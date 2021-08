Yhtiöt ovat allekirjoittaneet hankkeesta aiesopimuksen, jonka pohjalta ne kartoittavat yhteistyö- ja liiketoimintamalleja.

Suomen Malmijalostus ja norjalainen akkujen valmistaja Freyr Battery kaavailevat akkukennotehtaan perustamista Suomeen.

Hankkeen toteutuminen merkitsisi suurta, mahdollisesti miljardiluokan investointia.

Yhtiöt ovat allekirjoittaneet hankkeesta aiesopimuksen, jonka pohjalta ne kartoittavat yhteistyö- ja liiketoimintamalleja. Tehtaan mahdolliseksi sijoituspaikaksi harkitaan Vaasaa.

”Suomen Malmijalostuksen yhtenä strategisena tavoitteena on luoda Suomeen vastuullinen akkuarvoketju”, sanoo Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtaja Matti Hietanen tiedotteessa.

"Nyt julkistamamme strateginen kumppanuus Freyrin kanssa on seuraava looginen askel, jonka myötä tuomme Suomen eurooppalaisten kennotehdashankkeiden kartalle.”

Freyr Batteryn havainnekuvassa akkukennotehdas on piirretty Vaasan lentokentän itäpuolelle.

Toteutuessaan hanke voisi merkitä Vaasan nousua merkittäväksi akkuvalmistuksen klusteriksi. Jo aiemmin brittiläinen Johnson Matthey kertoi aiesopimuksesta akkumateriaalitehtaan valmistamiseksi Vaasaan.

Torstaina julkistetulle Freyr Batteryn hankkeelle Vaasan kaupunki on varannut 90 hehtaarin tontin, joka sijaitsee Johnson Mattheyn aiemmin varaaman tontin vieressä.

Tähän saakka Suomen Malmijalostus on kehittänyt kumppaniensa kanssa akkuvalmistuksen aiempia työvaiheita, kuten prekursori- ja katodiaktiivimateriaalien tuotantoa.

Nyt kaavailtu akkukennotehdas olisi arvoketjussa seuraava vaihe.

Suomen Malmijalostus on valtion omistama yhtiö, jonka tavoitteena on kehittää Suomen akku- ja kaivosliiketoimintaa. Freyr Battery on New Yorkin pörssiin listattu yhtiö, joka on aloittamassa kennotuotannon pilottilaitoksen rakentamista Norjan Mo i Ranaan.

Hankkeen taustalla on Euroopan pyrkimys edistää liikenteen sähköistämistä. Litiumioniakkujen ja akkukennojen kysyntä on ollut kasvussa Euroopassa erityisesti sähköautoistumisen myötä.

Suomen Malmijalostuksen mukaan akkujen käytön odotetaan laajenevan myös muuhun liikenteeseen, kuten laiva- ja lentoliikenteeseen.

Energiapolitiikassa Euroopan tavoitteena on siirtyä vähähiiliseen talouteen hyödyntämällä yhä enemmän uusiutuvia energiantuotantomuotoja, joista osa edellyttää energianvarastointia akkujen avulla.

