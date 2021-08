Heinäkuussa ensirekisteröidyistä autoista noin 28 prosenttia oli ladattavia.

Uusien autojen kauppa jäi heinäkuussa sekä viime vuotta että pitkän ajan keskiarvoja vaisummaksi. Käytettyjen autojen kaupan vilkas tahti taas jatkui edelleen, vaikka aivan viime kesän ennätyslukemiin ei päästy.

Autoalan tiedotuskeskuksen tilastojen mukaan Suomessa rekisteröitiin heinäkuussa 7 481 uutta henkilöautoa, mikä on lähes 18 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden heinäkuussa.

Ensirekisteröintien määrä jää myös noin 17 prosenttia pitkän aikavälin heinäkuun keskiarvoa pienemmäksi.

Uusia henkilöautoja on ensirekisteröity koko vuoden aikana 64 215, mikä on 13,7 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla.

Käytettyjä henkilöautoja myytiin heinäkuussa 60 226, mikä on 10,5 prosenttia viime vuoden heinäkuuta vähemmän.

Heinäkuu on käytettyjen autojen kaupan vilkkaimpia kuukausia, ja etenkin viime vuonna nähtiin ennätyksellisen suuria lukemia.

Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan käytettyjen autojen kauppaa on tänäkin vuonna käyty pitkän aikavälin keskiarvoa vilkkaammin. Viime vuoden tasoon nähden käytettyjen autojen kauppa on noin 0,7 prosentin kasvussa.

Heinäkuussa ensirekisteröidyistä autoista noin 28 prosenttia oli ladattavia. Ladattavien hybridien osuus ensirekisteröinneistä oli 18 prosenttia ja täyssähköautojen osuus 10 prosenttia.

Hieman alle 60 prosenttia ensirekisteröinneistä oli bensiiniautoja tai bensiinihybridejä ja noin 11 prosenttia dieselkäyttöisiä tai dieselhybridejä.

Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa kertoo tiedotteessa, että ladattavien autojen osuus ensirekisteröinneistä oli heinäkuussa samaa suuruusluokkaa kuin koko alkuvuoden rekisteröinneistä.

”Vaikka suurin osa ensirekisteröitävistä autoista on vielä perinteisiä bensiiniautoja, kasvava mallivalikoima on lisännyt kiinnostusta ladattaviin autoihin. Ladattavia autoja on tarjolla jo lähes kaikissa kokoluokissa, ja monelle kotitaloudelle ladattava auto on ylivoimaisesti taloudellisin hankinta”, Rissa sanoo.

Maailmanlaajuinen sirupula kurittaa myös autokauppaa. Autojen valmistuksessa tarvittavien puolijohde­komponenttien saatavuusongelmat ovat koronapandemian aikana pahimmillaan jopa seisauttaneet autotehtaiden toimintaa eri puolilla maailmaa.

Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan uusien autojen kysyntä on elpymässä, mutta toimitusviiveet leikkaavat rekisteröintejä.

”Henkilö- ja pakettiautojen tilauskannat ovat pitkän aikavälin keskiarvoja korkeammalla. Autoteollisuus on yksi komponenttipulaan joutuneista tuotannon aloista. Komponenttipulan arvioidaan helpottavan loppuvuoden aikana”, sanoo Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio.