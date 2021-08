Suomessa on jaettu noin 15 000 arvonimeä, ja niistä vain pieni osa naisille – yhtä titteliä ei ole jaettu vielä kenellekään

Suomen arvokkaimman, vuorineuvoksen, arvonimen on saanut 305 liike-elämän vaikuttajaa. Heistä vain kaksi on ollut naisia.

Arvonimet ovat Suomessa voimakkaasti miehistä kansanhuvia. Vuoden 1918 jälkeen Suomessa on jaettu lähes 15 000 arvonimeä. Niistä vain pieni osa on jaettu naisille. Naisten osuus kaikkien arvonimien saajista oli vuoden 2017 lopussa noin 8,3 prosenttia.

Vuorineuvoksen eli elinkeinoelämän arvokkaimman tittelin saajissa tilanne on vieläkin räikeämpi. Kyseisen arvon on saanut kaikkiaan 305 suomalaista. Heistä vain kaksi eli noin 0,7 prosenttia on naisia.

Ensimmäisenä naisena arvon sai Turun Sanomien entinen pääjohtaja Irja Ketonen. Hänelle arvo myönnettiin joulukuussa 1980.

Seuraavaa naisvuorineuvosta saatiin odottaa lähes 30 vuotta. Kesäkuussa 2008 vuorineuvoksen arvon sai toisena naisena muun muassa perheyritys Conficapin omistajana ja toimitusjohtajana tunnettu Maarit Toivanen.

Conficapin omistajana ja toimitusjohtajana tunnettu Maarit Toivanen on toinen vuorineuvoksen arvonimen saanut nainen.

Viime vuosina naiset ovat saaneet vuosittain noin viidenneksen myönnetyistä arvonimistä. Vuonna 2020 myönnetyistä arvonimistä 19 prosenttia meni naisille, vuonna 2019 puolestaan 21 prosenttia.

Arvonimilautakunnan jäsenen ja Euroopan historian professorin Laura Kolben mukaan naisille myönnettyjen arvonimien vähyyteen vaikuttaa useampikin asia.

”Yksinkertainen tekninen syy on se, että arvonimiä ei voida myöntää, jos niitä ei haeta”, Kolbe sanoo.

Sille, miksi naisille on haettu vähemmän arvonimiä, on Kolben mukaan puolestaan joukko sekä kulttuurisia että sosiaalisia selityksiä.

”Työmarkkinoiden yleinen jakosuhde suosii elinkeinoelämän miesnäkyvyyden palkitsemista arvonimillä. Aloilla, joissa naisilla on perinteisesti vahva osaaminen, on ehkä vähemmän perinteitä ymmärtää arvonimi-instituution merkitystä.”

Myös arvonimien verollisuus on Kolben mukaan saattanut vaikuttaa innokkuuteen hakea arvonimiä naispainotteisilla aloilla. Arvonimistä peritään veroa, jonka maksaa esityksen tehnyt taho.

”Täytyy koota taustaporukka, joka on valmis maksamaan arvonimestä. Se saattaa naisverkostoissa, kansalaisjärjestöissä tai julkisen viran puitteissa tuntua haastavalta.”

Kolbe uskoo, että naisille ja miehille myönnettyjen arvonimien määrää voisi tasapainottaa rohkaisemalla eri elinkeinoelämän, kansalaisjärjestöjen sekä akateemisten yhteisöjen verkostoja näkemään, että myös naiset ansaitsevat julkista tunnustusta ja palkitsemista ansioistaan.

Kolben mukaan naisille myönnetään kuitenkin paljon etenkin sosiaalialan, kotiseututyön, opetustoimen sekä kulttuurikentän arvonimiä. Esimerkiksi ensimmäinen kulttuurineuvoksen arvonimen saanut oli taidehistorioitsija ja Kiasman entinen johtaja Tuula Arkio.

HS kertoi lauantaina 24. heinäkuuta laajassa arvonimiä käsittelevässä jutussa, että vuorineuvoksen arvonimi maksaa 48 400 euroa. Viimeksi kyseinen arvo on jaettu Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laineelle sekä Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendalille.

Ylivoimaisesti suosituin arvonimi Suomessa on talousneuvos. Heitä on nimitetty 1 837. Toiseksi yleisin arvonimi on professori ja kolmanneksi yleisin kunnallisneuvos.

Arvonimet eivät ole kaikki samanarvoisia, vaan niillä on keskinäinen hierarkia. Maksettavan veron määrä määrittyy sillä perusteella, mihin kuudestatoista arvonimiryhmästä arvonimi lukeutuu. Lisäksi verot riippuvat siitä, onko arvonimen saaja ollut valtion, kunnan tai kirkon palveluksessa, jolloin veron määrä on alempi.

Suomen yleisimmät arvonimet kuuluvat tittelihierarkian kärkipäähän.

Esimerkiksi talousneuvoksen arvo kuuluu arvonimihierarkiassa kuudenteen koriin. Sen hinta on 6 200 euroa, eli kyseessä on tuntuvasti vuorineuvoksen titteliä edullisempi arvo. Kunnallisneuvos on yhtä pykälää ja professori kahta pykälää korkeampi arvo.

Arvonimiä on myönnetty paljon, mutta yhtä arvoa ei ole jaettu vielä kenellekään. Kyseessä on taideneuvoksen titteli. Kyseinen arvo perustettiin vuonna 2017.

Se on suunnattu ”ansioituneille kuvataiteilijoille”. Tällä tarkoitetaan henkilöitä, joiden kohdalla professorin arvonimen tutkimukselliset kriteerit eivät täyty.

”Tällaisen ansioituneen kuvataiteilijan toiminnan painopiste on voinut esimerkiksi olla kuvataiteen välittämisessä yleisölle. Taideneuvoksen arvonimi huomioisi tekijät, joiden toiminta on merkityksellistä paitsi yksilöllisten saavutusten kannalta myös taidekentän kannalta laajassa mielessä. Taiteilijoiden lisäksi kohderyhmään kuuluisivat kuraattorit ja taidekriitikot. Kulttuurinalalla arvonimet ovat jakautuneet epäsuhtaisesti eri taiteen alojen kesken ja varsinkin kuvataiteen alalla käytettävissä olevia arvonimiä on muita taiteenaloja vähemmän”, kirjoitetaan Valtioneuvoston kanslian perustelumuistiossa.

Taideneuvoksen arvon hinta on 6 200 euroa.

Valtioneuvoston kansliasta kerrotaan, että hakemuksia taideneuvoksen arvonimen saajaksi on tullut hyvin vähän ja ne eivät ole johtaneet arvonimen myöntämiseen.