Talebanit saavat Afganistanissa varansa taisteluihin huumekaupasta, suojelurahoista ja veroista, kaivosten tuotoista ja yksityisiltä rahoittajilta, kertoo YK:n tuore raportti.

Taleban on viime vuosina muuttanut suhtautumistaan unikkopeltoihin. Nyt äärijärjestö suojelee peltoja ja kerää tuottajilta veroja.

Talebanit valtasivat Afganistanin pääkaupunki Kabulin vain kaksi kuukautta sen jälkeen, kun Yhdysvallat oli ilmoittanut vetävänsä joukkonsa pois maasta.

Nopeus yllätti Yhdysvallat ja monet sen liittolaiset, jotka ovat osallistuneet viimeisen 20 vuoden aikana 300 000 hengen voimalla Afganistanin rauhanturvaamiseen, jotta terrori ei saisi jalansijaa.

Yksi suuri kysymys on se, mistä noin 75 000 hengen Taleban-taistelijoiden ryhmä saa rahansa.

Huumekaupasta ja rikollisesta toiminnasta, kuuluu lyhyin vastaus.

”Huumausaineongelma Afganistanissa – tuotanto ja unikkopohjaisten huumeiden ja metamfetamiinin tuotanto ja välitys – on ratkaisematta Afganistanin rauhan­prosessissa. Se on yhä Talebanin suurin yksittäinen tulonlähde”, Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston heinäkuinen raportti arvioi.

”Vaikka täsmällistä arviota on mahdotonta esittää, arviot Talebanin vuotuisista tuloista vaihtelevat 300 miljoonasta dollarista 1,6 miljardiin dollariin (255–1 360 miljoonaa euroa)”, raportti kertoo.

Ääriliike saa tulonsa ainakin seuraavista lähteistä:

1. Huumeet

Afganistanista tulee arviolta 84 prosenttia maailman oopiumista, arvioi YK:n maailmanlaajuinen huumausaineraportti 2020.

Oopiumista valmistetaan esimerkiksi heroiinia, kodeiinia ja morfiinia.

Kabulissa sijaitseva riippumaton Afghanistan Research and Evaluation Unit -tutkimuskeskus arvioi, että Taleban ottaa kymmenesosan veron kaikilta oopiumin tuotantoketjun toimijoilta, Yahoo Finance -verkkolehti kertoo.

Oopiumi saattaa olla jopa Talebanin tärkein yksittäinen tulonlähde.

Viime vuonna Afganistanin huumepoliisin iskut vähenivät neljänneksen runsaaseen kahteen tuhanteen iskuun, joissa pidätettiin 2 400 epäiltyä ja takavarikoitiin noin 195 tonnia huumeita.

Määrä oli yli 50 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Suurin osa takavarikoiduista huumeista oli kannabista.

Takavarikkomäärien väheneminen johtuu paikallisten viranomaisten mukaan siitä, että Taleban on vallannut enemmän alueita, erityisesti paikoista, jotka ovat huumekaupan kannalta tärkeitä, raportti kertoo.

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki muistuttaa, että parikymmentä vuotta sitten Taleban vastusti uskonnollisista syistä oopiumin viljelemistä niin voimakkaasti, että unikkopeltoja tuhottiin ja oopiumin tuotanto Afganistanissa lähes tyrehtyi.

Vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terroritekojen jälkeen erilaiset sotapäälliköt ottivat kuitenkin oopiumipellot suojelukseensa.

”Vasta viime aikoina Taleban on ummistanut silmänsä huumekaupalta ja ryhtynyt keräämään veroja niiltä. Paikalliset asukkaat, joiden elanto on viljelyn varassa, kysyivät mikä on heidän vaihtoehtonsa.”

2. ”Verot” ja rikollinen toiminta

Taleban kerää elinkeinonharjoittajilta veroa toiminnastaan. Maanviljelijöiltä se on yleensä kymmenen prosenttia toiminnasta.

Talebanin perusrahoitus lepääkin lopulta huumekaupasta riippumatta pitkälti erilaisten suojelumaksujen ja verojen keräämisen varassa.

Taleban kerää valloittamiltaan alueilta islamilaista ushr-nimistä veroa.

Se on tyypillisesti kymmenen prosenttia kaikesta tuotannollisesta toiminnasta, kuten maanviljelijöiden sadosta, Ruohomäki kertoo.

Tämän lisäksi asukkailtaan kerätään noin 2,5 prosentin varallisuusvero nimeltä zakat.

”Kaikkien täytyy joko antaa almuja köyhille tai maksaa tätä veroa. Se on eräänlainen sosiaalipoliittinen varallisuusvero.”

”Kun valta vaihtuu, näiden verojen kerääminen on luontevaa.”

Ruohomäen mukaan huumekaupan merkitystä Talebanin rahoituksessa helposti liioitellaan länsimaisessa mediassa, osin propagandasyistä.

”Uskonnolliset verot ovat yksi keskeinen perusjalka rahoituksessa. Ne myös sitovat yhteisöjä toisiinsa.”

3. Suojelumaksut ja tietullit

Afganistanin armeija tarkastamassa matkustajaa tarkastuspisteellä Ghaznissa.

