Kasvuyritykset keskittyvät Uudelle­maalle, vaikka suhteellisesti eniten kasvua yritysten määrässä on Kainuussa ja Lapissa

Kasvuyritysten vuosina 2016—2019 luomista työpaikoista yli puolet syntyi Uudellamaalla.

Kasvuyritysten määrä on kasvanut Suomessa tasaisesti viime vuosina. Tilasto­keskuksen mukaan vuonna 2014 kasvuyrityksiä oli Suomessa yhteensä 714. Vuonna 2019 niitä oli jo 1 227.

Tässä yhteydessä kasvuyrityksiksi luetaan yritykset, jotka ovat kasvu­kauden alussa työllistäneet vähintään kymmenen henkilöä ja kasvattaneet henkilöstöään seuraavan kolmen vuoden ajan yli 20 prosentin vuosikasvulla.

”Kasvuyritykset ovat kansantalouden menestymisen kannalta kokoaan suurempia, sillä pienestä luku­määrästään huolimatta ne luovat huomattavan osan uusista työpaikoista”, Tilastokeskuksen yritys­tilastojen parissa työskentelevät Mira Kuussaari ja Jussi Partanen kirjoittavat Tieto&trendit-blogissa.

Sijaintinsa puolesta kasvuyritykset ovat keskittyneet suuriin kasvu­keskuksiin.

Nopeasti kasvavista yrityksistä 42 prosenttia sijaitsee Uudellamaalla. Suhteellisesti eniten kasvuyritysten määrä on viime vuosina kasvanut Kainuussa ja Lapissa.

Joissain maakunnissa kasvuyrityksiä on edelleen vain hyvin vähän. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla niitä oli vuonna 2019 neljä ja Etelä-Savossa 15.

Kasvuyrityksissä syntyneitä työpaikkoja tarkasteltaessa ero kasvukeskusten ja muun maan välillä on suuri. Uudellamaalla kasvu­yritysten henkilö­työvuodet lisääntyivät kasvukauden 2016—2019 aikana 36 458 vuodella koko maassa kasvun ollessa 69 807 vuotta. Yli puolet kasvu­yrityksissä luoduista työpaikoista syntyi siis Uudellamaalla.

Henkilöstömäärien kasvun lisäksi myös kasvuyritysten liikevaihto kasvaa tyypillisesti hyvin nopeasti. Vuosien 2016—2019 välisenä aikana suomalaisten kasvu­yritysten liike­vaihto kasvoi 105 prosenttia. Kuussaari ja Partanen kuitenkin huomauttavat, että kasvu­yritysten kasvun taustalla voi olla myös konserni tai yritys­järjestely.

Valtaosa kasvuyrityksistä toimii eri palvelu­aloilla, mutta yksittäisistä toimialoista eniten kasvu­yrityksiä toimii rakennus­alalla.

”Rakentaminen on keskittynyt suuriin kasvu­keskuksiin, joissa rakentaminen on ollut jo pitkään voimakasta, ja suurten rakennus­yritysten ympärille on syntynyt uusia rakennus­yrityksiä”, Kuussaari ja Partanen kirjoittavat.

Eniten rakennusalan kasvuyrityksiä on Uudenmaan lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla.

Palvelualoilla kasvuyrityksiä on eniten hallinto- ja tuki­palveluissa sekä informaation ja viestinnän toimialalla. Uusia työ­paikkoja syntyi erityisen paljon hallinto- ja tuki­palveluiden lisäksi terveys- ja sosiaalialalla. Kuussaaren ja Partasen mukaan terveys­palveluiden toimialaa on kasvattanut erityisesti väestön ikääntyminen.

”Tulevina vuosikymmeninä tulee olemaan yhä enemmän ikä­ihmisiä, joiden asumista kotona halutaan tukea. Tätä varten on luotu erilaisia kommunikoinnin välineitä ja muita arkea tukevia palveluita, kuten ruoka­palveluita. Myös hoito­robotit ja muut teknologiset ratkaisut ovat jo tulossa markkinoille.”