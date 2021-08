Kyseessä olisi merkittävä suunnanmuutos öljyjätin strategiassa sen jälkeen, kun yhtiön hallitukseen nousi muun muassa suomalainen Kaisa Hietala.

Yhdysvaltalainen öljy-yhtiö Exxon Mobil suunnittelee lupaavansa, että se saavuttaisi toiminnassaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä.

Yhtiön aikeista kertoo talouslehti The Wall Street Journal (WSJ) nimettömien lähteiden perusteella.

Kyseessä olisi suunnanmuutos öljyjätin strategiassa. Aiemmin yhtiön ylin johto on kuvaillut eurooppalaisten kilpailijoiden hiilineutraalius­suunnitelmia ”kauneuskilpailuiksi”.

Hiilineutraalius tarkoittaa hiilidioksidipäästöjen vähentämistä nollaan.

Yhtiön johdolla on paineita tehdä muutoksia strategiaansa, koska noin kaksi kuukautta sitten sen hallitukseen nousivat yhtiökokouksessa vastoin johdon tahtoa aktivistirahasto Engine No. 1:n esityksen mukaisesti kolme muutosta vaativaa ehdokasta. Heistä yksi on Nesteen entinen biopolttoainejohtaja Kaisa Hietala.

Exxon ei ole WSJ:n mukaan tehnyt lopullista päätöstä hiilineutraalisuus­lupauksesta. Lehden mukaan Exxon suunnittelee julkistavansa joukon ympäristöstrategisia toimia ennen kuluvan vuoden loppua.

Exxon piti toukokuussa poikkeuksellisen ristiriitaisen yhtiökokouksen, jossa kolme sen hallituksen jäsentä äänestettiin ulos hallituksesta. Aktivistirahasto Engine No. 1 sai taakseen isoja kansanvälisiä varainhoitajia.

Engine No. 1 katsoi, ettei Exxon ei ole ottanut ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä riittävästi huomioon liiketoiminnassaan. Siksi se ehdotti yhtiön hallitukseen uusia jäseniä, joilla olisi sen mielestä tarvittavaa osaamista yhtiön suunnan muuttamiseksi.