Taleban kerää varoja myös erilaisilla tiemaksuilla, suojelurahoilla ja kidnappauksien lunnasvaateilla, heinäkuussa päivitetty YK-raportti toteaa.

Erilaisilla suojelurahoilla ja tietulleilla arvioidaan kerättävän noin 60 miljoonaa dollaria eli 136 miljoonaa euroa vuodessa.

Tietulleissa Talebanin toiminta on kuitenkin ollut usein jopa luotettavampaa kuin poliisin toiminta.

Ruohomäki kertoo kansainvälisessä lehdistössäkin usein käytetyn esimerkin siitä, kuinka Talebanin hallitsemilla tieosuuksilla ensimmäisen Taleban-tietullin keränneen tiesulun pitäjän kuitti on käynyt maksutositteeksi seuraavallakin Taleban-tarkastus­pisteellä.

Sen sijaan valtiollisen poliisin hallussa olevilla tieosuuksilla jokainen poliisi on vaatinut omalla tarkastuspisteellään uuden tietullin vanhoista kuiteista huolimatta.

”Tavallisten ihmisten kannalta poliisitkin näyttäytyvät saalistajina. Hekin keräävät tiemaksuja ja suojelurahaa. He eivät luo turvallisuutta, vaan ovat osa ongelmaa.”

”Tämä kuvaa esimerkkinä sitä, mikä ajaa yhteisöä Talebanin syliin.”

Ovatko Talebanit siis rehellisempiä rosvoja?

”Ehkä voisi tällaista ilmaisua käyttää”, Ruohomäki vastaa.

4. Avustukset

Esimerkiksi Pakistanista tuleva rahallinen tuki on Talebanille tärkeä varallisuuslähde.

Myös yksityisten varakkaiden henkilöiden ja erilaisten yksityisten säätiöiden tuki muodostaa YK:n jäsenvaltioiden keräämien tietojen mukaan merkittävän osuuden Talebanin tuloista.

Ruohomäen mukaan varoja virtaa Talebaneille myös Pakistanista ja Persianlahden maista tahoilta, joiden mielestä uskonnolliset velvoitteet vaativat Talebanin tukemista.

Ruohomäki muistuttaa Talebanin saavan myös merkittävää tukea Pakistanista, jonka sotilastiedustelu on tukenut Talebania liikkeenä, muun muassa antamalla maja­paikkoja ja rahoittamalla ja mahdollistamalla toimintaa.

5. Kaivokset

Vierailijat tarkastelevat koruja ja kiviä Afganistanissa. Maan mineraalivarannot ovat tärkeä osa Afganistanin varallisuutta.

Talebania johtaa mullah Haibatullah Akhundzada yhdessä liikkeen poliittisesta siivestä huolehtivan mullah Abdul Ghani Baradarin kanssa.

Sotilasjohdosta vastaa Taleban-liikkeen perustajan mullah Omarin poika mullah Yaqub.

Hän on YK:n raportin mukaan rakentanut Talebanista taloudellisesti tukijoista riippumattomampaa panostamalla mineraalivaroiltaan vauraiden alueiden haltuunottoon Afganistanissa.

Erään YK:n jäsenvaltion arvion mukaan kaivostoiminnan tuotot olivat vuonna 2020 noin 464 miljoonaa dollaria eli noin 394 miljoonaa euroa, YK-raportti kertoo.

Kaivosten hallinta on jakautunut kolmelle taholle.

Virallisen hallinnon omistuksessa on ollut 281 mineraaliesiintymää, kun Taleban hallitsee 280 kaivosta. Loput 148 esiintymään ovat paikallisten sotapäälliköiden hallussa, YK-raportti arvioi.

Siitä ei ole tarkkoja tietoja kuinka moni kaivos on toiminnassa.

Mineraalivarannot ovat tärkeä osa Afganistanin kansallisvarallisuutta.

Yhdysvaltain hallinnon tekemien geologisten selvitysten mukaan maan vielä hyödyntämättömien mineraalivarantojen ja malmivarojen arvo on lähes tuhat miljardia dollaria.

Vertailun vuoksi, Suomen tunnettujen mineraalivarantojen arvo arvioitiin 2018 noin 500 miljardin euron arvoiseksi.

Ruohomäki kertoo Talebanin antaneen omistamiensa kaivosten lisäksi hallitsemillaan alueilla kaivosyrittäjille ”oikeuttamattomia” toimilupia, kunhan ne maksoivat kaivosten hallinnoinnista veroja Talebanille.

”Taleban piti myös huolen, että rikollisjoukkiot eivät häirinneet toimintaa.”

Ruohomäen mukaa Talebanin viimeaikaista nopeaa etenemistä voi selittää pitkälti sillä, että Afganistanin hallinto on ollut niin läpikotaisin korruptoitunut.

Hän sanoo Afganistanin ongelman tiivistyvän mainiosti Anand Gopalin kirjan nimessä No Good Men Among the Living, eli vapaasti käännettynä ”Ei yhtään kelpo miestä elävien joukoissa”.

”Puolustamatta Talebania millään tavoin voi sanoa, että hallinto kaivoi itse kuoppansa. Se oli syöpä, joka oli sisältä mätä. Sitä piti vain tönäistä, ja se romahti.”