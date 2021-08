Talouden asiantuntijat uskovat veron­palautusten lisäävän kulutusta loppukesällä.

Tiistaina Suomessa on maksettu vuoden suurin erä veron­palautuksia, kun kahden miljoonan ihmisen on määrä vastaanottaa yhteensä lähes miljardi euroa palautusta.

Veronpalautukset maksetaan jo kolmatta vuotta porrastetusti heinäkuun ja joulukuun välillä. Maksupäivä ratkeaa sen mukaan, milloin kunkin henkilön verotus päättyy.

Aiemmin palautukset maksettiin kaikille samaan aikaan joulukuussa. Ajankohtansa vuoksi palautukset olivat tyypillisesti piristys­ruiske joulun­ajan lahjakauppaan.

Elokuussa yhtä selvää kulutus­kohdetta ei ole. Jäävätkö palautukset siis kotitalouksien sukanvarteen vai laitetaanko rahat heti kulutuksen kautta uuteen kiertoon?

Sekä Pellervon talous­tutkimuksen tutkimus­johtaja Olli-Pekka Ruuskanen että Palkansaajien tutkimus­laitoksen tutkimus­koordinaattori ja ennuste­päällikkö Ilkka Kiema uskovat veron­palautusten lisäävän kulutusta loppukesällä.

Kyseenalaista kuitenkin on, miten suuri vaikutus palautuksilla on suuressa kuvassa.

Kotitalouksilla on tänä kesänä jo valmiiksi tavallista enemmän säästöjä, kun koronavirus­pandemia vähensi osittain pakon sanelemana etenkin palveluiden kulutusta.

Kieman mukaan yksityinen kulutus on hyvin luultavasti elpymässä. Hänen mielestään on selvää, että kotitalouksille pandemian aikana kertyneet säästöt eivät vielä ole päässeet purkautumaan.

Suomalaisten kotitalouksien säästämis­aste oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 7,1 prosenttia, mikä on poikkeuksellisen korkea lukema.

Positiivinen luku tarkoittaa sitä, että kotitalouksien käytettävissä oleva tulo on suurempi kuin kotitalouksien kulutusmenot.

”Tähän asti käytettävissä olevat luvut eivät suinkaan viittaa siihen, että säästämis­aste olisi nyt radikaalisti laskenut”, Kiema sanoo.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuskoordinaattori ja ennustepäällikkö Ilkka Kiema.

Kiema katsookin, että kesän kulutusjuhla ei ole ollut yhtä hurjaa kuin alkuvuodesta olisi voinut ajatella. Hän uskoo kulutuksen kiihtyvän vuoden loppua kohti.

”Kyllähän se siltä näyttää, että yksityisen kulutuksen kiihtyminen on vähittäistä.”

Pellervon taloustutkimuksen Ruuskanen pitää taloustilannetta jo nyt melko kuumana. Hän kuitenkin uskoo, että mikäli emme eläisi korona­pandemian jälkivaihetta, ei veron­palautusten vaikutusta hirveästi näkyisi.

Taloustieteen mukaan jo hyvissä ajoin etukäteen tiedossa olevien tulojen ei pitäisi vaikuttaa kulutukseen merkittävästi. Yllättävät lisätulot taas saattavat näin tehdä.

Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen.

Veronpalautusten pitäisi periaatteessa kuulua ensimmäiseen kategoriaan. Ruuskasen mukaan ihmisten talous­odotukset saattavat kuitenkin olla tällä hetkellä niin optimistisia, että palautukset ovat lisäbensiiniä kulutuksen juhla­nuotioon.

”Nyt kun muutenkin on sellainen kulutus­euforia, niin veron­palautukset voivat vielä enemmän vääristää sitä näkymää, että nyt on rahaa mitä polttaa, kun sitä on ollut sukan varressa kertymässä pandemian aikana”, Ruuskanen sanoo.

Veronpalautusten kokonais­vaikutusta pohtiessa on Ruuskasen mukaan merkitystä myös sillä, kenelle veron­palautukset kohdistuvat.

Hän katsoo, että ylemmän keskiluokan saamilla palautuksilla ei välttämättä ole kulutukseen kovin suurta vaikutusta.

Pienituloisilla veron­palautukset menevät kulutukseen paljon suoremmin.

”Kun on taloudellisia rajoitteita, niin näiden rajoitteiden väljentyminen johtaa heti helposti kulutuksen kasvuun”, Ruuskanen sanoo.

Inflaation kasvusta eli yleisestä hintojen noususta on puhuttu kevään ja kesän ajan.

Suomessa inflaatio oli kesäkuussa kaksi prosenttia, euroalueella inflaatiotahti taas oli heinäkuussa 2,2 prosenttia.

Lue lisää: Inflaatio hidastui kesäkuussa kahteen prosenttiin

” ”Kyllähän veron­palautukset ovat aina lisätulta jo muutenkin kuumentuneeseen markkinaan.”

Kahden prosentin hintojen nousu pysyy vielä Euroopan keskuspankin (EKP) tämänhetkisessä inflaatio­tavoitteessa. EKP kertoi heinäkuussa nostavansa hintavakaus­tavoitteensa hieman alle kahdesta prosentista tasan kahteen prosenttiin.

Ruuskanen näkee mahdollisena, että veron­palautukset antavat myös inflaatiolle lisä­sykäyksen.

”Kyllähän nämä veron­palautukset ovat aina sellaista lisätulta jo muutenkin kuumentuneeseen markkinaan. Vaikutus ei kohdistu pelkästään kuluttajahinta­indeksiin sisältyviin hyödykkeisiin, vaan myös varallisuus­esineisiin.”

Palataan vielä veron­palautusten maksuajankohdan muutokseen.

Mitä vaikutusta on sillä, että palautuksia satelee tileille jo elokuussa joulukuun sijaan?

”Varmaan se näkyy ihmisten alentuneena kykynä ostaa joululahjoja, kun rahat on poltettu jo aiemmin”, Ruuskanen sanoo.

Hän huomauttaa myös, että loppukesään osuvat usein myös lomarahat. Hän uskookin, että elokuussa tulevia palautuksia saatetaan käyttää ennemmin lomamatkoihin tai lomaan liittyviin palveluihin.

Kieman mukaan terveellä järjellä ajateltuna on loogista, että lomarahat käytettäisiin tyypillisemmin jo loppukesän tai alkusyksyn aikana. Muutokset eivät kuitenkaan ole niin isoja, että niitä olisi helppo osoittaa tilastollisesti.

Hänen mielestään on vaikea sanoa, olisiko yksityinen kulutus koko vuoden tasolla vahvempaa, jos palautukset olisivat tulleet kaikille vasta joulun alla.

”Tietty logiikka tietysti olisi siinä ajatuksessa, että jos joulun tienoilla olisi jo vapaammat olot, niin ihmiset olisivat kuluttaneet rahoja ronskimmin kuin nyt.”