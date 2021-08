Rokotusten eteneminen on saanut suomalaiset varaamaan ulkomaanmatkoja tulevalle syys- ja talvikaudelle. Myös Finnairin matkustajamäärät ovat kasvussa.

Finnairin matkustajamäärien kannalta kuluva kesä on ollut selvästi viime vuoden kesää vilkkaampi.

Koronapandemian koettelema matkailuala on elänyt jo toista perättäistä hiljaista kesää. Etenevät koronarokotukset ovat kuitenkin piristäneet tulevan syys- ja talvikauden varaustilannetta.

Matkanjärjestäjä Tuin viestintäpäällikkö Laura Aaltonen kertoo, että suomalaisten kaukokaipuu näkyy syysloman, joulun ajan ja hiihtoloman varauksina, joita on tehty kuluneeseen kesään verrattuna paljon enemmän.

”Suomalaiset selvästi odottavat, että ovat saaneet täyden rokotussarjan. Kaikista varovaisimmat ovat varanneet jo matkan ensi vuoden kesälle.”

Kasvava kiinnostus syksyn ja talven matkoihin näkyy myös matkatoimisto Apollolla sekä Tjäreborgilla.

Apollomatkojen Satu Kontulainen kertoo, että rokotusten edetessä kiinnostus loppukesän ja syksyn matkoihin on kasvanut.

”Nyt matkustajilla alkaa olla myös selvänä ne speksit, joilla saa matkustaa. Kesän alkaessa rajoitukset ja suositukset olivat epäselvempiä”, Kontulainen sanoo.

Myös Tjäreborgilla katse kohdistuu talveen, jolloin toivotaan matkailun elpymistä lähemmäs normaalia tasoa.

Tjäreborgin Suomen maajohtaja Jessica Virtanen kertoo, että syksyn ja talven tarjontaa on mukautettu vallitsevaan tilanteeseen. Varauksia on tehty, mutta tilaa matkoilla on kuitenkin edelleen.

Koronapandemia ei ole muuttanut suomalaisten loma­matkailijoiden suosikki­kohteita.

Kesällä ja alkusyksystä matkatoimistot ovat lennättäneet matkailijoita erityisesti Välimeren rannoille. Esimerkiksi Tuin valikoimasta löytyi kesällä vain kolme kohdetta: Rodos, Kreeta ja Kypros.

Syys- ja talvikaudella ehdoton ykkönen niin Tuilla, Apollomatkoilla kuin Tjäreborgillakin on Kanariansaaret. Auringon lämpöä haetaan talvisaikaan myös Thaimaasta, Kap Verdeltä, Madeiralta ja Arabiemiraateista.

”Eksoottisia kohteita suomalaiset tuskin ottavat vielä takaisin kohdevalikoimaan. Nyt kiinnostavat ne tutut ja turvalliset”, Apollomatkojen Kontulainen kertoo.

Kaikissa kolmessa matkatoimistossa kesällä ja alkusyksystä matkan varanneet asiakkaat ovat painottuneet aikuisiin, rokotteet jo saaneisiin pariskuntiin ja kaveri­porukoihin. Syysloma­kaudelle ja varsinkin tulevalle talvelle varauksissa näkyy jo enemmän myös perheitä.

”Uskon, että nyt aloitettu 12–15-vuotiaiden rokottaminen tulee helpottamaan myös matkailun tilannetta”, Tjäreborgin Virtanen arvioi.

Finnairilta arvioidaan, että matkustajamäärien palautuminen pandemiaa edeltäneelle tasolle vie vielä useampia vuosia.

Kulunut kesä on ollut ulkomaan­matkailulle haastava, sillä matkailu saatiin pandemia­tilanteen takia käyntiin vasta heinäkuussa.

”Kesä on ollut äkkilähtöjen aikaa epidemian arvaamattomuuden vuoksi”, Aaltonen sanoo.

Elokuulle matkoja on varattu hieman heinäkuuta enemmän kaikissa kolmessa matkatoimistossa.

Deltamuunnos ei ole juuri Aaltosen mukaan näkynyt varauksissa, sillä sen kohdalla pätevät samat matkustusrajoitukset kuin muidenkin koronavirus­muunnosten kohdalla.

”Mukavaa on, että olemme ylipäätään saaneet käynnistää matkat. Tilanne paranee sitä mukaa kun rokotukset edistyvät”, Satu Kontulainen sanoo.

Tjäreborgin Virtanen kertoo, että matkojen terveysturvallisuus on hyvä, ja kaikki tekevät asian suhteen parhaansa ja noudattavat sääntöjä.

”Toivoisimme, että viranomaisilta ja poliitikoilta tulisi myönteistä viestiä matkailusta. Aiemmin se viesti on ollut vähän kielteistä. Muissa maissa poliitikot ovat antaneet rohkaisua matkailuun.”

Lentoyhtiö Finnairilla matkustajamäärät ovat jatkuvassa kasvussa. Erityisen suosittuja kuluneena kesänä sekä tulevana talvikautena ovat Suomen sisäiset lennot. Ykköskohteena on ollut Lappi.

Finnairin viestintäpäällikkö Suvi Aaltosen mukaan reittejä lisätään koko ajan, ja talvikaudella lennetään jo 70 maahan.

”Elokuussa on tehty selvästi enemmän varauksia vuoden takaiseen verrattuna. Heinäkuussa matkustajia oli lähes 50 prosenttia enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa.”

Matkustajamäärien palautumista koronapandemiaa edeltäneelle ajelle saadaan kuitenkin Aaltosen mukaan odottaa vielä kahdesta kolmeen vuotta.