuvasti notkahtaneet tilapäisesti ja katkaisseet hyvän kehityksen. Tosin vuosina 2014–2015 myös kotimainen talous­politiikka ehkä epä­onnistui, ja Suomeen tuli itseaiheutettu taantuma.”

Malirannan usko hyvään tulevaisuuteen perustuu etenkin siihen, että palvelu­sektorilla työn tuottavuus on parantunut jo pidempään kasvaneiden tutkimus- ja tuote­kehitys­investointien takia.

”Myönteistä on sekin, että palvelusektorilla tuhoutuneiden työtehtävien tilalle on syntynyt uusia työtehtäviä. Luova tuho on siis toiminut.”

Tutkimuksissa on viitteitä siitä, että palveluista jää kotimaahan enemmän arvonlisää kuin teollisuudesta. Siksi ne ovat kansan­taloudellisesti tärkeitä.

” ”Keskeistä ei ole se, mitä tuotteita Suomessa valmistetaan, vaan mitä täällä tehdään.”

Maliranta korostaa, että teollisuudessakin on yhä enemmän kyse palveluista. Paperi­koneissa on paljon rautaa, mutta kukaan ei osta niitä raudan takia, vaan teknologian vuoksi. Perimmiltään teknologian kehittäminen on palvelutoimintaa.

”Keskeistä ei ole se, mitä tuotteita Suomessa valmistetaan, vaan mitä täällä tehdään. Avainasemassa ovat siis työtehtävät. Silloin huomio täytyy kiinnittää siihen, mille arvo­ketjun osa-alueelle Suomessa olevat työpaikat sijoittuvat.”

Arvoketju mittaa hyödykkeen vaiheittaista jalostamista raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi. Jokaisen arvoketjun vaihe kasvattaa hyödykkeen arvoa. Jos Suomessa olevat työpaikat ovat tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä, niiden arvonlisä on suurempi kuin mekaanisessa valmistuksessa.

Talouspoliittisessa keskustelussa ääripäät väittelevät usein verotuksesta. Pohjoismainen hyvinvointivaltio edellyttää verraten kireää verotusta, mikä on joillekin ihmisille kauhistus.

Maliranta kannattaa vahvasti pohjoismaista hyvinvointivaltiota esikuviensa Phillippe Aghionin ja Massachusetts Institute of Technologyn taloustieteen professorin Daron Acemoğlun tapaan.

”Se on luovan tuhon näkökulmasta erityisen hyvä tukevien sosiaali­turva­verkkojen takia. Jos yrittäjät ja työntekijät ottavat riskiä, he eivät romahda katu­ojaan, jos kaikki ei mene niin kuin on suunniteltu. On myös tärkeä ymmärtää, että työn­tekijät ottavat riskin, jos he menevät töihin nuoreen, aloittavaan yritykseen.”

Tästä syystä hyvin­vointi­valtiosta hyötyvät myös riskiä ottavat yritykset, koska ne saavat työ­voimaa, joka useimmiten Pohjoismaissa on vieläpä hyvin koulutettua.

”Suomessakin on omaksuttu hyvin tärkeä periaate, jonka mukaan pitää suojella ihmisiä eikä työpaikkoja. Joissain valtioissa irtisanominen on tehty huomattavasti vaikeammiksi, jolloin suojellaan ihmisten sijaan työ­paikkoja. Talouden uudistumisen näkö­kulmasta se ei ole järkevää, koska silloin suojellaan vanhoja elin­keino­rakenteita.”

Maliranta myöntää, että vahvoilla suojaverkoilla on myös heikkoutensa. Ne voivat vähentää työn tarjontaa.

”Meillä on myös julkisen talouden rakenteellinen alijäämä, joka täytyy korjata. Siksi on huolehdittava myös työn tarjonnan kannustimista.”

Rakenteellinen alijäämä tarkoittaa, että julkisen talouden menot ovat tuloja suuremmat, kun suhdanne­vaihteluiden vaikutus poistetaan.

