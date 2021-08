Koronatestaus on paikannut pandemian tuomaa aukkoa yksityisten terveys­­yhtiöiden taloudessa

Mehiläisen yksityisten terveyspalveluiden toimialajohtaja Anssi Hartiala ei odota mahdollisesta koronapassista suurta kasvua testausmääriin.

Koronatestit ovat olleet suomalaisille suurille terveysalan yrityksille jonkinasteinen taloudellinen pelastus, kun koronapandemia on leikannut monien muiden terveyspalveluiden kysyntää.

Suomen suurimman terveysalan yrityksen Mehiläisen liikevaihto kasvoi koronavuoden vaikeuksista huolimatta viime vuonna reilut yhdeksän prosenttia 1,16 miljardiin euroon. Yhtiön liiketoiminnan kannattavuus pysyi edellisvuoden tasolla.

Mehiläisen yksityisten terveyspalveluiden toimialajohtaja Anssi Hartiala kertoo, että koronatestaus käytännössä paikkasi muuhun kysyntään tulleet aukot.

Sen tarkemmin yhtiö ei kuitenkaan halua yksittäisten tuotteiden tuottoja avata.

Karkeita arvioita koronatestien tuomasta liikevaihdosta voi toki tehdä julkisesti saatavilla olevien tietojen perusteella.

Mehiläinen kertoo tehneensä pandemian alusta alkaen noin 514 000 koronatestiä. Hartiala tosin huomauttaa, että luvussa ovat mukana vain ne testit, jotka Mehiläinen on myös analysoinut itse. Yhtiö on ottanut esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (Hus) näytteitä, jotka sairaanhoitopiiri on analysoinut itse.

Testien listahinnat ovat niin ikään avoimesti saatavilla. Mehiläisellä tavallisen pcr-testin hinta on tällä hetkellä 249 euroa, matkaa varten verkkokaupasta ostetun testin taas 192,90 euroa.

Kuluttajalle testi voi tosin olla huomattavasti halvempi, sillä lääkärin lähetteestä tehdystä testistä saa 100 euron Kela-korvauksen.

Pikatestinäkin tunnettu antigeenitesti maksaa normaalisti 165 euroa ja matkaa varten verkkokaupasta 172,90 euroa.

Riippuen testimäärien jakautumisesta eri testityyppien välillä, voisi koronatestauksen tuoma liikevaihto olla listahinnoilla karkeasti 100–130 miljoonaa euroa.

Luku on kuitenkin todellisuudessa liian suuri, sen myös Hartiala vahvistaa.

”Toteutuneet hinnat eivät ole kuitenkaan olleet ihan listahintojen tasolla, varsinkaan julkiselle sektorille.”

Hartiala kertoo, että suurin osuus Mehiläisen tekemistä testeistä on myyty yritysasiakkaille ja seuraavaksi suurin osuus on julkisen terveydenhuollon avuksi tehtyjä testejä.

Näiden testien keskihinta valuu todellisuudessa huomattavasti listahintoja alemmas, koska niitä ostetaan suuremmissa erissä.

Terveystalo kertoo tehneensä noin 388 000 pcr-testiä ja reilut 31 000 pikatestiä. Pcr-testin listahinta on 198 euroa ja pikatestin 163 euroa, joten samalla karkealla laskutavalla koronatestien liikevaihto nousisi reiluun 80 miljoonaan euroon.

Tämäkin luku on luultavasti liian korkea. Terveystalon mukaan pelkästään vuonna 2020 otetuista testeistä yli 150 000 tehtiin yritysasiakkaille.

Terveystalon liikevaihto putosi viime vuonna 986 miljoonaan euroon, kun vuonna 2019 se oli 1 030 miljoonaa eli hieman yli miljardi euroa. Tilikauden voitto laski vajaaseen 46 miljoonaan vertailukauden 54 miljoonasta eurosta.

Suomen kolmanneksi suurin yksityinen koronatestejä tehnyt terveyspalveluyritys Pihlajalinna kertoo muista poiketen koronatestien tuoman liikevaihdon suoraan.

Yhtiön tilinpäätöksen mukaan koronatestaus nosti yhtiön liikevaihtoa vuonna 2020 11,4 miljoonalla eurolla. Huomattavaa on, että testauksen tuoma liikevaihto oli loppusyksyllä ja tämän vuoden alkupuolella huomattavasti pandemian alkua suurempaa.

Koronatestaus kasvatti viime vuoden viimeisellä neljänneksellä Pihlajalinnan liikevaihtoa 7,3 miljoonalla eurolla ja tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 8,2 miljoonaa euroa.

Yhtiön mukaan myös lääkärikeskus- ja työterveyspalveluiden kannattavuus parani koronatestauksen johdosta.

Mehiläisen Hartiala ei halua kertoa koronatestauksen kannattavuudesta kovin yksityiskohtaisia tietoja.

Sen hän myöntää, että testaus on yhtiölle voitollista toimintaa, vaikka pandemian alkuvaiheessa testausjärjestelmien luominen olikin merkittävä kuluerä ja näytteiden analysoiminen on tavallisia laboratoriotutkimuksia kalliimpaa.

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan alustavasti koronapassia, joka voisi toimia ehtona ainakin ravintoloihin ja tapahtumiin pääsemiseksi.

Passi olisi todiste joko kahdesta saadusta koronarokotteesta, negatiivisesta testituloksesta tai sairastetusta koronataudista.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) mukaan passi voisi tulla käyttöön aikaisintaan syksyllä ja silloin koronatestiin pitäisi päästä maksutta. Julkinen terveydenhuolto on kuitenkin jo nyt ostanut yksityisiltä yrityksiltä testauspalveluja, jotka ovat olleet käyttäjilleen maksuttomia.

Hartiala ei kuitenkaan odota mahdollisesta koronapassista suurta nousua testausmääriin.

”Kun avasimme matkustamiseen liittyvän testien verkkokaupan, niin siellä on ollut sellaiset 100–200 testiä päivässä lomakauden aikana. Odottaisin, että koronapassin vaikutus olisi vähäisempi kuin tämän matkustamiseen liittyvän testaamisen.”