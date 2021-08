Tuoreet arviot ihmiskunnan käytössä olevasta hiilibudjetista paljastavat ilmastotoimien kiireellisyyden – Nykytahdilla budjetti on käytetty 10–20 vuodessa

IPCC:n tuoreen raportin mukaan hiilibudjetti on niin pieni, että 1,5 asteen ylittäminen näyttää vääjäämättömältä. Hiilivelalla eläminen olisi kuitenkin vaarallista.

Kuinka kova kiire ihmiskunnalla on päästöjen vähentämisessä, jos ilmastonmuutosta aiotaan hidastaa niin, ettei lämpeneminen aiheuta hallitsemattomia muutoksia ja riskejä elinoloille?

Usein toistettu tavoite on, että päästöjä täytyy vähentää niin, että maailma on hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Se tarkoittaa, että päästöjä syntyy vuodessa vain saman verran kuin hiilidioksidia imeytyy nieluihin, esimerkiksi meriin ja metsiin. Silloin päästöjen ja poistojen nettovaikutus ilmakehään on nolla.