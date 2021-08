Tallink myy tytäryhtiönsä, joka on kaupannut vaatteita maissa

Tallink-konserni keskittyy jatkossa ydinliiketoimintaansa ja luopuu muotibrändien franchising-sopimuksista.

Koronaviruspandemia on vaikeuttanut Tallinkin liiketoimintaa.

Varustamokonserni Tallink myy Talwest Gruppille tytäryhtiönsä Baltic Retailin.

Tytäryhtiö perustettiin vuonna 2018, kun Tallink suunnitteli kasvattavansa muodin vähittäismyyntikauppaa maissa.

Tallinkilla on ollut franchising-sopimus viidestä muotibrändistä, joita ovat Esprit, Vero Moda, Jack & Jones, SuperDry ja United Colors of Benetton. Lisäksi yhtiöllä on kahdeksan vähittäismyyntiliikettä Tallinnan suurimmissa kauppakeskuksissa. Yhteensä liikkeet ovat työllistäneet 35 henkilöä.

Pandemian aikana kauppakeskuksia on jouduttu sulkemaan tilapäisesti ja myös Tallinkin ydinliiketoimintaan on kohdistunut paineita matkustamisen vähenemisen vuoksi.

Yrityskaupan myötä Tallink-konserni luovuttaa franchising-oikeudet Baltiassa Talwest Gruppille.

Jatkossa konserni keskittyy ydinliiketoimintaansa ja jatkaa vähittäismyyntiä vain Tallinnan satamassa ja Balti Jaam -rautatieaseman Tallink Expressissä.

”Tavoitteenamme on tällä hetkellä turvata liiketoimintamme merellä ja laajentaa verkkokauppatoimintaamme”, kommentoi Tallink Duty Freen johtaja Aimar Pärna.