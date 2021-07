Musk kieltää Twitterissä väitteen, jonka mukaan hän olisi asettanut Teslan myymiselle ehdoksi sen, että hänestä tulisi Applen toimitusjohtaja.

Tavoitteliko Teslasta tunnettu Elon Musk Applen toimitusjohtajan pestiä?

Kyllä, jos on uskominen The Wall Street Journalin toimittajan Tim Higginsin Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century -uutuuskirjaa. Kirja julkaistaan 3. elokuuta.

Los Angeles Timesin julkaiseman arvostelun mukaan kirjassa Muskin kerrotaan keskustelleen puhelimessa Applen toimitusjohtajan Tim Cookin kanssa Applen mahdollisuuksista ostaa Tesla.

Puhelu sijoittuu kirjan mukaan aikaan, jolloin Teslalla oli taloudellisia vaikeuksia ennen käänteentekevän Model 3:n julkaisua.

Kirjan mukaan Musk olisi ollut asiasta kiinnostunut, mutta vain yhdellä ehdolla: hänestä tulisi Applen toimitusjohtaja.

Tähän ehtoon Cook vastasi kirjan mukaan solvauksella ja sulki sitten puhelimen.

Musk kiistää Higginsin esittämät väitteet viestipalvelu Twitterissä.

”Sekä Cook että minä olemme julkisesti selkeästi ilmaisseet, ettemme ole koskaan puhuneet tai muuten kommunikoineet”, Musk kirjoittaa.

”En myöskään ole koskaan ilmaissut kenellekään kiinnostusta johtaa Applea.”

Musk on aiemmin kertonut lähestyneensä Cookia ajatuksenaan keskustella Teslan myymisestä Applelle, mutta Cook kieltäytyi keskustelusta. Nyt hän tähdentää twiitissään, ettei hän tuolloinkaan asettanut mitään ehtoja mahdolliselle yrityskaupalle.

Higginsin mukaan Muskille annettiin useita mahdollisuuksia kommentoida kirjassa esitettyjä väitteitä, mutta tämä jätti mahdollisuuden käyttämättä.

”Anekdootti on peräisin Muskin omasta kertomuksesta sellaisten ihmisten mukaan, jotka ovat aikoinaan kertomuksen kuulleet”, Higgins perustelee kirjan sisältöä Twitterissä.

Väitteiden kumoamisen lisäksi Musk ei vaikuta pitävän Teslan historiasta kertovaa kirjaa kovinkaan suuressa arvossa.

”Higgins onnistui tekemään kirjastaan sekä valheellisen että tylsän”, hän twiittasi.