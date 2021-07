Enston hallituksen puheenjohtajan mukaan yhtiön oli myönnettävä, että sen tuotevalikoima on liian laaja.

Sähköistysratkaisuja toimittava perheyhtiö Ensto myy Ensto Building Systems (EBS) -liiketoimintansa ranskalaiselle pörssiyhtiölle Legrandille.

Yrityskaupan taustalla on Enston strateginen päätös keskittyä jatkossa sähkönjakeluliiketoimintaan.

Enston hallituksen puheenjohtajan Marjo Miettisen mukaan yhtiön oli myönnettävä, että sen tuotevalikoima on liian laaja, jotta liiketoimintaa voitaisiin viedä eteenpäin vaaditulla aikataululla.

”Sähkönjakeluliiketoiminta valikoitui jatkettavaksi, koska siinä meillä on paremmat mahdollisuudet tehdä maailman parasta bisnestä. Se on globaalimpaa liiketoimintaa, jossa ei ole sähkön käyttöön liittyviä maarajoituksia”, Miettinen sanoo.

Enston historiakin alkaa nimenomaan sähkönjakelusta, ja Miettinen uskoo yhtiöllä olevan siinä parasta osaamista. Nyt yhtiön tavoitteena on kehittyä sähkönjakelun johtavaksi asiantuntijaksi kansainvälisillä markkinoilla.

Enston asiakkaina on sähköverkkoyhtiöitä ympäri maailmaa. Eri maiden liike­toiminta­ympäristöt ovat kuitenkin hyvin paljon toisistaan poikkeavia.

”Esimerkiksi Suomen kaltaisessa pienessä maassa on 80 sähköverkkoyhtiötä, mikä on aika iso määrä. Ranskassa puolestaan on vain yksi valtion omistama sähkö­verkko­yhtiö. Toimintatapa ja asiakaskunta ovat Ranskassa aivan erilaisia.”

Enston päätoiminta-alue on Eurooppa ja etenkin Keski-Euroopan maat. Miettinen kuitenkin näkee sähkön­jakelu­liiketoiminnalla laajoja mahdollisuuksia Yhdysvalloissa ja Aasiassa.

”Yhdysvalloissa joudutaan rakentamaan infraa ja sähköverkko on erittäin huonossa hapessa”, hän toteaa.

Sähköjakelun seuraaviksi suuriksi trendeiksi Miettinen povaa älykästä teknologiaa ja automaatiota. Esimerkiksi hän antaa vianetsinnän.

”Jos tulee vika, niin sähköjä ei tarvitse laittaa laajalta alueelta poikki vaan älykkään teknologian avulla se voidaan rajata hyvin pienelle alueelle. Tämä on vielä ongelma esimerkiksi Yhdysvalloissa tulipaloalueilla.”

Yrityskaupan EBS-liiketoiminta pitää sisällään kiinteistöjen sähköistykseen liittyviä ratkaisuja. Näitä ovat myös esimerkiksi sähköautojen latausratkaisut.

Miettisen mukaan juuri latauspisteiden liiketoiminta-alueen kohtaloa pohdittiin pitkään.

”Olimme panostaneet lähinnä kotilatausjärjestelmiin. Jos meillä olisi ollut järeitä pika­lataus­järjestelmiä, niin tilanne olisi voinut olla toinen.”

Liiketoiminnan ostava Legrand on erikoistunut sähköistymiseen ja rakennusten digitaaliseen infrastruktuuriin. Osana yritys­kauppaa Ensto ja Legrand solmivat lisenssi­sopimuksen Ensto-tavaramerkin käytöstä EBS-liiketoiminnan yhteydessä.

”Legrand halusi tulla Pohjoismaihin, mikä oli meille hyvin tärkeä asia. Myös arvo­maailma on hyvin lähellä meitä. Loppujen lopuksi kauhean moni asia ei muutu asiakkaiden tai henkilöstönkään suhteen”, Miettinen kertoo.