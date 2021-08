Peliyhtiö Rovion huhtikuussa julkaisema strategiapeli Darkfire Heroes on ollut toistaiseksi pettymys, yhtiö myöntää puolivuotiskatsauksessaan.

Peliyhtiö Rovio kertoo ostavansa turkkilaisen pelistudion Ruby Gamesin. Uutinen on odotettu, sillä Rovio on kertonut hakevansa kasvua yrityskaupoilla.

Ruby Games on kevyitä viihdepelejä eli niin sanottuja hyper-casual -pelejä tuottava studio. Sen viime vuonna ilmestynyt Hunter Assassin oli maailman kuudenneksi ladatuin peli vuonna 2020.

Sopimuksen mukaan Rovio ostaa Ruby Gamesin useammassa erässä, ja Ruby Gamesista tulee Rovion tytäryhtiö jo ensimmäisen ostoerän jälkeen.

Rovion toimitusjohtajan Alex Pelletier-Normandin mukaan kauppa on tärkeä askel yhtiön kasvustrategiassa. Se tuo Roviolle uudenlaista pelaajakuntaa ja mahdollistaa pelien ristiinmainonnan entistä laajemmassa pelien portfoliossa. Rovio perustelee kauppaa myös sillä, että se monipuolistaa yhtiön tulonlähteitä.

”Jakelualustojen tuomat muutokset tietosuojakäytäntöihin tekevät kohdennetusta käyttäjähankinnasta vaikeampaa, joten laajemman ja tehokkaamman ekosysteemin rakentaminen, jossa pelaajat pysyvät aktiivisina pidempään, on strateginen etu”, Pelletier-Normand kommentoi tiedotteessa.

Tässä pelikategoriassa nopea pienten pelien julkaisutahti on tyypillistä. Hunter Assasinin lisäksi Ruby Games julkaisi viime vuonna neljä uutta peliä, ja vuoden 2021 aikana on julkaistu jo kolme uutta peliä. Viimeisin peleistä, Streamer Life, oli heinäkuun 2021 lopussa Yhdysvaltojen eniten ladattu peli.

Tammi–kesäkuussa 2021 Ruby Gamesin liikevaihto oli 7,8 miljoonaa dollaria ja sen oikaistu käyttökate 3,5 miljoonaa dollaria. Sillä on 34 työntekijää Turkin Izmirissä. Sen pelien yhteenlaskettu latausmäärä ylittää 600 miljoonaa.

Rovion omatkin pelit pärjäsivät keväällä kohtuullisesti. Yhtiön mukaan sen pelien liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein kuusi prosenttia vuoden toisella neljänneksellä.

Virallisin luvuin liikevaihto huhti–kesäkuussa kuitenkin laski 0,6 prosentilla ja oli 68,8 miljoonaa euroa.

Yhtiön kannattavuus heikkeni. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 6,2 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 13,8 miljoonaa euroa.

Kiinnostavaa Rovion tulevan kasvun kannalta on erityisesti se, että nyt saatiin tietoa huhtikuussa julkaistun Darkfire Heroes -pelin alkutaipaleesta. Yhtiön mukaan peli tuotti ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1,1 miljoonan euron bruttomyynnin.

Se on kööpenhaminalaisen Darkfire Gamesin kehittämä peli, ja ensimmäinen studion julkaisu sen jälkeen kun Rovio osti yhtiön viime vuonna. Rovio on ladannut uutuuspeliin paljon odotuksia mutta toistaiseksi se on ollut pettymys.

”Emme ole toistaiseksi saavuttaneet pelin tavoitteiden mukaista kasvua, mutta tiimi jatkaa kehitystyötä tuomalla peliin lisää tapahtumia ja sisältöä sekä tutkimalla tapoja optimoida markkinointia mid-core-pelikategoriassa, joka on meille vielä uusi” Alex Pelletier-Normand sanoo.

Rovio kertoo myös päättäneensä lopettaa koemarkkinoinnissa olevan strategiapeli Hardhead Squadin kehittämisen.

”Emme nähneet pelille tarpeeksi potentiaalia maailmanlaajuista julkaisua silmällä pitäen, ja uskomme, että resurssien keskittäminen muihin arvoa luoviin projekteihin on tässä vaiheessa tärkeämpää”, Pelletier-Normand kommentoi.

Muista Rovion peleistä Small Town Murders -pelin kasvu jatkui ja pelin bruttomyynti oli vuosineljänneksellä 4,7 miljoonaa euroa. Myös Angry Birds Friends -peli jatkoi yhtiön mukaan hyvää suoritustaan ja bruttomyynti kasvoi 8,3 miljoonaan euroon.

Roviolla on tällä hetkellä kaksi peliä koemarkkinoinnissa: Supernatural City ja Angry Birds Journey. Pelletier-Normandin mukaan molempien pelien kehitys etenee suunnitellusti.

Kesäkuussa Rovio kertoi kumppanuudesta Muumien oikeuksia hallinnoivan Moomin Charachtersin ja Gutsu Animations -yhtiön kanssa. Sopimus antaa Roviolle yksinoikeuden kehittää Muumi-hahmoihin perustuvia mobiilipelejä. Ensimmäinen peli on kehitteillä, ja se on suunniteltu julkaistavan testimarkkinoilla myöhemmin tänä vuonna. Samalla Rovio sijoitti yhteensä 5 miljoonaa euroa Muumilaakso-animaatiosarjan tekijään Gutsy Animationsiin.

Rovio arvioi mobiilipelimarkkinoiden jatkavan yleistä kasvua, mutta koronapandemia on kiihdyttänyt kuluttajatrendien ja markkinoiden muutosvauhtia. Se yhdistettynä esimerkiksi Applen muuttuneisiin tietosuojakäytäntöihin, lisäävät lyhyen ajan epävarmuutta alalla.

Turkkilaisen Ruby Gamesin yrityskaupassa Rovio ostaa ensimmäisessä erässä 20 prosenttia Rubyn osakkeista 10 miljoonalla dollarilla. Kauppojen odotetaan toteutuvan syksyn aikana.

Lokakuussa 2022 Rovio ostaa toisessa erässä 50 prosenttia Rubyn osakkeista hinnalla, joka on sidoksissa Rubyn taloudelliseen tulokseen. Jäljelle jäävät 30 prosenttia Rubyn osakkeista Rovio ostaa viidessä yhtä suuressa erässä seuraavien viiden vuoden aikana.