Suomen suurin eläkeyhtiö kasvatti eläke­varallisuuden arvoa 4,7 miljardia euroa tänä vuonna: ”Maailman­talous on vahvassa kasvussa”

Valtaosa eläkevarallisuuden kasvusta tuli osakkeiden hintojen noususta. Ilmarisen sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja ei näe merkkejä osakurssien laskusta, vaikka hinnat ovat korkealla.

Pörssien huima nousu ja muu sijoitustulos ovat pitäneet Suomen suurimman työeläkeyhtiön Ilmarisen hoitamat eläkevarat koronaa edeltävällä tasolla ja ylittäneet sen. Ilmarisen sijoitussalkun arvo oli vuoden 2019 lopussa 50,5 miljardia euroa, vuoden 2020 lopussa jo 53,3 miljardia euroa ja viime kesäkuun lopussa 57,5 miljardia euroa.

Ilmarinen sai hankittua vuonna 2020 sijoituksille 7,1 prosentin tuoton koronakriisistä huolimatta. Tänä vuonna tuotto on ollut kesäkuun loppuun mennessä 8,9 prosenttia eli 4,7 miljardia euroa.

Ilmarisen eläkevarallisuuden arvonnoususta 85 prosenttia johtui pörssiosakkeiden ja pörssin ulkopuolisten osakkeiden pörssiarvon kasvusta. Ilmarisen sijoittamien osakkeiden arvonnousu on ollut tänä vuonna peräti 16,7 prosenttia.

”Maailmantalous on vahvassa kasvussa ja yritysten tuloskunto on hyvä. Yhdysvallat, Eurooppa ja Japani eli kehittyvät maat kasvavat vahvimmin”, toimitusjohtaja Jouko Pölönen kuvaili talouden tilaa tuloskatsauksessa tiistaina.

Ilmarinen odottaa maailmantalouden kasvavan vuonna 2021 noin kuusi prosenttia. Suomen talouden kasvun Ilmarinen odottaa asettuvan noin kolmeen prosenttiin.

Inflaatio on kiihtynyt odotettua nopeammin viime aikoina, mutta Ilmarinen uskoo sen jäävän väliaikaiseksi. Inflaatio on kiihtynyt odotettua enemmän erityisesti Yhdysvalloissa.

Ilmarisen sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Mikko Mursula sanoi tulosjulkistuksen yhteydessä, että päämarkkinoiden vire on ollut koko vuoden ”erittäin suotuisa”.

”Alkuvuoden aikana pitkät korot yrittivät ylös, mutta viime aikoina pitkät korot ovat laskeneet. Käytännössä reaalikorot ovat nyt harvinaisen alhaalla”, Mursula sanoi.

Yhdysvalloissa osakekurssit ovat alkuvuonna nousseet noin 20 prosenttia. Euroopassa osakekurssien nousu on ollut muutaman prosenttiyksikön alhaisempi.

Kaikki Ilmarisen hallinnoimat nimetyt omaisuusluokat ovat kasvattaneet tänä vuonna arvoaan. Suurin kasvu oli osakkeissa 16,7 prosenttia, korkosijoitusten kasvu oli 2,6 prosenttia ja kiinteistösijoitusten kasvu 2,1 prosenttia.

Kiinteistösijoitukset ovat kärsineet koronapandemiasta, koska liikekiinteistöjen kuten kauppapaikkojen tarve on vähentynyt.

”Kiinteistösijoituksissakin alkoi olla tänä vuonna hyvää virettä. Muista sijoituksista esimerkiksi hedge-sijoituksissa kasvu oli 5,1 prosenttia”, Mursula sanoi.

Mursula uskoo, että sijoittajat pitävät rahansa osakkeissa kuten tähänkin asti. Näin siitä huolimatta, että osakkeiden arvostustaso eli hinta näyttää olevan korkealla.

”Absoluuttisesti alhainen korkotaso ohjaa suursijoittajat kuten meidät etsimään vaihtoehtoja korkosijoituksille. Kun korkotaso on tullut alas, niin tämä on lisännyt uskoa olla osakemarkkinoilla”, Mursula vastasi kysymykseen osakekurssien nykytasosta ja tason kestävyydestä.

Myös yritysten tuloskasvuennusteet ovat kasvaneet, mikä on tukenut osakemarkkinoiden arvostusta.

”Tuloskasvun pitää pysyä korkealla, jotta osakekurssien taso pysyy. Pitempiaikainen kurssilasku edellyttää pitempiaikaista yritysten tulosten laskua, mistä nyt ei ole merkkejä”, Mursula sanoi.

Koronapandemiasta Mursula sanoi tehneensä havainnoin, että deltavariantti ja paikoitellen alhainen rokotekattavuus ovat leikanneet joitakin kasvuennusteita.

”Vaikka ennusteita leikattaisiin alaspäin, niin silti olemme edelleen kasvuennusteissa kovalla tasolla”, Mursula sanoi.

Finanssivalvonta (Fiva) ojensi Ilmarista poikkeuksellisessa valvontakirjeessään tammikuussa. Fiva lähetti Ilmariselle yhdeksänsivuisen valvontakirjeen, jonka mukaan ongelmat kokonaisuutena osoittavat, että Ilmarisen hallinnon toimivuudessa on puutteita.

”Puutteet lisäävät ensinnäkin Ilmarisen toimintaan liittyvää oikeudellista riskiä ja julkisuusriskiä ja toiseksi tarvetta asioiden selvittelyyn”, Finanssivalvonta kirjoitti tammikuussa päivätyssä valvontakirjeessä.

Toimitusjohtaja Jouko Pölösen mukaan Fiva ei suoranaisesti ojentanut Ilmarista, vaan oli nostanut valvontakirjeessään esiin valvontahavaintoja 2015–2020.

”Siihen valvontakirjeeseen hallitus on antanut vastauksen. Hallitus on vastannut, että paljon on sinä aikana Ilmarisessa tapahtunut, ja hallinnossa ja toimivassa johdossa ihmiset ovat vaihtuneet”, Pölönen sanoi tiistaina.

Pölösen mukaan Ilmarinen on muokannut omaan toimintaansa määräysten ja ohjeiden mukaiseksi, kun Finanssivalvonta on muuttanut ja täsmentänyt omia ohjeistuksiaan.