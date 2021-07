Tullin hallussa on 66 miljoonalla eurolla bitcoineja, nyt se etsii välittäjää niiden myymiseen

Tullin hallussa on kaikkiaan noin 1981 bitcoinia. Suurin osa niistä on peräisin kesäkuussa 2016 tehdystä takavarikosta.

Suomen valtio on saanut bitcoineja huumaus- ja dopingainerikosten tutkimisten yhteydessä.

Tulli on avannut tarjouskilpailun virtuaalivaluuttojen välittäjästä, virasto kertoo tiedotteessa.

Tullin mukaan tarkoituksena on löytää toimija, joka pystyy hoitamaan valtiolle tuomittujen virtuaalivaluuttojen myymisen.

Hankintailmoituksen mukaan sopimuksen arvonlisäveroton arvo on arviolta 250 000 euroa ja korkeintaan kaksi miljoonaa euroa, jos takavarikkojen määrä kasvaa tai virtuaalivaluuttojen arvo nousee.

Tulli on takavarikoinut bitcoineja ja muita virtuaalivaluuttoja huumaus- ja dopingainerikosten tutkimusten yhteydessä.

Tullin hallussa on kaikkiaan noin 1981 bitcoinia. Suurin osa niistä on peräisin kesäkuussa 2016 tehdystä takavarikosta. Heinäkuun lopun kurssilla potin arvo on noin 66 miljoonaa euroa.

Lue lisää: Tullin bitcoin-omaisuus kutistui viikoissa lähes 50 miljoonalla eurolla, laki jarruttaa kryptovaluuttojen myyntiä

Tulli järjestää tarjouskilpailun kilpailullisella neuvottelumenettelyllä, johon se valitsee mukaan enintään viisi ehdokasta. Valtion virtuaalivaluuttojen realisointia hoitamaan euroiksi valitaan yhdestä kolmeen välittäjää.