Tehtaan avajaiset ovat amerikkalaisyhtiön mukaan lykkääntyneet byrokratian takia.

Sähköautoyhtiö Tesla toivoo valmistavansa ensimmäiset ajoneuvot Berliiniä lähellä sijaitsevassa tehtaassaan lokakuussa tai pian sen jälkeen, sanoo yhtiön toimitus­johtaja Elon Musk.

Musk kertoi asiasta perjantaina vierailullaan tehtaalla yhdessä Armin Laschetin kanssa. Laschet on Saksan kristillis­demokraattien ehdokas liittokansleri Angela Merkelin seuraajaksi.

Tesla on uutistoimisto Reutersin mukaan lykännyt Berliinin sähköauto­tehtaansa avajaisia vuoden 2021 loppupuolelle. Teslan mukaan lykkäämisen syynä on Saksan byrokratia. Tehdas on saanut Saksassa vastustusta ympäristö­kysymysten takia.

Berliiniä ympäröivän Brandenburgin osavaltion ympäristövirasto ei ole vielä antanut lopullista hyväksyntäänsä tehtaalle, joten sen avajaiset voivat lykkääntyä jopa ensi vuoden puolelle.

Laschet sanoi vierailun yhteydessä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, että Saksan pitää vähentää byrokratiaa.

Teslan Berliinin-tehtaan on määrä valmistaa Teslan Model Y -ajoneuvoja maailman­laajuisille markkinoille.

Tehdas sijaitsee Grünheiden kunnassa uuden Berliinin-Brandenburgin lentoaseman lähistöllä.