Toimitusjohtaja Markus Rauramo uskoo, että yhtiö saavuttaa velkasuhteelle asettamansa tavoitteen.

Energiayhtiö Fortumin tulos supistui selvästi keväällä. Huhti–kesäkuussa yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto oli 35 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten samaan aikaan se oli 203 miljoonaa euroa.

”Taloudellisesti toinen ja kolmas vuosineljännes ovat kausiluonteisuuden vuoksi meillä yleensä heikompia kuin talvikauden neljännekset, eikä tämä vuosi ollut poikkeus. Toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoittomme laski myös siksi, että Uniperin Global Commodities -liiketoiminta ei yltänyt yhtä vahvaan tulokseen kuin vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä”, toimitusjohtaja Markus Rauramo sanoo tiedotteessa.

Vuoden ensimmäinen neljännes oli Fortumille kuitenkin niin vahva, että koko alkuvuoden vertailukelpoinen liikevoitto nousi edellisvuoden 596 miljoonasta eurosta 1,2 miljardiin euroon.

Fortum tekee parhaillaan töitä velkataakkansa vähentämiseksi. Yhtiön tavoitteena on, että sillä on rahoitusnettovelkaa alle kaksi kertaa vuotuisen käyttökatteen verran. Viimeisen 12 kuukauden ajalta tuo suhdeluku on 2,4.

Velkataakkaa keventääkseen Fortum on myynyt toimintojaan puolessatoista vuodessa 5,2 miljardilla eurolla. Maaliskuussa Fortum myi Baltian kaukolämpöliikentoimintansa ja kesäkuun lopussa se sopi myyvänsä 50 prosentin omistusosuutensa Tukholman Exergistä.

”Velkaantuneisuusastettamme kuvaava tunnusluku tulee laskemaan selvästi alle tavoitteen, kun Baltian kaukolämpöliiketoiminnan ja Exergin myynnit on saatettu loppuun. Olen erittäin tyytyväinen, että myös luottoluokittajat ovat panneet merkille työmme tulokset. Sekä Standard & Poor’s että Fitch vahvistivat pitkäaikaisen luottoluokituksemme tason BBB, ja samalla nostivat näkymät vakaaksi aiemmasta negatiivisesta”, Rauramo sanoo.