Verkkolaiteita valmistavan Nokian näkymät ovat valoisammat kuin pitkään aikaan.

Yhtiö on tänä vuonna toistuvasti ylittänyt sijoittajien odotukset ja torstaina se muutti myös omaa arviotaan kannattavuuden kehittymisestä merkittävästi paremmaksi.

Vaikuttaa siltä, että taakse ovat jääneet vuodet, jolloin Nokia ei pystynyt lunastamaan lupauksiaan, vaan joutui kerta toisensa jälkeen antamaan mitä koukeroisempia selityksiä liiketoimintansa kangertelulle.

Torstaina se arvioi kannattavuutta mittaavan liikevoittoprosentin olevan tänä vuonna 10–12. Se on merkittävä parannus, sillä vielä huhtikuun lopussa arvio liikevoittoprosentista oli 7–10.

Liikevaihtonsa yhtiö arvioi olevan tänä vuonna 21,7–22,7 miljardia euroa. Aikaisempi arvio oli 20,6–21,8 miljardia euroa.

Tärkein syy lähiajan näkymien kirkastumiselle on hyvin sujunut alkuvuosi.

Nokian liikevaihto oli huhti–kesäkuussa 5,3 miljardia euroa ja yhtiön ilmoittama liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 682 miljoonaa euroa. Se sisältää kuitenkin 80 miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton ohjelmistokaupasta.

Vaikka myyntivoittoa ei otettaisiin huomioon, liikevoitto oli huomattavasti markkinoiden odotuksia parempi.

”Ensinnäkin markkinat olivat vahvat. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin yhdeksän prosenttia ja sama vahva kasvu toistui toisella vuosineljänneksellä. Sen lisäksi, että markkinat ovat vahvat, meidän kasvua on vauhdittanut kilpailukykymme vahvistuminen. Kilpailukykymme vahvistuminen johtuu taas teknologiamme parantumisesta”, sanoo toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

Nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset olivat kesäkuun lopussa 3,7 miljardia euroa, mikä on myös analyytikoiden ennakkoarvioita enemmän. Vuosi sitten ne olivat 1,6 miljardia euroa.

Kuluvan vuoden aikana myös sijoittajien luottamus yhtiöön on alkanut palautua. Osake on kallistunut Helsingin pörssissä liki 70 prosenttia. Torstaina iltapäivällä se vahvistui liki seitsemän prosenttia 5,27 euroon.

Vuosi sitten toimitusjohtaja aloittanut Lundmark on tehnyt yhtiössä suuria muutoksia. Niissä hänen aisaparinaan on ollut hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf. Baldauf johti aikoinaan menestyksellisesti Nokian verkkoliiketoimintaa.

”Tämä on ollut huikea vuosi. Kun aloitin tässä tehtävässä, ensimmäisenä syliin tulivat nämä haasteet tuotteissa ja teknologiassa. Siihen nähden, että olemme tehneet vuoden suurilta osin töitä etänä enkä ole voinut tavata kasvotusten kuin pienen osan kollegoistani, olen kaiken kaikkiaan erittäin tyytyväinen.”

Lundmarkin toimitusjohtajakaudella Nokian toimintamallia ja organisaatiota on yksinkertaistettu. Jokaisen neljän liiketoimintaryhmän vastuulle on annettu kannattavuudesta huolehtiminen ja investointeja tuotekehitykseen on lisätty sadoilla miljoonilla euroilla.

Aikaisemmin päätöksiä saneltiin enemmän ylhäältä alaspäin, mikä turhautti monia ja vaikeutti elintärkeää tuotekehitystä.

”On erittäin palkitsevaa nähdä, kuinka meidän joukkojemme innostus ja usko Nokian käänteeseen on käsin kosketeltavaa. Eivätkä tällaiset suuret muutokset tietenkään johdu pelkästään toimitusjohtajasta.”

Torstaina julkaistussa osavuosikatsauksessa rohkaisevana voi pitää sitäkin, että liikevoitto kasvoi jokaisessa neljässä liiketoimintaryhmässä eli matkapuhelinverkoissa, verkkoinfrastruktuurissa, pilvi- ja verkkopalveluissa ja teknologiayksikössä.

”Liikevaihdon kasvu ja kannattavuuden paraneminen yhdistyvät siihen, että meidän liiketoimintaryhmämme ovat oikeasti alkaneet ottaa vastuun tuloskehityksestään ja kustannuksistaan. Kyse on siitä, että markkina-asemamme ja teknologiamme ovat parantuneet, minkä lisäksi kustannusten hallinta on ollut hyvää”, Lundmark sanoo.

Vuosi sitten Nokia jäi kilpailijoistaan jälkeen viidennen sukupolven (5g) matkapuhelintekniikassa.

Juhannusta ennen Nokia kertoi saaneensa valmiiksi kaksi vuotta kehittämänsä uudet 5g-tukiasematuotteet. Niissä yhtiö hyödyntää viimein järjestelmäpiirejä, joiden kustannukset ovat pienemmät ja tekniset ominaisuudet paremmat.

”Uudet 5g-tuotteet eivät vaikuttaneet vielä toisen vuosineljänneksen tulokseen, mutta sen voi sanoa, että aasialaisten pilottiasiakkaiden keskuudessa niiden vastaanotto on ollut erittäin hyvä. Sillä taas on todella suuri vaikutus meidän uskottavuuteen teknologian edelläkävijänä. Nämä uudet tuotteet tulevat auttamaan meitä taistelussa markkinaosuuksista.”

Loppuvuoden aikana ei välttämättä ole enää odotettavissa yhtä suuria yllätyksiä kuin kuuden ensimmäisen kuukauden aikana.

