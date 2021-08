Ponssen huhti-kesäkuun tulos ylitti markkinoiden odotukset. Yhtiö kärsii komponenttien saatavuusongelmista. ”Kohonneita kustannuksia ei voi siirtää suoraan asiakkaille”, sanoo toimitusjohtaja Juho Nummela.

Metsäkoneyhtiö Ponsse paransi tulostaan reippaasti alkukesän aikana. Metsäkoneiden kysyntä on ollut kovaa, kun puutavara on käynyt maailmalla kaupaksi rakentamisen hyvässä imussa.

Ponssen vuodentakainen vertailukausi oli heikko, mikä näkyy isoina kasvulukuina nyt.

Ponssen huhti-kesäkuun liikevoitto nousi 19,4 miljoonaan euroon, kun vuosi sitten vastaavaan aikaan liiketulosta syntyi 8,4 miljoonaa euroa. Tulos ylitti analyytikoiden odotukset.

Refinitivin keräämä analyytikoiden konsensusennuste odotti liiketuloksen yltävän 18,4 miljoonaan euroon. Ennuste pohjaa neljän analyytikon näkemyksiin.

Osakekohtainen tulos kipusi 0,57 euroon, kun vuosi sitten vastaavaan aikaan tulosta syntyi osaketta kohden 0,22 euroa. Analyytikkoennuste odotti 0,50 euron osakekohtaista tulosta.

Ponssen liikevaihto ylsi 187 miljoonaan euroon vuodentakaisen vertailuluvun ollessa 132 miljoonaa euroa ja analyytikkoennusteen odottaessa 180 miljoonan euron liikevaihtolukemaa.

Tilauskirjat pullistuivat katsauskaudella reippaasti. Toisen neljänneksen tilausvirta ylsi 236,3 miljoonaan euroon, ja koko tilauskanta tuplaantui 355,5 miljoonaan euroon.

Ponssen mukaan metsäkoneiden kysyntä jatkui erinomaisena lähes kaikilla markkina-alueilla. Sen mukaan asiakkaiden vakaa tilanne on näkynyt huoltopalveluiden voimakkaana kasvuna.

Haasteita Ponsselle on tuonut osien ja komponenttien saatavuus, joka on jatkunut haastavana. Syynä on kone- ja laitevalmistuksen kova kysyntä.

Toimitusjohtaja Juho Nummelan mukaan Ponsse on kuitenkin onnistunut varmistamaan osien saatavuuden ja valmistuslinjat olivat aikataulussa vuosineljänneksen päättyessä ennen kesälomataukoa.

Saatavuusongelmat ovat kuitenkin tuoneet hintapaineita, jotka jatkuvat voimakkaana.

”Tilanteen tekee Ponssen kannalta haastavaksi se, ettei kohonneita kustannuksia voi kokonaisuudessaan siirtää suoraan asiakkaillemme. Tähän vaikuttaa tuotantomme pitkä tilauskanta, jo sovittujen konekauppojen hinnoittelu ja asiakkaidemme haasteet omassa liiketoiminnassaan korjuukustannusten kasvaessa”, Nummela arvioi yhtiön tulostiedotteessa.

Ponsse piti koko vuoden tulosohjeistuksensa ennallaan. Se odottaa tämän vuoden liiketuloksen olevan hieman viimevuotista suurempi.

Sen mukaan osien ja komponenttien saatavuuteen ja kustannusten nousupaineisiin pyritään löytämään kestäviä ratkaisuja yhdessä toimittajaverkoston kanssa.