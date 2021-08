Vastuullisina markkinoidut rahastot voivat sisältää yhtiöitä, joiden koko toiminta ei ole parhaalla mahdollisella tolalla. Sitran sijoitusyksikön johtava asiantuntija Marja Karttunen kehottaa kiinnittämään huomiota muutoksen suuntaan.

Hollantilainen ASML-yhtiö on valikoitunut sekä OP:n että Nordean ilmastorahastoon. Yhtiö saa Refinitivin ESG-arvosanaksi B+. Euroopan neljänneksi arvokkain yhtiö valmistaa litografiakoneita, joilla piikiekot muutetaan mikrosiruiksi.

OP:n ja Nordean ilmastorahastoissa on mukana myös yrityksiä, joiden vastuullisuutta kuvaavat ESG-pisteet eivät nouse huippulukemiin.

HS listasi OP Ilmasto- ja Nordea Ilmasto ja Ympäristö -rahastojen suurimmat yhtiöomistukset ja tietopalvelu Refinitivin niille antamat ESG-pisteet, joiden on tarkoitus kuvata yhtiön vastuullisuutta. Lyhenne ESG tulee englannin kielen sanoista ympäristö (environment), sosiaalinen vastuu (social) ja hyvä hallintotapa (governance).

Esimerkiksi OP:n ilmastorahaston kymmenestä suurimmasta omistuksesta kolme yhtiötä saa yhdistetyksi ESG-arvosanaksi enintään C+, kun paras mahdollinen arvosana on A+ ja huonoin D-. Yritykset ovat Nvidia, Yadea Group ja LG Chem.

Nordean ilmastorahastossa on yksi yhtiö arvosanalla C+. Sen on saanut Zebra Technologies.

Sitran sijoitusyksikön johtava asiantuntija Marja Karttunen muistuttaa, että eri palveluntarjoajilla on erilaisia tapoja laskea vastuullisuus- ja ESG-arvosanoja.

”Voi olla, että laskelmissa katsotaan eri asioita. Kaikki eivät saa yhtä hyvää tulosta toisen palveluntarjoajan laskemissa. Dataa on sisällä niin paljon, eikä yhtä oikeaa vastausta ole. Yhdenmukaista dataa ei ole ollut olemassa, sitä ollaan vasta alkamassa saada”, Karttunen sanoo.

Hän kehottaa sijoittajia tutustumaan siihen, mitkä esimerkiksi pankin tarjoaman vastuullisen rahaston periaatteet ovat.

Karttunen toimii vastuullista sijoittamista edistävän Finsif-yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana ja vastaa Sitralla muun muassa vastuullisen sijoittamisen kehittämisestä.

Huonoimmat kokonaispisteet Refinitivin ESG-laskelmissa saivat kiinalainen sähkökäyttöisten skoottereiden ja polkupyörien kehittäjä Yadea, korealainen akkuteknologiaa tarjoava LG Chem, yhdysvaltalainen näytönohjainten valmistajana tunnettu Nvidia ja yhdysvaltalainen seuranta- ja tiedonkeruu­teknologiaa kehittävä Zebra Technologies.

Myös Refinitivin arvosanoissa on vaihtelua analyysitavan mukaan. Esimerkiksi Nvidia saa perusarvosanakseen A-. Kun kyseessä on palvelun laajempi ja kokonaisvaltainen analyysi, jossa otetaan huomioon yhtiöön liittyvä negatiivinen uutisointi, luokitus muuttuu C+:ksi.

Parhaimpiin pisteisiin ylsi Nordean ilmastorahastossa lepäävä yhdysvaltalainen ympäristöpalveluyritys Waste Management. OP:n rahastossa parhaat pisteet saa erilaisia mittaukseen ja analysointiin liittyviä laitteita valmistava yhdysvaltalais­yhtiö Agilent Technologies.

Molempien pankkien ilmastorahastojen suurimpien omistusten joukossa on vain hollantilainen ASML, joka saa Refinitivin ESG-arvosanaksi B+. Euroopan neljänneksi arvokkain yhtiö valmistaa litografiakoneita, joilla piikiekot muutetaan mikrosiruiksi.

Rahastojen tarjoajilla on omia sääntöjään rahastojensa kokoonpanosta. OP käyttää yhtiöiden valinnassa ESG-vastuullisuusarviointia osana sijoitusprosesseja. Pankki myös sulkee pois rahastoistaan yhtiöitä, jotka rikkovat kansainvälisiä normeja tai joiden liikevaihdosta yli 25 prosenttia liittyy kivihiilen tuotantoon.

OP:n salkunhoitaja Kristiina Vares-Wartiovaara kertoi HS:lle perjantaina, että LG Chem on esimerkki yhtiöstä, jossa on käynnissä todella nopea siirtymä pois fossiilisista polttoaineista.

Nordea taas käyttää yritysten vastuullisuuden arviointiin pankin omaa prosessia, jossa yritykset jaotellaan luokkiin analyytikoiden arvioinnin pohjalta. A-luokassa kaikki vastuullisuuden osa-alueet on huomioitu hyvin. B-luokassa jollain vastuullisuuden osa-alueilla voi olla puutteita, mutta kehityksen tulee olla positiivista. C-luokan yritykset on suljettu kokonaan pois tähtirahastoissa.

Tämä luokitus on Nordean oma eikä vastaa Refinitivin arvosanoja.

Sitra on tänä vuonna päivittänyt vastuullisen sijoittamisen ohjeensa, ja Finsif julkaisi aiemmin kesällä vastuullisen sijoittamisen oppaan. Sitra on sulkenut pois sijoituksistaan esimerkiksi tupakkatuotteiden ja aseiden valmistajia, kivihiilestä merkittävän osan liikevaihdostaan tekeviä yrityksiä ja kansainvälisiä ympäristöön tai ihmisoikeuksiin liittyviä normeja rikkovia yrityksiä.

Sitran tavoitteena on saada sijoitussalkku hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Isojen sijoittajien valinnat ohjaavat myös rahastoja tarjoavia yrityksiä. Sitra ei tee lainkaan suoria sijoituksia vaan sijoittaa vastuullisiin rahastoihin.

”Vastuullisuus on omiin arvoihin pohjautuvaa tekemistä, mikä sijoittajan on hyvä pitää mielessä. En usko, että kannattaa katsoa yhtä arvosanaa vaan hahmottaa kokonaisuutta ja ymmärtää yrityksessä oleva muutos ja sen suunta”, johtava asiantuntija Marja Karttunen sanoo.