Yhtiö arvioi jo lokakuussa markkinaosuutensa Yhdysvalloissa supistuvan ja hintakilpailun olevan ankaraa. Nämä vaikuttavat Nokian liiketoimintaan vielä tänä vuonna.

”Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla tuotekehityskustannuksemme tulevat kasvamaan entisestään, minkä lisäksi meillä on pulaa puolijohdekomponenteista. Jos pulaa ei olisi, pystyisimme kasvattamaan liikevaihtoamme vielä nykyistäkin nopeammin. Näkyvyys komponenttimarkkinoille on poikkeuksellisen huono, koska puolijohdeyhtiöt eivät pysty antamaan sitovia lupauksia.”

Nokian tärkeimpiä kumppaneita puolijohteissa ovat yhdysvaltalaiset Qualcomm, Marvell, Intel, Texas Instruments ja Broadcom.

”Itse asiassa viime aikoina meillä on mennyt Yhdysvalloissa ihan hyvin, koska teimme viiden vuoden 5g-sopimukset sekä AT&T:n ja T-mobilen kanssa. Lisäksi meillä on Yhdysvalloissa mennyt erittäin hyvin pienempien operaattoreiden ja kiinteän verkon operaattoreiden kanssa.”

Kaiken kukkuraksi Nokia on onnistunut elvyttämään liiketoimintaansa Kiinassa tai ainakin hyötymään kilpailijansa Ericssonin ahdingosta.

Maailman suurin teleoperaattori China Mobile kertoi heinäkuun puolivälissä, että Nokia on voittanut tarjouskilpailussa ruotsalaista kilpailijaansa Ericssonia suuremman osuuden uusista 5g-tilauksista. Nokian osuus on neljä prosenttia ja Ericssonin kaksi prosenttia.

Ericssonin mukaan kiinalaiset teleoperaattorit ovat vähentäneet hankintoja siltä, koska ruotsalainen viranomainen kielsi teleoperaattoreita käyttämästä kiinalaisen Huawein laitteita ja ohjelmistoja verkkojensa keskeisillä osa-alueisiin.

”Emme kerro sopimuksen arvoa, mutta China Mobilen julkistamista asiakirjoista selviää, että sopimus sisältää 19 200 tukiasemaa. Kauppa on vielä alustava, koska se pitää toteuttaa eri provinsseissa. Tämä on tärkeä askel, vaikka neljä prosenttia on tietenkin pieni osuus. Se on kuitenkin paljon enemmän kuin edellisellä tarjouskierrokselle, jolloin osuutemme oli nolla. Tämäkin kertoo siitä, että teknologinen kilpailukykymme on ottanut ison askeleen eteenpäin.”

Tukiasemien määrän perusteella kaupan arvo on karkeasti laskettuna pari sataa miljoona euroa.

Seuraavaksi kaksi muuta kiinalaista teleoperaattoria eli China Unicom ja China Telecom päättävät, miltä valmistajilta ne ostavat 5g-laitteita ja -ohjelmistoja. Ericsson ennakoi, että sen osuus myös näiden teleoperaattoreiden tilauksista pienenee.

Suurten 5g-investointien ja toimintatavan yksinkertaistamisen takia Nokia arvioi maaliskuussa karsivansa eri puolilla maailmaa vaiheittain kahden vuoden kuluessa 5 000–10 000 työpaikkaa.

Liiketoiminnan tuntuva paraneminen voi johtaa siihen, että työpaikkoja ei karsita ainakaan 10 000:ta. Suomessa työpaikkoja karsitaan enintään 265.

Tosin Nokia on kolmen vuoden kuluessa myös palkannut Suomeen 1 200 työntekijää 5g-matkapuhelintekniikan tuotekehitykseen Ouluun, Espooseen ja Tampereelle.

”Meillä ei ole uutta arviota työpaikkojen vähennyksistä. Olemme kuitenkin sanoneet jo aikaisemmin, että siihen vaikuttavat markkinoiden kehitys ja meidän liiketoimintamme kasvu. Kun liiketoimintamme kasvu on ollut tänä vuonna erittäin hyvää, tarvitsemme luonnollisesti paljon käsipareja uusien tilausten toimittamiseen. Mitä paremmin meillä menee markkinoilla, sitä todennäköisempää on päädymme lähemmäksi sitä pienempää lukua.”

Lähes kaikki merkit viittaavat siihen, että kuluva vuosi merkitsee Nokialle suurta muutosta parempaan.

Lähiajan näkymien paraneminen saattaa tosin olla myös hieman taktikointia. Kun vaikeuksiin olevaan yhtiöön palkataan uusi toimitusjohtaja, odotukset tuloskehityksestä voidaan tieten tahtoen panna niin heikoiksi, että niiden ylittäminen on liki väistämätöntä.

Oli miten oli, Nokia liiketoiminta on vakautunut ja yhtiö on mitä ilmeisemmin onnistunut kehittämään parempia 5g-tuotteita. Aika näyttää, onko se kiilannut jo kilpailijoidensa rinnalle tai jopa ohitse.

Siitä huolimatta, että yhtiö arvioi kannattavuutensa kehittyvän tänä vuonna paljon paremmin, se pitää ennallaan vuoden 2023 kannattavuusarvionsa.

Painava syy siihen on se, että Nokia kertoi pitkän aikavälin kannattavuusarviostaan vasta neljä kuukautta sitten.

Saattaisi näyttää nimittäin erikoiselta, että kahden vuoden päähän ulottuvaa arviota muutetaan hyvin lyhyen ajan kuluessa.

”Ei meillä ole ole tiettyä aikarajaa, milloin arvioimme mahdollisesti uudestaan kannattavuuden kehittymistä vuonna 2023. Muutokset ovat edenneet paljon nopeammin kuin uskalsimme arvioida, mutta valtavasti töitä on vielä töitä edessä. ”

