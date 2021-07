Suezin kanavan tukkinut Ever Given houkuttelee nyt turisteja Rotterdamissa, satama myy lippuja lautta­matkalle aluksen ohi

Turvallisuussyistä itse alukselle ei kuitenkaan päästetä turisteja.

Ever Givenin on tarkoitus pysyä Rotterdamissa elokuun alkuun asti.

Maaliskuussa Suezin kanavaan juuttunut rahtilaiva Ever Given saapui heinäkuun lopulla viimein Rotterdamin satamaan. Aluksen on tarkoitus pysyä Rotterdamissa elokuun alkuun asti konttien purkamisen ja lastauksen ajan.

Lastauksen jälkeen Ever Given jatkaa matkaansa Britannian Felixstoween.

Rotterdamin satama näki tilaisuuden hyötyä kuuluisan aluksen vierailusta. The Wall Street Journalin mukaan satama nimittäin myy lippuja lautalle, joka ajaa jättimäisen konttilaivan ohi. Lauttamatka kestää 90 minuuttia ja maksaa 10,95 euroa.

Itse alukselle turistit eivät kuitenkaan pääse. Ever Givenin teknisen hallinnoijan Bernhard Schulte Shipmanagementin edustajan mukaan alukselle pääsee turvallisuuteen ja koronavirukseen liittyvistä syistä vain välttämätöntä henkilökuntaa.

Ever Given pysäytti maaliskuun lopulla rahtiliikenteen kuudeksi päiväksi, kun alus jumittui poikittain Egyptissä sijaitsevaan Suezin kanavaan. Tukoksen avautumisen jälkeen alus oli kuukausien ajan ankkuroituna Isossa Katkerajärvessä, jossa Egyptin viranomaiset vaativat sitä pysymään, kunnes korvaussummasta päästiin sopuun.

Parhaillaan sekä Egypti että Panama, jonka lipun alla alus liikennöi, tutkivat onnettomuuteen johtaneita tapahtumia. Tutkinnan valmistumisessa voi kuitenkin kestää vielä kuukausia.

Aiemmin onnettomuuden on kerrottu aiheutuneen muun muassa huonosta säästä sekä kanavan luotsien sekavista ohjeista.