Velkaantuminen on talouspoliittisessa keskustelussa uuvuttava aihe, josta on väitelty vuosikymmeniä.

Valtaosa taloustieteilijöistä kannattaa suhdannevaihteluita tasaavaa finanssi­politiikkaa: julkisen talouden menoja lisätään taantumassa ja supistetaan nousu­kaudella, jotta seuraavassa taantumassa olisi varaa elvyttää.

Pitkän ajan velkaantumiseen eli nimenomaan rakenteelliseen alijäämään ei pitäisi Malirannan mielestä suhtautua huolettomasti.

”Meillä on paljon teoreettista ja empiiristä näyttöä, että valtioissa, joissa julkisen talouden velka on hallinnassa, on parhaat mahdollisuudet toteuttaa myös järkevää, suhdanne­vaihteluita tasaavaa finanssi­politiikkaa.”

Maanantaina Mika Maliranta astelee ensi kertaa uuteen työpaikkaansa Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtajana.

Maanantaina Maliranta astelee Helsingissä ensimmäistä kertaa uuteen työ­paikkaansa Palkansaajien tutkimuslaitokseen, Luonnontieteellisen museon naapuriin.

Rakennuksen nimi on Economicum. Siellä sijaitsee myös Valtion taloudellinen tutkimuskeskus sekä Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Ruotsinkielisen kauppa­korkea­koulun Hankenin tutkijoiden työtiloja.

Palkansaajien tutkimuslaitosta rahoittavat ammattiliitot. Välillä esitetään väitteitä, että rahoittajat vaikuttaisivat tutkimuksiin, joita esimerkiksi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ja Palkansaajien tutkimuslaitos tuottavat.

”Minulle kynnyskysymys on turvata tutkimuksen riippumattomuus. Rahoittajilla on sanan­valtaa siihen, mitä tutkitaan, mutta tutkimuksen riippumattomuus tarkoittaa, että ne eivät voi vaikuttaa siihen, miten tutkitaan eikä varsinkaan tutkimuksen lopputuloksiin.”

” ”Sellainen johtaja minä haluan myös olla: tutkijoilla pitää olla turvattu olo siitä, että tutkimusta voidaan tehdään tieteellisesti.”

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tehtävänä hän pitää palkansaajille olennaisten taloudellisten kysymysten tutkimista ja niiden saattamista poliittisten päätösten tueksi. Aikaisemmin Maliranta työskenteli Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa.

”Aikoinaan Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen hallituksessa muun muassa Jorma Ollila ja Bengt Holmström huolehtivat, että palo­muuri tutkijoiden suuntaan oli todella voimakas: mitään painostusta rahoittajilta tutkijoille ei välitetty.”

Siellä oli myös vahvoja toimitusjohtajia, jotka pitivät huolta tutkimuksen riippumattomuudesta.

”Sellainen johtaja minä haluan myös olla: tutkijoilla pitää olla turvattu olo siitä, että tutkimusta voidaan tehdään tieteellisesti. Olen varma, että myös Palkan­saajien tutkimus­laitoksessa rahoittajat ymmärtävät tämän hyvin. Tutkimus­laitos, joka ei tee riippumatonta ja uskottavaa tutkimusta, menettää myös paino­arvonsa talous­poliittisissa kysymyksissä.”

Entä sitten tutkimus? Mitkä ovat uusia aiheita, joihin Palkansaajien tutkimus­laitoksessa pitäisi kiinnittää enemmän huomiota?

”Taloustieteen tärkein tutkimuskysymys on nykyisin ilmaston­muutoksen hillintä, koska sen vaikutukset ihmisiin ja yhteis­kuntiin ovat niin suuret. Jokaisen tutkimus­laitoksen täytyy sitten miettiä, mitä ne voivat tämän kysymykseen eteen tehdä. Yksi oleellinen kysymys on esimerkiksi se, miten ilmaston­muutos vaikuttaa työ­markkinoihin.”