Amazon sai Intiassa ison voiton yritysten oikeus­kiistassa, jonka taustalla on kaksi maailman rikkaimpiin kuuluvaa miestä

Intian korkein oikeus antoi perjantaina Amazonia tukevan päätöksen kiistassa, jonka taustalla vastakkain ovat Jeff Bezos ja intialaismiljardööri Mukesh Ambani.

Yhdysvaltalainen verkkokauppajätti Amazon sai perjantaina ison voiton oikeusjutussa, jossa se pyrkii estämään kumppaniaan Future Groupia myymästä vähittäiskauppa­toimintojaan kilpailevalle Reliance Industriesille.

Intian korkein oikeus antoi perjantaina kiistassa Amazonia tukevan päätöksen, kertoo uutistoimisto Reuters.

Oikeustaistelussa osapuolina olivat kahden maailman rikkaimpiin kuuluvan ihmisen yritykset. Amazonin on perustanut amerikkalaismiljardööri Jeff Bezos ja Intian suurimman yhtiön Reliancen pääomistaja on puolestaan intialainen miljardööri Mukesh Ambani.

Analyytikot ovat arvioineet, että oikeustaiston lopputulos määrää Intian jättimäisten vähittäiskauppa- ja verkkokauppa­markkinoiden tulevaisuuden.

Amazon ja Future käyvät oikeustaistelua yrityskaupasta, jossa Future sopi myyvänsä vähittäis- ja tukkukauppansa sekä logistiikkatoimintansa Reliancelle 3,4 miljardilla dollarilla.

Amazon vastustaa kauppaa, koska sen mielestä yhtiöillä on sopimus, joka estää Futurea myymästä omaisuuttaan tietyille intialaisyrityksille, kuten Reliancelle. Amazonin mukaan ehto on osa sopimusta, jossa Amazon osti puolet Future-konserniin kuuluvasta Future Couponsista.

Kiistaa on sovitellut singaporelainen välimies, joka viime lokakuussa totesi Amazonin väitteet perustelluiksi ja pysäytti yrityskaupan etenemisen.

Perjantaina Amazon sai lisää tukea perusteluilleen, sillä Intian korkein oikeus antoi päätöksen, jonka mukaan singaporelaisen välimiesmenettelyn päätös on pätevä ja täytäntöönpano­kelpoinen Intiassa.

Kiistasta ei ole vielä lopullista päätöstä, sillä välimiesmenettely jatkuu edelleen Singaporessa.

Future on Intian toiseksi suurin kauppaketju 1 700 myymälällään, ja sen liiketoiminta on kärsinyt pahasti Intian koronarajoituksista. Amazon on aiemmin ollut kiinnostunut liiketoiminnan ostamisesta.