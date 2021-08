Yhtiön mukaan jopa sen kaikkein eniten pandemiasta kärsineet toiminnot ovat elpyneet viime aikoina merkittävästi.

Yhdysvaltalaissijoittaja Warren Buffettin Berkshire Hathaway -sijoitusyhtiö kertoi lauantaina toipuvansa hyvää tahtia korona­virus­pandemiasta, kertoo uutis­toimisto Reuters.

Yhtiön mukaan jopa sen kaikkein eniten pandemiasta kärsineet toiminnot, kuten tuotanto- ja vähittäis­kauppa­liike­toimintaan erikoistuneet tytär­yhtiöt, ovat elpyneet viime aikoina merkittävästi.

Yhtiön mukaan osassa pandemiasta erityisesti kärsineistä tytäryhtiöistä liikevoitto on viimein kasvanut jopa pandemiaa edeltänyttä tasoa suuremmaksi.

Sijoitusyhtiö on aikaisemmin osa­vuosi­katsauksissaan varoittanut pandemian aiheuttamista haitta­vaikutuksista osalle toiminnastaan. Viimeisimmässä vastaavaa varoitusta ei kuitenkaan enää ollut.

Berkshire Hathaway on viime aikoina Reutersin mukaan takaisin­ostanut omia osakkeitaan peräti 1,9 miljardilla dollarilla, eli noin 1,6 miljardilla eurolla.

Yhteensä Buffettin yhtiö on ostanut omia osakkeitaan takaisin pandemian aikana noin 39 miljardilla dollarin, eli noin 33 miljardin euron edestä.

Takaisinostoista huolimatta yhtiön käteis­kassassa oli kesäkuussa yli 144 miljardia dollaria, eli noin 122,5 miljardia euroa. Yksi syy tähän on se, että Berkshire Hathaway on viime aikoina myynyt markkinoilla enemmän sijoituksiaan kuin mitä se on ostanut uusia.

Pelkästään kesäkuussa yhtiö myi 1,1 miljardilla dollarilla eli hieman yli 900 miljoonalla eurolla enemmän osakkeita kuin mitä se osti.

Rahoitusyhtiö Edward Jonesin analyytikko Jim Shanahan arvioi Reutersille, että Buffettin yhtiöllä on nyt vaikeuksia sijoittaa pääomaansa markkinoille.

Jo toukokuussa Buffett arvioi yhtiönsä vuosi­kokouksessa, että Yhdysvaltain talouden nopea elpyminen on saanut uhkapelimäisiä piirteitä sijoitus­markkinoilla.

”85 prosenttia taloudesta käy tällä hetkellä todella kovilla kierroksilla”, hän totesi tuolloin.

Yhtiön osakekurssi on tänä vuonna noussut peräti 23,7 prosenttia siinä missä Yhdysvaltain S&P 500 -indeksi on noussut 18,1 prosenttia. S&P 500 -indeksi pitää sisällään 500 Yhdysvaltain markkina-arvoltaan suurinta yritystä.

Vuosina 2020 ja 2019 Berkshire Hathawayn kurssi ei päässyt indeksin keski­arvo­tasolle.