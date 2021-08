Tencent on yksi monista Yhdysvalloissa, Hongkongissa ja Manner-Kiinassa listatuista kiinalaisista yhtiöistä, joiden osakkeet ovat laskeneet jyrkästi tänä vuonna Kiinan valtion tiukentuneen otteen seurauksena.

Kiinassa kahden suurimman peliyhtiön osakkeet ovat laskeneet sen jälkeen, kun maan valtiollinen media kutsui niiden tuotteita ”elektronisiksi huumeiksi”.

Tencentin ja Neteasen osakkeet laskivat yli 10 prosenttia Hongkongin pörssissä, mutta palasivat myöhemmin lähemmäs aiempaa tasoaan. Asiasta kertovat muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC ja uutistoimisto Reuters.

Valtioon kytköksissä olevan Economic Information Dailyn julkaisemassa artikkelissa todettiin, että monet teini-ikäiset ovat riippuvaisia verkkopelaamisesta, millä puolestaan on kielteinen vaikutus nuoriin. Kyseisen uutistoimiston katsotaan olevan kytköksissä Kiinan valtion viralliseen Xinhua-uutistoimistoon.

Artikkelissa viitattiin Tencentin erittäin suosittuun Honor of Kings -nimiseen peliin ja pyydettiin samalla yhtiötä tekemään toimia pelaamisen hillitsemiseksi.

"Minkään teollisuuden tai urheilulajin ei saa antaa kehittyä tavalla, joka tuhoaa sukupolven", artikkelissa sanottiin.

Tencent on nyt kertonut ottavansa käyttöön uusia toimenpiteitä, joilla vähennetään lasten pääsyä Honor of Kings -peliin sekä sen pelaamiseen käytettyä aikaa. Yhtiön mukaan se aikoo laajentaa käytännön myöhemmin kaikkiin peleihinsä.

Sijoittajat ovat olleet viime aikoina yhä enemmän huolissaan siitä, että Kiinan valtio yrittää kiristää otettaan yrityksistä. Maan viranomaiset ovatkin hiljattain ilmoittaneet monista toimista, joiden tarkoituksena on tiukentaa valtion otetta muun muassa teknologiayrityksistä.

Tencent on yksi monista Yhdysvalloissa, Hongkongissa ja Manner-Kiinassa listatuista kiinalaisista yhtiöistä, jonka osakkeet ovat laskeneet jyrkästi tänä vuonna. Asiaan on vaikuttanut juuri Kiinan hallinnon entistä tiukempi ote maan suurista teknologiayhtiöistä, mikä on saanut näiden yhtiöiden osakekurssit ja markkina-arvot rajuun laskuun.